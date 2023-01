Milujeme tě, Péťo! Světový pohár v lyžování ve Špindlu sledují tisíce diváků

Světový pohár střídá ve Špindlu Olympiádu dětí a mládeže, která se tu konala od pondělí. Štafetu převzala od školních sportovních talentů z celé země symbolicky ve čtvrtek večer účastnice slalomu a největší česká naděje Martina Dubovská.



Závody začaly s velkou parádou, i když začátek komplikoval kolaps dopravy od Špindlu až po Vrchlabí. Policisté od rána řídí dopravu, řidiči musí parkovat ve Vrchlabí.

Největším lákadlem pro fanoušky lyžování je bezpochyby Američanka Mikaela Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová, které si rozdělily triumfy právě na posledním krkonošském klání v roce 2019. „Jejich rivalita a soupeření nabízí vždy výjimečné okamžiky,“ prohlásil prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

V zaplněném Svatém Petru to vřelo už těsně před začátkem závodu. Vypadá to, jako by se závodilo na Slovensku. Na světový pohár podobně jako před čtyřmi lety dorazily tisíce slovenských fandů, kteří přijeli podpořit svoji lyžařskou superstar Petru Vlhovou. Atmosféra je bouřlivá, vidíme desítky slovenských vlajek s nápisy jako Šalgovik, Litpovský hrádok nebo Šalený východ.

„Přijel jsem z východního Slovenska,“ říká slovenský fanda Milan a drží snad dvoumetrový nástavec se slovenskou vlajkou a podobiznou lyžařky Vlhové. „Bydlíme tu na chalupě, fandíme samozřejmě Petře, i když větší favoritkou je tentokrát Mikeala. Byl jsem nedávno na závodech světového poháru v Rakousku, toto je moje letošní zimu třetí štace. Lyžování fandím, Špindl je super,“ pokračuje Milan.

Skupinky fandů si vylepšují den pálenkou. „Tož dobré to máte,“ hodnotí jeden z diváků a po koštu vrací láhev vedlejší partě. „Milujeme tě, Péťo,“ vřískají před jízdami Petry Vlhové.

S číslem 16 jela také Martina Dubovská, které v cíli zuřivě fandila maminka. Mikaela Schiffrinová sobotní slalom vyhrála, Vlhová skončila čtvrtá.

Světový pohár se vrací do Špindlerova Mlýna po čtyřech letech, naposledy zde nejlepší lyžařky světa závodily v obřím slalomu a slalomu v březnu roku 2019. Tehdy se do Špindlu přijelo podívat téměř 19 tisíc diváků. Podobný počet za víkend se očekává i letos.

Schiffrinová, Vlhová, Pavel, Babiš...

Skvělou sváteční atmosféru ozvláštňují prezidentské volby. Do místní knihovny do volební místnosti si však s voličským průkazem nacházely cestu překvapivě jen desítky diváků, lyžařů a dalších horských výletníků.

V pátek domu bylo jinak, o hlasování v druhé kole v souboji mezi kandidáty Petrem Pavlem a Andrejem Babišem byl enormní zájem, volební komisi zahltilo odpoledne přes tisíc turistů s voličským průkazem, protože kromě závodů v Krkonoších vrcholí lyžařská sezona.

Tolik lidí jako v pátek tu na volby nikdy neměli. „V pátek tady bylo 1 800 lidí, dneska se to hodně zklidnilo. Buď si to vyřídili už včera nebo je odradilo, jak se o tom všude psalo a odvolili raději jinde. Na voličský průkaz odvolila zatím asi stovka voličů. Najednou tu bylo maximálně deset lidí, jinak chodí postupně. Myslím, že teď už se to moc nezmění,“ popsala okolo 11 hodiny pro iDNES.cz předsedkyně špindlerovské volební komise Jiřina Staruchová.

Během odpoledne po skončení závodu se dá ve skiareálu očekávat napínavé sledování výsledků voleb. Kdyby se volilo jen v horských střediscích, vyhrál by zde Petr Pavel už v prvním kole. Před 14 dny tu získal především díky lyžařům z celé republiky okolo 60 procent. Dá se předpokládat, že i tentokrát bude komise počítat hlavně hlasy pro generála.

Občané s volebními průkazy tu tvoří většinu voličů. Těch místních oprávněných je v obci necelých osm stovek. Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin, jméno nového českého prezidenta by mělo být známé zhruba o dvě hodiny později.

Špindl? Srdcová záležitost

Česká republika má v závodech ve Špindlu šest zástupkyň. Kromě už zmíněné slalomové jedničky Dubovské jede i Gabriela Capová, Elese Sommerová, Adriana Jelínková, Celine Sommerová a Klára Gašparíková.

Mikaela Schiffrinová má na závody ve Špindlerově Mlýně skvělé vzpomínky. „Jela jsem tam svůj první závod ve světovém poháru. Tehdy mi bylo 15 let. Je to pro mě srdcová záležitost. Ať to dopadne jakkoliv, je to skvělé místo, kde závodit,“ uvedla před závodem momentálně asi největší hvězda světového lyžování.

Konkurentka Petra Vlhová pro portál iDNES.cz přiznala, že její vztah k Česku je také speciální: „Když jsem byla mladší, do Česka jsem často vyrážela na závody. Navíc u vás máme i část rodiny, takže to pro mě vždycky po Slovensku byla taková ta druhá země, ke které mám nejblíž. Teď už přece jen o trochu míň, protože v mládí byl vztah k Česku intenzivnější.“

Petra Vlhová se kamarádí s Martinou Dubovskou. „S Maťou se známe odmalička, ona i teď žije a vyrůstala stejně jako já v Mikuláši, takže vztah máme hodně blízký,“ prozradila.

Jsme na sebe nároční

Organizátoři se snaží, aby závody byly ještě lepší než před čtyřmi lety. „Pomáhají nám i kolegové ze Slovenska, kteří se podílejí na svěťáku v Jasné. Jsme na sebe nároční a chceme laťku neustále posouvat,“ uvedl šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Kvůli světovému poháru platí v okolí a v centru Špindlerova Mlýna zvláštní opatření. Parkoviště pro veřejnost jsou až do zaplnění otevřena, po zaplnění koordinátoři dopravy navedou řidiče na nejbližší volné. Ze záchytných parkovišť je zajištěna kyvadlová doprava. V provozu jsou i běžné linky skibusů.

Program v podobném duchu jako ten sobotní pokračuje v neděli, už však bez napětí prezidentských voleb. Areál otevře v 7.30 hodin. První kolo druhého víkendového slalomu se pojede v 9.15, druhé znovu ve 12.15 hodin. Koncert zpěvačka Nelly mezi první a druhým kolem bude v 11.15, oficiální ceremoniál vítězů ve 13.45 hodin.

Závody se původně měly konat začátkem února, změny kvůli oblevě zaznamenal i program. Nejprve se měly jet obří slalom a slalom, nakonec bylo rozhodnuto, že „obřák“ bude nakonec nahrazen ještě jedním slalomem.