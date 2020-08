Už neměla sílu se o ni starat. Žena přiznala, že uškrtila nemohoucí matku

„Dne 23. ledna okolo druhé hodiny v noci v kuchyni rodinného domu v přímém úmyslu usmrtit napadla imobilní poškozenou tak, že jí přiložila na obličej polštář a dusila ji, poté jí obtočila kolem krku prádelní textilní šňůru, silou přitáhla a poškozenou škrtila. V důsledku napadení žena zemřela,“ uvedla žalobkyně Lenka Faltusová.



Obžalovanou, která už je v důchodu, policie vyšetřovala na svobodě. Nikdy dříve nebyla trestně stíhána. Hned po činu se pokusila o sebevraždu. Skončila v péči lékařů na psychiatrii, kam nyní po ukončení hospitalizace dochází ambulantně.



K činu se přiznala s tím, že lituje, co se stalo. Během dnešního hlavního líčení obžalovaná často plakala.

„Myslím na to každý den, nechápu, co jsem to udělala. Měla jsem to řešit úplně jinak. Byla jsem vyčerpaná, stav maminky se stále horšil, byla jsem s ní ve dne v noci, nezvládala jsem to,“ řekla žena a potvrdila, že souhlasí se vším, co je ve spisu.

U soudu popsala zoufalou rodinnou situaci. Její devadesátiletá matka se už takřka nemohla hýbat, ale rodina ji odmítala dát do hospicu, kde už byla a kde se podle slov obžalované její stav jen horšil. Poškozená sama prosila, aby ji tam nedávali.

Situace došla tak daleko, že obžalovaná už neměla sílu pokračovat a odhodlala se k zoufalému činu. „Jsem připravena za to nést odpovědnost,“ řekla.



Manžel Evy J., který se o stařenku také staral, v pozici svědka popsal, jak složité bylo o ženu pečovat. Odmítala jíst a pít. „Na manželce bylo vidět, že už je unavená. O babičku se starala vzorně, žádné spory neměly, udělala to z totálního fyzického i psychického vyčerpání,“ řekl. Za vraždu ženě hrozí 10 až 18 let vězení.