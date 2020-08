Za mlácení mužů na diskotékách dostal vězeňský dozorce podmínku

V prvním případě byl osmatřicetiletý Tomáš Z. odsouzený za ublížení na zdraví, ve druhém za spolupachatelství při těžkém ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, a za výtržnictví.



V tomto druhém případě byl za stejné trestné činy odsouzený i druhý obžalovaný Jan. R.



„Obžalovaný Tomáš Z. se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, výkon tohoto trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání čtyř let,“ stojí v rozsudku krajského soudu.

Jan R. dostal úhrnný trest tři roky vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Rozsudek není pravomocný, oba obhájci i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

Oba obžalovaní vinu od začátku vyšetřování odmítají.

Tomáš Z., příslušník Vězeňské služby České republiky, který je po celou dobu soudního procesu postaven mimo službu, podle spisu nad ránem 1. ledna 2018 před barem Lev v Novém Bydžově, kde slavil silvestra, bez závažného důvodu a předchozího varování, vědom si své fyzické převahy a znalosti bojových umění, chytil poškozeného za hlavu a krk a zápasnickým chvatem ho strhl na chodník, o který se poškozený při pádu udeřil zadní částí hlavy.

Obžalovaný podle spisu musel vědět, že pokud uchopí poškozeného za krk, může to vést k těžkému podvrtnutí krční páteře či poranění míchy. Poškozený utrpěl tržnou ránu na hlavě a podvrtnutí krční páteře.

Druhý incident se stal o osm měsíců později na letní diskotéce v Praseku na Královéhradecku. Druhý obžalovaný Jan R. se dostal do potyčky, když se s jeho známým chytili do klinče a z laviček v areálu diskotéky se skutáleli na parket. Tomáš Z. se pokusil konflikt ukončit.

„Použil jsem techniku, abych nikoho nezranil“

„V okamžiku, kdy mu (poškozenému) Jan R. držel ruce za zády, aby se nemohl bránit, Tomáš Z. ho několikrát uhodil pěstmi do hrudníku a do hlavy. Když poté poškozený upadl na zem, oba jej opakovaně kopali do hlavy a do hrudníku,“ stojí ve spisu.

Tomáš Z. pak poškozeného ještě kopal do hlavy. „Na závěr ho otočil na břicho a šlápl mu na záda. Pak odešel,“ stojí ve spisu. Z místa potyčky odešel i Jan R. Poškozený utrpěl trhlinu bubínku levého ucha a mnohačetné podlitiny na hlavě. Skončil v nemocnici.

Tomáš Z. odmítl, že by v prvním či druhém případě někoho zranil. V prvním případě podle svých slov bránil strážníka, kterému poškozený v opilosti nadával a napadal ho. Do konfliktu se vmísil, útočníka naučeným chvatem zpacifikoval a posadil na chodník.



„Nevšiml jsem si, že by měl nějaké zranění, normálně odešel. Až další den jsem se dozvěděl, že tam zasahovala policie. Okamžitě jsem se sám přihlásil a podal k věci vysvětlení. Jednal jsem reflexivně, za mou dvanáctiletou kariéru vězeňského dozorce jsem absolvoval stovky podobných konfliktů, které jsou ve vězení na denním pořádku,“ prohlásil.

Obdobně popsal i druhý konflikt na diskotéce v Praseku. „V obou případech jsem použil techniku, abych nikoho nezranil,“ řekl.

Použití jakýchkoliv úderů či kopů kategoricky odmítá i druhý obžalovaný. U soudu řekl, že vůbec nechápe, proč se v takovém konfliktu ocitl. „Nikdy v životě jsem do nikoho nekopl, nikomu jsem neublížil,“ popsal Jan R. Oběma hrozilo až deset let vězení.