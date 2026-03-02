Protože se poněkud napjaté vztahy mezi někdejším vedením města a ministerstvem obrany zlepšily, radnice znovu sází na studii.
Na stole jsou dvě varianty, první spočívá v mohutném valu, který by střelnici obklopil a utlumil práskání výstřelů. Druhý plán, o němž však dosud armáda nechtěla ani slyšet, tkví v přestěhování celé střelnice hlouběji do lesa.
O obou variantách se mluvilo už před lety, Hradec k druhému dokonce vytipoval čtyři možné lokality, do finále se dostala plocha mezi bývalou cihelnou a průmyslovým areálem ČKD v Plotištích nad Labem. Jednání však ztroskotala.
Studie proveditelnosti odhalí nejen náklady, ale také napoví, které řešení by bylo efektivnější. Město už vybralo lokalitu, kam by se střelnice mohla přesunout. Pozemek má ve svém majetku, protože jej obhospodařuje společnost Městské lesy Hradec Králové, ale protože leží v katastru jiné obce, se záměrem chce nejprve seznámit její zástupce.
Co nejdál od zástavby
„V minulosti se nám některé věci kolem střelnice zadrhly, ale koncem ledna se konečně podařilo schválit pořízení studie i dvě varianty. První je vybudování ochranného protihlukového valu, který by byl trochu jinačí, než jsme předpokládali v minulosti,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro územní plán.
„Druhá varianta pracuje s možností přemístění střelnice do jiné lokality v městských lesích, aby byla co nejdál od zástavby a co nejméně obtěžovala. Touto myšlenkou se už vedení města zabývalo, ale tenkrát šlo u umístění v okolních obcích, což byl projekt poměrně nesmyslný,“ sdělil náměstek.
Ještě nedávno bylo ministerstvo obrany v otázce stěhování striktní. „Střelnice Malšovice je nejen sportovním objektem pro činnost střelců ASC Dukla, ale tento objekt je zároveň v evidenci ODOS, tedy objektů důležitých pro obranu státu. Střelnice je navíc určena k výcviku Armády ČR, proto resort obrany neplánuje přesun ani opuštění,“ uvedlo ministerstvo na dotaz iDNES.cz.
A tak je to stále dokola
Na vojenské střelnici v Malšovicích léta trénují nejen olympijští brokaři a „záložáci“ hradecké pěší roty AZ, ale i armádní profesionálové.
Střelnice vadí, přestože provozovatel Armádní sportovní centrum Dukla udělal ústupek a činnost navzdory každodennímu povolení omezil na tři dny v týdnu. Výstřely obtěžují obyvatele několika stovek rodinných domů, slyšet jsou i kilometr vzdušnou čarou.
„Nejhorší jsou brokovnice, tréninky a závody sportovních střelců. Za minutu se ozve i kolem pěti šesti výstřelů a vždy to trvá několik hodin. Za ty roky jsme sice zvyklí, ale i já se v létě často vylekám, když jsem na zahradě a střelnice spustí,“ řekl Zdeněk Král z Kmochovy ulice.
„Bezpečně poznám, když tu trénují střelci na trap nebo na skeet. To jsou vždy dva výstřely těsně za sebou, poté deset vteřin klid a pak další dva. A tak je to stále dokola,“ doplnil Petr Nováček z Malšovic.
Podpis memoranda
Hradec před dvěma lety podepsal s ministerstvem obrany memorandum, které se věnuje nejen střelnici, ale i hospodaření s pozemky a nemovitostmi na letišti.
„Studie proveditelnosti je důkazem naší spolupráce. Ukáže nám, co všechno by odhlučnění střelnice obnášelo a jak by to bylo nákladné. Jestli není finančně výhodnější stěhování mimo obytnou zástavbu. Víme o opakovaných stížnostech a je to i věc, která hodně hýbala i procesem pořizování územního plánu. Až budeme znát výsledky studie, budeme jednat s ministerstvem, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval Adam Záruba.
Ještě za minulého vedení radnice si ministerstvo objednalo hlukovou studii. Výsledkem byl vymezený prostor a blokace území pro další rozvoj a veškerou výstavbu. Ani případné stěhování střelnice však neudělá radost majitelům pozemků, kteří věřili, že mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou mohou postavit desítky nových rodinných domů.
„Existují především urbanistické důvody, proč by tam neměla vzniknout taková zástavba. Nelze to spojovat se střelnicí, i když někteří lidé se o to leckdy a poměrně agresivně snaží. Určitě to neznamená, že kdyby se střelnice přestěhovala, na louku za Malšovicemi zástavbu pustíme,“ oznámil Adam Záruba.
Podpis memoranda s armádou naopak znamenal posun v otázce případné směny Žižkových kasáren v hradeckém centru s objekty na někdejším vojenském letišti. Město má o kasárna dlouhodobý zájem a v minulosti mluvilo například o plánech zřídit na obřím nástupišti parkoviště.
„Situace kolem Žižkových kasáren se trochu změnila, mělo by to však dopad na rozsah výměny objektů, o které má armáda zájem na letišti. Je to docela čerstvá věc a jednání vypadají nadějněji než relativně ještě nedávno,“ sdělil náměstek primátorky.