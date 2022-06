Fotbalová aréna v Hradci dostává obrysy, hotová bude přesně za rok

Prozatímní náklady se z původních 568 milionů korun navýšily o 59 milionů za nepředpokládaný růst ceny materiálů plus čtyři miliony za kabely a wi-fi. Celkově má zatím stát 631 milionů korun bez daně. Hotovo má být v pátek 30. června 2023 a proslýchá se, že při té příležitosti sehraje Hradec zápas proti Rapidu Vídeň.

Zbývá rok a na stadionu vládne až mravenčí píle. Tribuny rostou ze všech čtyř stran, práce jsou nejdál na té severní, ale betonují se nosníky i na hlavní západní tribuně. Novináři měli v úterý možnost nahlédnout do jejího druhého patra, kde se počítá s VIP místy. Odtud byl pracovní ruch vidět nejlépe. V permanenci byly jeřáby, které přepravovaly ocelové traverzy nebo velké zásobníky plné betonu. Na hrací ploše kromě domíchávačů úřadovaly bagry i náklaďáky, které zrovna upravovaly vchod a východ do a z hráčských šaten.

Asi desetičlenná parta dodělávala bednění na severní tribuně, další dělníci se od pondělí věnují renovaci osvětlovacích stožárů. Kolem ležícího lízátka v severozápadním rohu areálu vzniklo lešení s plachtou proti šíření prachu a pracuje se na odstraňování původních nátěrů. Pryč jsou staré reflektory, žebříky a další konstrukce, které jsou již zbytečné.

„Děláme otryskávání původního nátěru, aby zůstala zachovaná metalizace, která je sice stará přes 50 let, ale velice kvalitní. Zítra přijede rentgen, který bude kontrolovat sváry a nátěr,“ popisuje technický vedoucí společnosti Strabag Aleš Fišer, podle kterého by renovovaná lízátka mohla být opět vztyčena do konce letošního roku.

Hlavní tribuna je zatím vystavěná jen do druhého podlaží ze čtyř. Podle připravených nosníků si však lze udělat obrázek i o výšce tribuny, patrné jsou i dvě výtahové šachty. Úplně dole budou šatny hráčů včetně regenerační linky. Druhé patro již bude multifunkční: VIP zóna včetně gastroprovozu a dětského koutku se však poměrně rychle může změnit například na prostory pro konání plesů nebo konferencí pro více než tisíc lidí.

Ve třetím podlaží bude 12 skyboxů, z nichž dva mají být dvojnásob velké, ale i kancelářské zázemí klubu, které dosud sídlí ve staré východní tribuně. Ve čtvrtém podlaží jsou prostory pro technologii, velín a kamery, kdyby však přebývaly peníze, mohou tu vzniknout další čtyři skyboxy.

Asi 20 metrů od základů úplně nové arény dosud stojí 60 let stará východní tribuna. Valy již zmizely, a tak je obnažená cihlová zeď, bídu jen umocňují vázací dráty, které trčí z někdejší brány borců.

Tribuna, kde sídlí klubové ředitelství, už to má spočítané. Minulý týden se vyjednávací skupiny města a stavebního konsorcia dohodly nejen o navýšení ceny o 59 milionů, ale i na jistých bonusech: zvýšení kapacity z osmi tisíc na 9300 sedaček, dalších šatnách v severní tribuně a právě i bourání tribuny.

„Budeme jednat o tom, jestli budeme bourat v průběhu stavby, anebo až po dokončení arény. První případ by znamenal, že při slavnostním otevření už tady ta tribuna nebude, ale to bychom museli sehnat náhradní prostory pro klub. Oba scénáře jsou zatím předmětem dalšího jednání,“ říká Fišer.

Odlitky pocházejí i z Azovstalu

Město i Strabag se vyjádřily i k vyjednávání o navýšení ceny a bonusech ve prospěch Hradce. Nejen cena materiálů - konkrétně oceli - hrála zásadní roli. Mimochodem ocel pro hradeckou arénu pochází z Maďarska. Některé specifické odlitky však byly vyrobeny v podniku Azovstal v ukrajinském Mariupolu, tedy symbolu ozbrojeného odporu proti ruské invazi.

„Děkuji městu, že pochopilo situaci. Měli jsme obrovské problémy s dodávkami železa, ale to řešíme na všech stavbách. Nárůst cen materiálu i lidských zdrojů jsou obrovské. My jsme dokonce museli zajišťovat ocel z Turecka. Vyjednávání bylo tvrdé, ale korektní a my jsme nakonec přistoupili na ekonomicky pro nás ne úplně výhodný kompromis. Náš případný zisk bude buď minimální nebo naprosto žádný. Slibuji, že čas a peníze dodržíme a rychlost stavby se nyní ještě zvýší, protože jsme nasadili další pracovní kapacity,“ upozorňuje technický ředitel Strabagu Petr Kafka.

„Jsem strašně rád, že jsme dospěli k dodatku, který znamená nárůst ceny. Samozřejmě z toho nejsme nadšeni, na druhou stranu nežijeme ve vzduchoprázdnu a světové události nás dohnaly. Sice se zvedla cena, ale v té sumě už jsou zahrnuty položky, které bychom stejně museli udělat, takže nám to nedělalo tak velký problém,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.