Potulné stádo zdivočelých krav trápí zemědělce i řidiče, majitel zemřel

Během posledního měsíce bourali hned tři řidiči na silnici č. I/37 mezi Trutnovem-Stříteží a Výšinkou. Všichni se střetli s krávou.

„K jedné dopravní nehodě došlo v brzkých ranních hodinách a to ve 4:30 hodin a k dalším dvěma v rozmezí od 19:00 do 20:00 hodin,“ upřesnila mluvčí policie Šárka Pižlová a varovala řidiče, aby byli v těchto místech obezřetní, protože z ohrady v Horním Žďáru uteklo stádo krav, přičemž majiteli se nedaří zvířata odchytit.

Podle svědectví místních zemědělců a chovatelů se ale v širokém okolí pohybuje stádo již několik měsíců či dokonce let. Krávy zdivočely a ničí místním pěstitelům pole, škodí i lesníkům a myslivcům a ve volné přírodě se dál množí.

„Každou chvíli je vyháníme, pořád dokola,“ říká Miroslav Krebs z mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem, „v naší honitbě máme krmelce se senem, solí a obilím a tyto krmelce nám zdivočelé krávy vyžírají a rozbíjejí.“

Zdivočelých krav jsou desítky

Momentálně se podle něj v okolí Žďáru, Stříteže, Výšinky, Starých Buků, Chotěvic a dalších obcí toulá kolem dvaceti kusů, včetně telat. „Předtím jich bylo až 50 či 60. Majitel za to dostal i pokutu, ale nyní již nežije,“ líčí myslivec.

„Ty krávy jsou už tři roky na útěku, všichni o tom vědí a všichni od toho dávají ruce pryč. Jejich majitel před rokem umřel, což celou situaci ještě víc zkomplikovalo, protože kvůli dědickému řízení vzniklo právní vakuum. Žádal jsem o pomoc úřady, veterinární správu, ale odezva státní správy je nulová,“ vysvětluje Ondřej Mikeš, ředitel podniku EKOMASO, s.r.o., jež má sídlo v nedaleké obci Čermná.

„Zdivočelý dobytek je mimo jakoukoliv kontrolu, je nebezpečný, působí škody a v případě výskytu nějaké nakažlivé choroby to může paralyzovat celý sektor (chov dobytka) v rozsáhlé oblasti. Škodí na našich pozemcích. V noci vždy vylezou z lesa ven a ničí naše porosty. Snažíme se to řešit preventivně, protože pokud nám rozdupou úrodu před sklizní, půjdou škody do statisíců. Nečinnost úřadů je ale zoufalá,“ stěžuje si ředitel zemědělského podniku.

Myslivci nedostali pokyn střílet

Pracovníci krajské veterinární správy mu na dotaz odpověděli, že uniklá hospodářská zvířata nejsou v jejich kompetenci. Stejně tak problém nedokáže vyřešit odbor životního prostředí na městském úřadu.

„S vlastníky zemědělských pozemků jsme to řešili, doporučil jsem jim, jak postupovat podle mysliveckého zákona, že zdivočelá zvířata může lovit myslivecký hospodář a myslivecká stráž po oznámení místnímu příslušnému úřadu, který to vyhlásí v místě rozhlasem nebo jiným obvyklým způsobem,“ vysvětluje postup Vendelín Žačok, vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny na trutnovské radnici.

Uspání zvířat podle chovatele Mikeše není možné. Jsou plachá a parametry uspávacích pistolí podle jeho informací neumožňují vzhledem ke vzdálenosti účinné řešení.

Jenže k odstřelu se myslivci nemají a krávy dál ve svých revírech trpí.

„Kdybychom je stříleli, tak pak nastane problém s likvidací. Podle zákona to můžeme střílet, ale majitel by si to měl zlikvidovat,“ vysvětluje Miroslav Krebs, proč ještě k odstřelu myslivci nepřikročili.

Myslivecké sdružení podle něj nemá finanční prostředky na kafilerii, navíc už platí za škody, které zdivočelé krávy páchají v revíru.

Ondřej Mikeš boj nevzdává a snaží se letitý problém se zdivočelým stádem vyřešit. Na podzim proto znovu žádal úřady o pomoc: „Moje žádost je doteď bez jakékoli odezvy. Myslivci stále nevědí postup, nemají žádný dokument.“