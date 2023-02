U nájemníka si objednal vyvraždění rodiny, měl detailní plán. Dostal 11 let

Obžalovaného přivedla ke Krajskému soudu v Hradci Králové z vazby eskorta. Muž byl již dříve trestán za nedovolené držení zbraní a výrobu drog. U soudu se přiznal ke všem bodům obžaloby a soud uznal jeho prohlášení o vině a trestu, čímž bylo další dokazování ukončeno.

Podle obžaloby se devětapadesátiletý Vladislav H. snažil od listopadu 2021 do loňského ledna přimět svého nájemce a dlužníka, aby zabil muže, jeho manželku a malého syna, kteří spolu bydleli v rodinném domě. Měli podrobný plán, jak to udělat.

Nájemník dostal za úkol naskládat k domu pneumatiky, polít je benzinem a zapálit, aby dům začal hořet. Každého v domě, včetně nezletilého syna, měl zastřelit, pokud by se snažili uprchnout. Dostal i nelegálně drženou pistoli a kanystry s benzinem a naftou. Po činu by za to obdržel blíže nespecifikovanou sumu peněz a obžalovaný by mu navíc odpustil nájemné.

„Obžalovaný si sám vymínil určit, kdy k činu dojde, přičemž uváděl jako nejvhodnější některý z víkendů, kdy se rodina zdržuje v domě,“ stojí ve spisu.

K činu nakonec nedošlo, muž najatý k vraždě šel loni v únoru na policii, kde vše nahlásil. V případu poté vystupoval už jen jako svědek.

Prohlásil, že činu lituje

Vladislav H. uvedl, že se cítí být vinen a že v obžalobě není žádná skutečnost, kterou by rozporoval. „Ano, prohlašuji vinu, dopustil jsem se, z čeho jsem obžalován. Svého činu lituju,“ řekl soudu, který poté usnesení viny přijal.

Soud ho uznal vinným ze spáchání vraždy ve stadiu přípravy a z nelegálního ozbrojování. Měl u sebe tři pistole, revolver a množství nábojů. Důvodem přípravy vraždy byly podle informací MF DNES vleklé spory několika provázaných lidí ohledně jedné nemovitosti.

Žalobce v závěrečné řeči řekl, že přitěžující okolností je trestní minulost obžalovaného a závažnost jednání, které plánoval. Připomněl, že obětí se měl stát i nezletilý. Polehčující okolností je naopak prohlášení viny. Navrhl trest pod spodní hranicí trestní sazby.

Obhájce uvedl, že jeho klient ve vazbě změnil pohled na věc, získal větší nadhled vůči svému jednání, projevil lítost a ke všemu se doznal, což lze vnímat jako ústupek.

„Co k tomu dodat, lituju toho,“ řekl pouze stručně Vladislav H. v závěrečném slovu.

Vinu uznal, když viděl důkazy

Předseda senátu Petr Mráka uložil obžalovanému úhrnný trest jedenáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou a propadnutí všech zbraní. Za přípravu vraždy mu hrozil až dvacetiletý trest.

„Soud vycházel z prohlášení viny. Byla zajištěna zbraň a kanystry. Obžalovanému hrozilo až dvacet let, při stanovené výši trestu jsme přihlédli k prohlášení viny a také k tomu, že se nakonec nikomu nic nestalo. Soud naopak přihlédl k tomu, že měl u sebe zbraně. Navíc prohlášení viny učinil až poté, co se seznámil se všemi důkazy, ze kterých bylo zřejmé, že o vině není sporu. Jedním z důkazů byly telefonní hovory, ve kterých se na činu domlouvali. Z důkazů vyšlo najevo, že vraždu skutečně plánovali, řešili například vzdálenosti, místo, kam se schovat, a další detaily. Nešlo o žádné opilecké plácání v hospodě u piva,“ řekl soudce Mráka.

Připustil také, že jedním z důvodů, proč svědek od činu upustil a šel na policii, mohl být i fakt, že zbraň už mezitím prodal.

„Kdyby soud neuznal prohlášení viny, přicházel by v úvahu šestnáctiletý trest, takže jsme obžalovanému pět let odpustili,“ dodal Mráka.

Rozsudek není pravomocný, obhájce si ponechal lhůtu. Žalobce se práva na odvolání vzdal.