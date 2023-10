Žena odmítla císařský řez a rodila doma, teď ji soudí za smrt přidušeného dítěte

Žena už dříve vinu odmítla. Původně prý sice chtěla rodit doma, ale na základě doporučení porodní asistentky odjela do 150 kilometrů vzdálené nemocnice v Jihlavě (o obvinění ženy jsme psali zde).

Podle psycholožky Kristýny Zemánkové, která ženě po tragickém porodu poskytovala krizovou psychologickou péči, obžalovaná nakonec nepočítala s tím, že bude rodit doma. Nechtěla však zůstat v původní porodnici v Jihlavě, která jí neumožnila porod jinak než císařským řezem, a lékařům řekla, že pojede do nemocnice v Jičíně.

„Řekla mi, že jí nabídli jen císařský řez, protože je prvorodička a u nich se to tak dělá, že prvorodičky při porodu koncem pánevním řeší jen přes císařský řez. S tím měla velkou potíž. U nich v rodině se v minulosti vyskytly závažné komplikace po císařském řezu,“ tlumočila události před soudem Zemánková, která je kromě psycholožky také porodní asistentkou.

Plánem budoucí matky tedy bylo jet do jiné porodnice. Podle ní se však porod nakonec zastavil, zůstala tedy doma a večer usnula. „Vzbudila se, když se porod rozjel a už se nedalo jet do jiné porodnice. Rozběhlo se to velice rychle,“ uvedla Zemánková.

Psycholožka odkázala na šok

Žena je podle spisu sama porodní asistentkou, avšak její vzdělání podle dalšího psychologického posudku není podstatné. Porod a současně ohrožení života dítěte jsou natolik mimořádné události, že podle hodnocení psychologů nemohla uplatnit své znalosti a zkušenosti. Navíc po vypuzení dítěte porod nekončí, žena musela ještě porodit placentu.

„Byla časově a prostorově dezorientovaná, od určité chvíle byla strnulá, nereagovala a byla v psychickém šoku. Nebylo v jejich silách aplikovat klasické postupy. Dělala, co nejlépe mohla. Jde o obranný mechanismus organismu, který nemohla vlastní vůli překonat,“ sdělila psycholožka Natalia Schwab Figusch, která se specializuje na akutní traumatické situace.

Upozornila však, že žena jakožto porodní asistentka mohla mít vyšší nároky na kvalifikovanou pomoc při domácím porodu.

Záchranáři viděli situaci jinak

Podle státní zástupkyně začal časový sled událostí už opuštěním nemocnice v Jihlavě. Klíčová je však doba mezi samotným porodem dítěte a voláním na záchrannou službu. Tam mohla být prodleva až deset minut.

„Záchranáři situaci popisovali jinak než paní obžalovaná, ať jde o podmínky nebo reakce,“ upozornila státní zástupkyně Pavlína Coufalová.

„Zásadní pro nás byly výpovědi znalců, které popisovaly stav dítěte bezprostředně po narození,“ připustila soudkyně Alexandra Rulcová, která pravděpodobně nakonec upraví trestní kvalifikaci z usmrcení z nedbalosti na neposkytnutí pomoci. Ženě hrozí až tříletý nepodmíněný trest, v případě překvalifikování dvouletý trest.

„Nemocnice měla nabídnout alternativu“

Z psychologického posudku vyplývá, že rodička cítila v nemocnici nátlak, když ji zdravotníci nutili do císařského řezu. Podle psycholožky Zemánkové byla ve výjimečně zranitelné situaci.

„Císařský řez je operativní porod, který má využití v krizových situacích, ale může mít pro ženu fyzické i psychické následky na celý život. Žena měla dostat na výběr takovou variantu, která by pro ni byla přijatelná a zároveň nabídla co nejvíce bezpečí. Mohla rodit doma, odjet do jiné porodnice a podobně. Například v Británii jsou porody koncem pánevním v domácím prostředí naprosto běžné,“ sdělila Kristýna Zemánková.

Podle psycholožky je tragédie přímým důsledkem podle ní vadného nastavení zdravotnického systému v České republice: „Pokud se systematicky snažíme odrazovat porodní asistentky, aby tyto porody dělaly doma, tak je tam zvýšené riziko, že se při těchto porodech něco stane.“

S obhajobou ženě pomáhá Liga lidských práv, podle jejíchž zástupců záleží na rodičkách, kde a jakým způsobem budou rodit. Obhajoba tvrdí, že žena měla právo operační zákrok odmítnout.

„Mají povinnost nabídnou pacientovi bez nátlaku alternativy se sdělením rizik a benefitů u obou variant. Na tomto je založené poskytování zdravotní péče. Zákrok má probíhat s informovaným souhlasem, bohužel však stále přežívá dědictví socialismu, kdy lékař byl ten, kdo má pravdu,“ řekla právnička Ligy Zuzana Candigliota, která je jednou z dvojice obhájkyň.

Čeká se na další posudek

Soudní líčení začalo už v březnu. V úterý bylo na pořadu už třetí jednání. Obžalovaná se z účasti omluvila. Soud dříve vyslechl také primářku z nemocnice v Jihlavě.

„Vypověděla, že z jejich pohledu byl císařský řez jediné možné řešení,“ sdělila žalobkyně Coufalová.

Soud si vyžádá ještě znalecký posudek, který má posoudit duševní stav obžalované v době skutku. Očekává se, že na příštím zasedání dojde k projednání posudku, závěrečným návrhům a nejspíš i k vyhlášení rozsudku.