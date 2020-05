Napadlo mě to podle filmu, řekla žena. Za utopení miminka dostala 16 let

Rozsudek není pravomocný, žalobkyně i obhájce si ponechali lhůtu k vyjádření.

Soud nakonec přihlédl například k tomu, že se devatenáctiletá obžalovaná přiznala, vedla řádný život, neměla dostatek životních zkušeností a skutek spáchala v nízkém věku. I proto ji poslal do věznice s ostrahou, nikoli do přísnějšího zařízení se zvýšenou ostrahou.



Znalci potvrdili, že obžalovaná svůj čin plánovala, což byla přitěžující okolnost.

„Podle znaleckého posudku z oboru gynekologie a porodnictví nebylo zjištěno žádné rozrušení při porodu, naopak (znalec) hovoří o plánovitém jednání. Podle psychiatrického posudku znalci dospěli k tomu, že intelekt obžalované je na hranici lehké mentální retardace s tím, že rozpoznávací schopnosti zůstávají zachované, a že i resocializace je možná,“ konstatoval při zdůvodnění rozsudku soudce Luboš Sovák.

Připomněl, že na chování obžalované měla vliv její matka. Ta se po dceřině porodu nejprve ptala v zaměstnání, co má dělat, a teprve potom zavolala lékařskou pomoc:

„(Dcera) viděla, že jí matka nechce pomoci. Myslela na babybox, ale protože ji matka nepodpořila, rozhodla se jinak. Reakce matky obžalované po porodu byla nepochopitelná,“ podotkl Sovák.



Žalobkyně navrhovala trest v rozmezí 16 až 17 let. „Soud využil možnosti dobrodiní zákona, kdy má možnost, i přesto, že je trest vyšší než osm let, obžalovaného a následně odsouzeného umístit do nižšího typu věznice. Právě v tomto případě soud zohlednil všechny polehčující okolnosti a možnost nápravy obžalované. A já s tím souhlasím,“ vysvětlila státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obhájce, který žádal pro ženu trest nižší než 15 let, s verdiktem není spokojen. „Soud zachoval právní kvalifikaci, což je v pořádku. Ovšem trest se mi zdá nepřiměřeně vysoký. Podle mého názoru soud v tomto případě mohl jít i pod trestní sazbu a uložit trest nižší než 15 let. Nyní bude záležet na paní obžalované, zda si podá odvolání,“ uvedl po vynesení rozsudku obhájce Pavel Jandura.

Když soudní jednání minulý týden začalo, žena v modrém tričku nechtěla před soudem blíže vypovídat a odkazovala na předchozí výpovědi, kdy se k vraždě dítěte přiznala.



„Nechci vypovídat, nedokážu to popsat,“ řekla obžalovaná na dotaz soudce. Už předem také uvedla, že nechce být přítomna při přehrání videozáznamů z místa činu ani u výpovědí znalců.

Žena se rozhodla, že dítě po porodu utopí

V přípravném řízení osmnáctiletá dívka kriminalistům popsala, že dítě počala s mužem z Mladé Boleslavi, se kterým se v roce 2018 seznámila přes Facebook. O těhotenství prý věděla pouze její matka. Zhruba týden před porodem se obžalovaná rozhodla, že dítě zabije.

„Předtím jsem plánovala, že si to prostě nechám, nebo to dám do babyboxu. Vím, že je v Jičíně u kruháče. Mamka na mě byla naštvaná. Měla jsem toho dost a v průběhu minulého týdne mě napadlo, že to ukončím při porodu. Napadlo mě to podle filmu. Rozhodla jsem se, že to po porodu utopím. Rozhodla jsem se tak kvůli mámě a od té doby jsem už o jiné možnosti nepřemýšlela,“ vypověděla krátce po zadržení.

Vražda dítěte se podle obžaloby odehrála krátce po porodu 3. června 2019 okolo druhé hodiny odpoledne v prvním patře bytového domu v malé obci na Jičínsku. Těhotná žena byla v té době v bytě sama. Když jí začaly porodní bolesti, šla na toaletu, kde dceru porodila hlavičkou dolů do záchodové mísy.

Podle spisu ji poté za nohy vytáhla a bouchla jí hlavou o dlažbu na podlaze. Po zjištění, že dítě stále žije, odešla do kuchyně, kde nůžkami přestřihla pupeční šňůru. Následně šla do koupelny, napustila modrou dětskou vaničku vodou a novorozence v ní utopila. Tělíčko poté ve svém pokoji uložila do pytle a sportovní tašky a nechala je ve skříni.

Vzápětí přišla domů matka obžalované, která si všimla plné tašky. Dívka jí poté tvrdila, že dceru porodila již mrtvou. Podle výpovědi matka usoudila, že obvodní lékařka již není ve své ordinaci, a proto ji chtěla kontaktovat až druhý den.

Mezitím údajně obě ženy přemýšlely o tom, že mrtvolku ukryjí v přírodě. Druhý den se matka obžalované svěřila kolegyni v práci, která jí doporučila zavolat lékařce. Ta zavolala záchrannou službu a případ si vzápětí převzali policisté.

„Způsob výpovědi odpovídá psychologickému obrazu obžalované, jedná se o citovou plochost (citová deprivace, vzniká v důsledku neuspokojení potřeby spolehlivého vztahu s matkou, eventuálně jinou osobou, pozn. red.). Nezjistila se žádná výrazná psychická porucha ani snížený intelekt,“ uvedla už na začátku hlavního líčení státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Nepočítala s tím, že se o dítě postará, řekla obžaloba

Dodala, že přes brutalitu i věk obžalované nejde o výrazně výjimečný čin: „V mnohých případech se ukázalo, že pokud se již matka rozhodne nenarozené dítě usmrtit, zpravidla jde o takový typ osobnosti, že rozhodnutí je neměnné. To znamená, že se bez jakýchkoli skrupulí dítěte zbaví,“ řekla Faltusová.

Rovněž pochybuje o tom, že zmiňovaný plán obžalované umístit dítě do babyboxu byl myšlen vážně.

„Nepočítala s tím, že se o dítě postará. Když se blížil porod, přemýšlela, jakým způsobem se nechtěného dítěte zbaví a dospěla k závěru, že nejlepší bude, když je utopí. Po porodu však došlo ještě k dalšímu mechanismu útoku na nezletilou, obžalovaná dítě chytila za nohy a udeřila s ním o podlahu. Poté napustila vaničku a dítě utopila,“ zopakovala Faltusová.

Také podle obhájce Pavla Jandury měla svůj podíl na chování obžalované její matka.

„Myslím si, že je v případu mnoho polehčujících okolností. Bohužel je spolupráce s klientkou poměrně sporadická, neboť v zásadě nechce vypovídat, všeho okolo se obává. Polehčující okolnosti by se mohly hledat v situaci těsně před porodem ve vztahu matky k dceři. Myslím si, že kdyby jí věnovala základní péči, kterou má matka dát, tak by k tomu vůbec nemuselo dojít,“ domníval se Jandura.