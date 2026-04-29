Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Dálnice se měla přibližně už tři měsíce stavět, projekt zdrželo opožděné schválení státního rozpočtu. Je to předposlední část D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem.
„Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí. Ještě letos zahájíme také výstavbu dálničního obchvatu Úlibic,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník, za SPD).
ŘSD podepsalo smlouvu s vítězem tendru na konci března poté, co Státní fond dopravní infrastruktury schválil rozpočet na letošní rok. Podle původních plánů měla výstavba začít na konci loňského roku. Zdržení způsobila výměna vlády a problémy se schválením státního rozpočtu.
Kvůli opožděnému zahájení stavby dálnice se prodlouží termín dokončení. Po novém úseku D35 se řidiči poprvé projedou na jaře 2029, původně to mělo být v závěru roku 2028.
Ze stejného důvodu nabrala skluz také realizace posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Trutnova do Jaroměře.
Stěny proti hluku i ptačí zábrana
Stavba D35 z Hořic do Úlibic potrvá 36 měsíců. Součástí je 18 mostů, z toho 12 přímo na dálnici, mimoúrovňová křižovatka u Chomutic s 1,2 kilometru dlouhými větvemi, devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru a půlkilometrová ptačí zábrana.
„Téměř celá D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem je v této chvíli buď hotová nebo rozestavěná. Završuje se dlouhodobé úsilí nastartované kolem roku 2014,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle něj dálnice přinese velkou úlevu pro motoristy. „Stávající silnice I/35 je vysoce přetížená a není bezpečná. Tato stavba nejen odvede tranzitní dopravu z Hořic a z dalších obcí na trase, ale zejména znamená výrazné zvýšení bezpečnosti.“
Při přípravě stavby muselo ŘSD vykoupit pozemky od nezvykle vysokého počtu majitelů, úředníci vypořádali téměř 800 listů vlastnictví. Přestože trasa dálnice vede v rovinatém terénu, nebude stavba úplně jednoduchá.
„Potřebujeme přemístit a zabudovat pět milionů kubíků zeminy, položit 85 kilometrů potrubí, zpracovat jedenáct tisíc kubických metrů betonu a položit 190 tisíc tun asfaltu na ploše, která se rovná zhruba sedmdesáti fotbalovým hřištím,“ vyjmenoval Martin Bašár, předseda představenstva lídra sdružení stavebních firem Strabag SIS.
Na právě rozestavěné dálnici bude oboustranná odpočívka v Holovousech, nabídne 140 míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní vozy a 22 míst pro karavany. „Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem,“ uvedl Mátl.
Přípravu stavby také zkomplikoval boj uchazečů o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum. Aby ŘSD jeho zadání urychlilo, původní soutěž zrušilo, novou zakázku rozdělilo na tři úseky a dodavatele loni v létě vybralo prostřednictvím takzvaného dynamického nákupního systému.
Dobrá zpráva pro investory
V Hořicích se rozestavěná část napojí na loni otevřený úsek do Sadové. Podle starosty podkrkonošského města Martina Poura (nestraník, Hořičtí patrioti) je D35 důležitou tepnou pro rozvoj celého regionu.
„Pomůže nám přilákat potenciální investory. Snažíme se být rezidenčním městem, dojezdová vzdálenost do Jičína i Hradce Králové se zkrátí,“ řekl starosta.
Větší problém s tranzitní dopravou, která míří přes centrum Hořic, má podle něj město v severním směru od Dvora Králové nad Labem.
D35 postupuje, úseky zatím nenavazují
V letošním roce ŘSD na D35 zprovozní nový úsek od Ostrova k Vysokému Mýtu a část mezi mimoúrovňovými křižovatkami u Sadové a Plotiště, celkem 12,4 kilometru.
Státní podnik v současnosti vybírá zhotovitele posledního úseku D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem – obchvatu Úlibic. Ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na stavbu dvou posledních úseků mezi Opatovcem a Mohelnicí.
„Realizaci projektu spustíme do konce roku,“ naznačil ministr dopravy Bednárik.
Na úseky D35, které se letos budou stavět, má Státní fond dopravní infrastruktury vyčleněno 7,5 miliardy korun, jak uvedl jeho ředitel Zbyněk Hořelica.
Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je hotových několik vzájemně nepropojených částí.
Na konci loňského roku ŘSD otevřelo desetikilometrový úsek z Hořic do Sadové včetně kilometrové navazující části Sadová – Plotiště, aby se dálnice napojila na silnici I. třídy. Loni v červnu se otevřel kilometrový úsek u Všestar.
Po dokončení se D35 stane severní alternativou k přetížené dálnici D1.