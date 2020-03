Skiareály kvůli nákaze končí, naposled se lyžovalo ve Špindlu i v Deštném

Přestože se po celé republice kvůli zavřeným sportovištím, školám, bazénům, knihovnám a všem kulturním zařízením do velké míry zastavil život, v krkonošských střediscích to ještě v pátek vypadalo, jako kdyby žádný koronavirus nebyl.

Do Špindlerova Mlýna už dopoledne dorazily stovky lyžařů. O několik hodin později však skiareál vydal zprávu, že pátkem sezona předčasně končí. Od dneška budou vleky a lanovky stát i v ostatních střediscích Krkonoš a Orlických hor. Vláda zpřísnila opatření a zakázal provoz venkovních sportovišť, kde je více než 30 lidí.

Do Špindlerova Mlýna se v pátek vyrazili podívat i reportéři MF DNES.

Je pátek, 10 hodin, jeden stupeň nad nulou a slunce za mraky. Po chodníku na příjezdu do Špindlerova Mlýna jdou dvě dívky s kufrem a míří na autobusové nádraží, které je jinak téměř opuštěné.

To však rozhodně neplatí o protilehlém parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka. Stojí tu desítky aut, řidiči nechávají vozidla dokonce i v zadní části největšího špindlerovského parkingu.

Zatímco lanovka na Hromovku jezdí bez front, před nástupištěm na vyhřívanou šestisedačku ve Svatém Petru stojí třicet metrů dlouhá řada lyžařů. Na terase restaurace sedí deset lidí. To už mraky na obloze střídá slunce. Navzdory sklíčenosti, do níž se společnost kvůli nemoci COVID-19 ponořila, panuje mezi lyžaři vesměs pozitivní nálada. I když koronavirus a obavy z tvrdých opatření jsou i tady tématem číslo jedna.

„Může se také stát, že už si zítra nezalyžujeme,“ je slyšet z rozhovoru dvou dívek u cesty k lanovce. Za pár hodin se jejich obavy promění v realitu.

Venku je dětem lépe než v Praze

Jana Machálková se třemi malými dětmi přijela do krkonošského střediska z Prahy na prodloužený víkend. „Rezervovali jsme to před třemi týdny a ani na okamžik nás nenapadlo dovolenou zrušit. Děti nemohou chodit do školy a venku je jim určitě lépe než v Praze. Nebojíme se,“ poukazuje na to, že právě hlavní město hlásí nejvíce nakažených novým koronavirem.

Vládní omezení dopadla i na hotely, zavřená jsou wellness centra nebo dětské herny, restaurace a bary mají otevřeno jen do 20 hodin. Mezi hosty je podle Jany Machálkové cítit napětí. „Všichni koukají, jestli někdo náhodou nekašle. Je tu hodně rodin s dětmi a mají obavy,“ popisuje atmosféru v hotelu. Vzhledem k opatřením, která dopadla především na život ve městech, plánuje, že si prodloužený víkend ve Špindlerově Mlýně příští týden zopakuje. „Zabarikádovat se doma nic neřeší,“ dodává.

Petru Bartíkovou z Prahy donutily okolnosti zrušit dovolenou v Itálii, kam měla tento týden s rodinou vyrazit. Na poslední chvíli sehnala apartmán ve Špindlerově Mlýně. „Měli jsme naplánovanou dovolenou, v práci všechno zařízené a dětem slíbili lyžování na horách. Nechtěli jsme je o to připravit. Jsme na čerstvém vzduchu, myslím si, že šance nakazit se je tady mnohem menší než ve městě,“ vypráví ve Svatém Petru.

Po zavření hranic přibyla storna

Zatímco ještě o víkendu Špindlerův Mlýn zažil na březen nečekaně vysokou návštěvnost a vypadalo to, že závěr sezony bude pro vlekaře i hoteliéry zajímavý, čtvrteční vyhlášení nouzového stavu a uzavření hranic s okolními zeměmi situaci radikálně změnilo. Lidé rušili dovolené, zahraniční návštěvníci sem vůbec nemohou.

„Hodně hotelů mělo nasmlouvané německé cestovní kanceláře, které kvůli zákazu nemohou přijet. Řada penzionů měla také objednané individuální pobyty Dánů a Holanďanů. Od vyhlášení nouzového stavu je storen opravdu hodně. Špindl teď není tak plný, jak jsme očekávali. Dopad na cestovní ruch bude dramatický,“ přiznává majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura.

Od hoteliérů má zprávy, že klientům, kteří nedorazí, vracejí peníze, nebo nabízejí náhradní termíny. Nálada se podle něj změnila i mezi českými dovolenkáři. Informační centrum, které v centru horského střediska provozuje, se proměnilo v telefonní ústřednu. „Po vyhlášení stavu nouze jsou lidé rozpačití, volají a ptají se, jaká je ve Špindlu situace,“ doplňuje.

Končí i Černá hora, Pec pod Sněžkou a Orlické hory

Necelé dvě hodiny po obědě je jasné, že pátek byl posledním dnem letošní lyžařské sezony v Krkonoších. Špindlerovský skiareál na svém webu i facebookovém profilu zveřejnil zprávu, že z důvodu přijatých opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 bude celé středisko od soboty uzavřené.

Vláda v pátek zpřísnila omezení a zákaz rozšířila i na sportoviště s účastí více než 30 osob. Sjezdové tratě splňují definici sportoviště, takže bylo po poledním brífinku vládních činitelů jasno – konec lyžařské sezony. „Respektujeme to a nechceme hledat nějaké kličky. Bezpečnost a zdraví jsou na prvním místě,“ řekl MF DNES ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

Sněhové podmínky přitom jsou stále velmi slušné, na sjezdovkách leží půl metru sněhu a v celém středisku se mělo lyžovat do konce března.

V pátek odpoledne informoval o ukončení sezony i největší krkonošský SkiResort Černá hora-Pec, kde se ještě v pátek lyžovalo na 37 kilometrech sjezdovek. Kabinová lanovka na Černou horu pojede až do neděle, na lanovky se vládní opatření nevztahují. „Její provoz zachováme i proto, abychom umožnili odjezd těm, kteří jsou v hotelích na Černé hoře ubytovaní. Lanovka bude o víkendu přepravovat pouze pěší a běžkaře,“ uvedl SkiResort v prohlášení.

Od soboty zůstane zavřené také středisko v Harrachově a střediska Deštné a Říčky v Orlických horách.