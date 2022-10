Starosta vedl Havlovice osm období, vesnice se rozrostla o 80 domků

Starostou se Pavel Dvořáček stal v roce 1990, kdy Václavu Havlovi vestoje tleskal Kongres USA, začala válka v Perském zálivu a sjednotilo se Německo. Až teď Dvořáček v čele Havlovic končí. Nikoli, že by musel. Zkrátka si řekl, že osm volebních období už stačilo a je čas předat žezlo.

Radnici přebral po někdejším předsedovi Místního národního výboru, který v hektické době po převratu na půl roku provizorně předal úřad řidiči náklaďáku, po němž na radnici zbyl jen štos ručně psaných poznámek.

Mladý starosta Dvořáček, který k funkci přišel jen díky náhodě, se učil za pochodu. Havlovice se však za jeho vlády pozvedly. V roce 2007 se staly českou Vesnicí roku, za což kromě jiného vděčí místnímu spolkovému životu. Ostatně recesistická plavba Úpění nese značku made in Havlovice.

Starostou shodou náhod

Za Dvořáčka tu také vzniklo mnoho desítek nových rodinných domů a počet obyvatel vyskočil ze 750 až téměř k tisícovce. Také díky tomu se tu popírají demografické trendy: loni se v obci narodilo víc dětí, než zemřelo seniorů. Havlovicím lze závidět také sportovní areál nebo kubík vody jen za 18 korun s nulovým stočným.

Ale nejprve zpět do podzimu roku 1990. Dvořáček, původní profesí důlní inženýr a geolog, si v Havlovicích svépomocně stavěl rodinný dům a dojížděl do práce do radvanických dolů vzdálených dvacet kilometrů.

Také tady se za všeobecného nadšení sešikovala kandidátka Občanského fóra. Starostou se měl stát někdo úplně jiný. Původní kandidát však shodou okolností funkci vzít nemohl, a tak místo zbylo na Dvořáčka. Na čtyři roky, jen do dalších voleb, maloval si. Nakonec z toho bylo osmkrát více.

Raduje se, kolik má volného času

„Starostou už rozhodně nejsem ani v duchu. Spadlo to ze mě docela rychle, jsem prostě pánem svého času, i když s novým starostou jsem v dennodenním kontaktu. Předávám mu agendu a jsem připraven kdykoli poradit. Místostarostou byl sice dlouho, ale já jsem byl zvyklý spoustu věcí řešit sám. Pomáhám, ale jsem od úřadu odpojený, mám víc volného času, o kterém si teď najednou mohu rozhodovat sám,“ říká Pavel Dvořáček.

Rekordman předal agendu Martinu Kultovi, sám je pouhým zastupitelem. Přestože dopředu ohlásil, že do čela úřadu už kandidovat nehodlá, posbíral druhý nejvyšší počet křížků.

„Sám jsem si řekl, že po těch letech už toho bylo dost. Určitě bych aspoň fyzicky vydržel pokračovat dál, ale 30. října oficiálně dovrším důchodový věk a řekl jsem si, že bych si zasloužil být penzistou, který si prostě jen užívá života a důchodu,“ usmívá se bývalý starosta.

Nadšení po Listopadu bylo obrovské a Pavel Dvořáček ucítil velkou příležitost, jak podkrkonošskou vesnici posunout. A samostudium, kterak Havlovice napojit na dotační možnosti, se bohatě vyplatilo. Za exstarosty obec získala kolem sta milionů korun.

„Za dotacemi je vždy obrovské úsilí a dnes už je úplně jedno, jestli sháníte velkou, anebo docela malou dotaci. Dá to velkou práci. Tak třeba na třímilionovou dotaci na cyklostezku byla zapotřebí složka příloh a ekonomických výkazů, která měla asi 65 stran. Jsou to šílenosti, které našinec často nedává. Vždy to ale byla týmová práce,“ ohlíží se.

O politiku se nezajímá

Dvořáček soudí, že se loučí v pravý čas. „Zápřah starosty byl docela velký a trvalo to dlouho. Spoustu věcí jsem řešil rutinně, ale nastřádalo se to. A navíc ta doba už není tak příznivá, abych to dělal s naprostým nadšením jako dřív. Nálada ve společnosti, vše se zpřísňuje a digitalizuje, také proto jsem to přenechal někomu, kdo má elán. Mě už to trochu začalo ubíjet,“ přiznává.

Prý se na rozdíl od chodu vesnice nikdy nestaral o politiku: „O politickou situaci jsem se nikdy moc nezajímal, nikdy jsem nebyl v žádné straně, na televizi se nedívám, Facebook nemám, takže to vždy šlo mimo mě. Ale nejsem odtržený od reality a dobře vnímám ty aktuální změny nálad ve společnosti. Byl tu covid, začala válka na Ukrajině, masivní zdražení energií a nevěřil byste, jak to některé lidi poznamenalo. Jsou podráždění, zlí, padá na ně boj o přežití.“

Za nejtěžší chvíle starostování považuje Dvořáček dobu, kdy se do Havlovic nastěhoval pyroman a postupně zapálil pět domů. Velké starosti znamenala i velká voda, do Havlovic první povodeň vtrhla v roce 1997 a pak ještě třikrát.

Havlovický boom už kopírují další obce

Za unikátní majstrštyk, který od Havlovic už okoukaly i další obce, lze považovat nakládání s místními pozemky. Namísto prodeje obálkovou metodou tu už roky nabízejí zasíťované pozemky, jejichž cenu obec nastavila tak, že ani zdaleka nedosahuje tržních hodnot.

Navíc bytovou politiku dělají s rozmyslem, když coby odstrašující případ zafungovala různá satelitní sídliště a pozemky, které si nakoupili zbohatlíci neochotní podílet se na spolkovém životě. Developeři, kteří lacino nakupují a draze prodávají, zde nejsou vítáni. A také díky tomu počet místních obyvatel za posledních dvacet let vyrostl o zhruba dvě stovky.

„Myslím, že vesnici jsme posunuli hodně daleko a ostatní obce jsme o pořádný kus předehnali. Někteří lidé, kteří u nás žijí, to tak možná nevnímají, protože si myslí, že vše, co se nám povedlo vybudovat, je normální a standardní. Ale ti, co přijedou zvenčí, často žasnou. Postavilo se tu asi 80 nových domů, přitom to není nějaký hnusný satelit, ale typická vesnická výstavba,“ říká.

„Když se výstavba připravovala, vždy jsme vybrali lokalitu, kde bude mít parcela aspoň 1 200 metrů čtverečních, aby si lidé nekoukali z okna do okna,“ nabízí Dvořáček recept na úspěch, jemuž říká ztráta za cenu zisku:

„Půdu prodáváme pod cenou, protože každý nový dům a obyvatel Havlovic je pro nás ziskem. Každý člověk přinese obci peníze na daních, máme zaplněnou školu a žije tu spousta mladých lidí. To je důležité.“