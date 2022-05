Oceli je ve skladu dost, stavba sportovní haly v Jičíně může začít

Navzdory problémům ve stavebnictví se jičínské radnici podařilo najít firmu, která se ujme zastřešení tenisových kurtů v severní části sportovního areálu v Revoluční ulici v centru města. Vznikne tak nová víceúčelová hala se zázemím a zastřešeným spojením s nedávno opraveným objektem šaten.

Celoroční útočiště tam najdou nejen tenisté, ale i volejbalisté, nohejbalisté či hráči badmintonu.

„Hala bude určena i pro další síťové sporty. Dosud se sportoviště dalo využívat od května do září či října, nyní bude celoroční. Bude tam i menší tribuna pro několik desítek diváků,“ potvrzuje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Stavba za téměř 52 milionů korun začne 26. června letošního roku a ujme se jí hradecká stavební společnost Valc, která nabídla nejnižší cenu. Právě nabídková cena byla jediným hodnoticím kritériem veřejné zakázky, o kterou se ucházely dvě firmy. Výběr byl napínavý i kvůli složité situaci na stavebním trhu.

„Ocel máme nakoupenou“

„Stavba samotná není zvlášť výjimečná, spíš se jednalo o to, za jakých okolností se o ni soutěžilo. V současné době jsou stavební zakázky velmi komplikované, často se nenajde dodavatel, protože cena stavebních materiálů prudce roste stejně jako další náklady, na trhu panuje nejistota. O to víc jsme rádi, že se tato zakázka obešla bez větších problémů. Firma nám potvrdila, že nejnákladnější materiály, což je zejména ocel, má nakoupené z dřívější doby. Věříme, že všechno půjde podle plánu,“ doufá Jireš.

Připouští, že komplikace mohou vzhledem k situaci na trhu nastat i v průběhu výstavby haly: „Je pravda, že určité zdržení či vícenáklady vzhledem k cenám a komplikacím nelze vyloučit. Je předčasné to jakkoli předjímat, nepočítáme s tím, ale známe situaci na trhu a musíme s tou myšlenkou pracovat. Při všech rozhodnutích budeme muset aktuální situaci zohledňovat, uvidíme, co přinese budoucnost. V tomto smyslu nám nahrává poměrně rychlé tempo výstavby.“

Halu by měla firma dokončit již ve druhé polovině příštího roku. I její zástupci jsou v odhadech dalšího vývoje opatrní, mimořádné komplikace však neočekávají a potvrzují, že oceli na skelet objektu bude dost.

„Kdybychom to neměli smluvně zajištěno, tak bychom do soutěže nešli. Ovšem je třeba připustit, že i když to dnes vypadá dobře, zítra může být všechno jinak. Taková je doba. Co se týká vícenákladů, nejsem schopen k tomu v tuto chvíli nic říct. To, co je v projektu, máme vykryto. Samozřejmě se mohou vyskytnout nepředvídatelné okolnosti, stejně jako na každé jiné stavbě. Nemám na mysli zdražení oceli a podobně, ale třeba komplikace s podložím. Ale to nemá cenu předjímat, každá stavba je originál,“ vysvětluje Pavel Valc, jednatel společnosti Valc.

Projekt víceúčelové sportovní haly počítá s vybudováním zázemí pro sportovce, toalet, přístupové cesty a spojovacího krčku se zastřešeným chodníkem či s tribunou. Nová podlaha bude mít nášlapnou vrstvu z umělé trávy.

„Věřím, že stavba přispěje k dalšímu rozvoji sportu v našem městě a vytvoří podmínky pro tenisovou mládež, aby mohla navázat na bohatou tradici,“ podotýká starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Další investice? Uvidí se po volbách

Jičínský sportovní areál V Lipách prochází v posledních letech revitalizací zázemí. Před pěti lety byl opraven objekt se šatnami, v současné době vrcholí rekonstrukce hlavní sportovní haly za zhruba 12 milionů korun. Hotova by měla být v polovině letošního roku.

„Dělá se tam zateplování, výměna elektroinstalace by již měla být hotova, ještě se tam bude dělat rekonstrukce vstupního schodiště, aby byl přístup bezbariérový,“ upřesnil Jan Jireš, podle kterého se další větší investice do areálu v současné době nechystají:

„Momentálně je potřeba tento projekt ukončit a zaměřit se na jiné aspekty života v Jičíně. Jedná se například o plánované kompletní rekonstrukce Knihovny Václava Čtvrtka či Masarykova divadla, další etapu rekonstrukce Valdštejnského zámku, odpočinkovou zónu Cidlina nebo přestavbu takzvaného Bunkru. Samozřejmě bude záležet i na tom, jaké bude vedení města po podzimních volbách.“