Sousoší Tří modrých koní v parku v Hradci zůstává, povolení už senátor má

  17:20,  aktualizováno  17:20
Provokativní sousoší Tří modrých koní smí zůstat v parku v Hradci Králové. Dílo sochaře Michala Gabriela nainstalovala do Šimkových sadů minulé pondělí skupina kolem senátora Jana Holáska (Rozvíjíme Hradec). Třebaže Technické služby svolily, scházelo razítko pro zábor veřejného prostranství. Odbor správy majetku města o něm rozhodl až dnes.

Sochy, jež kráčejí nad hladinou rybníčku, vzbudily za pouhý týden značnou pozornost.

Záštitu sochám dal senátor a městský zastupitel Jan Holásek. Advokát vysvětlil, že umístění soch řešil jeho tým od ledna a spolehl se na postup, který mu navrhli na magistrátu a Technických službách. Domníval se, že vše splnil, avšak po instalaci se ukázalo, že chybí souhlas města jako majitele pozemku. Majetkový odbor proto dotyčné vyzval, ať o něj požádají dodatečně.

Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela jsou k vidění v Hradci Králové, kráčejí nad hladinou jezírka. (9. března 2026)
Na vodu v hradeckých Šimkových sadech spouštějí prvního z koní Michala Gabriela. (9. března 2026)
V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)
Senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), na snímku uprostřed, zaštítil instalaci sousoší Michala Gabriela v Šimkových sadech, jde o soukromou iniciativu. (9. března 2026)
„Souhlas se záborem veřejného prostranství jsme vydali, sochy tedy mohou v parku zůstat,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

„Jsem rád, že byla vydána všechna potřebná vyjádření pro instalaci soch, a děkuji všem, kteří se na jejich umístění podíleli. Nedorozumění, které vzniklo kolem načasování některých vyjádření magistrátu, bylo způsobeno nejasnostmi v požadavcích v administrativním procesu,“ napsal na Facebooku senátor Holásek.

Chce se sejít se zástupci Technických služeb a úředníky z magistrátu, aby postup napříště zpřehlednili. Zapůjčení díla se podle jeho slov hradí ze soukromých zdrojů, vyjde na víc než 100 tisíc korun. Sochy v parku budou do konce roku.

Poplatek za zábor veřejného prostranství iniciativa platit nemusí, jelikož jde o kulturní počin. Nepadla ani sankce.

Politikovo počínání však kritizovala třeba vedoucí odboru hlavního architekta na hradeckém magistrátu Šárka Dlouhá. Instalace výtvarného díla ve veřejném prostoru totiž nešla standardním schvalovacím procesem.

„Právě to pro mě představuje precedent: pokud by město takové jednání tolerovalo, vznikl by nebezpečný dojem, že v městském prostoru – a v parcích obzvlášť – může probíhat prakticky cokoli bez ohledu na pravidla, vhodnost, bezpečnost nebo kontext místa,“ uvedla Šárka Dlouhá pro iDNES.cz.

Ředitel Galerie moderního umění František Zachoval pro Novinky.cz řekl, že není dobře, když si soukromá osoba začne významně zabírat veřejný prostor.

„Michal Gabriel představuje špičku českého sochařství v 80. a 90. letech minulého století. Bohužel dnes tvoří spíš korporátní umění. Estetické, líbivé, ale bez silné myšlenky,“ řekl Zachoval a připomněl, že zde umění může být „rukojmím předvolební kampaně“.

Senátorovi totiž letos končí šestiletý mandát. Holásek už oznámil, že spojí síly s hnutím jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Senátor stál již před dvěma lety za umístěním soch Gabrielových Průzkumníků v rámci Sculpture Line v centru Hradce na Labi.

Sochy na hladině mají premiéru, říká Michal Gabriel

Michal Gabriel, vysokoškolský profesor a bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, se do Hradce vrátil se svými díly po dvou letech. Tehdy v vystavil na Labi tři Průzkumníky. Zakládající člen Tvrdohlavých u nynější instalace Tří modrých koní scházel kvůli zdravotním důvodům. „Instalaci jsem svěřil kolegovi sochaři Tomáši Pavlackému. Zná moji práci a ví, jak bych řešil detaily spojené s umisťováním soch. Před rokem jsem ale jezírko viděl a místo pro sochy našel,“ říká autor.

Z jakého materiálu sochy jsou a jak jsou do jezírka upevněné?
Sochy koní jsou z vyrobeny z polyesterové pryskyřice a na hladinu jsou vynesené na pevné konstrukci.

Odkud sousoší připutovalo?
Sousoší modrých koní moc neputovalo. Jednu dobu bylo asi rok a půl nainstalované na střešní terase hotelu Horal v Krkonoších. Po náporu vichřice se ale jeden z koní utrhl a uletěl. Tím se tato instalace uzavřela a socha putovala zpět do ateliéru na opravu a zbylé dvě s ní.

Jak jste spokojen s nynějším vyzněním v Hradci? V Praze máte také koně na hladině čili je to asi již osvědčená kombinace.
S instalací jsem velmi spokojený. Vodní hladina je dokonalý prostor pro sochy. Pokud se voda nepohybuje, je i bezpečný. Krása spočívá v dokonale vodorovné ploše, která v bezvětří zrcadlí sochy umístěné na hladině. V případě, že začne foukat vítr, zrcadlo se rozvlní a poezie odrazu se změní. V Praze o žádných koních ani jiných sochách na hladině nevím. Mnoho let mám na náměstí Šabacha v Praze 6 Dejvicích tři bronzové koně. Ani jeden ale nestojí nad hladinou jako ti modří v Hradci. Dvě sochy jsou umístěné do velmi mělké vodní kaskády s proudící vodou. Aby sochy nezůstaly zapadlé v korytu kaskády, jsou postavené na oblé bronzové sokly. Třetí kůň stojí na okraji kaskády. Socha dlouhodobě umístěná na skutečné hladině osvědčená kombinace není, protože vždy musíte brát v potaz pokles hladiny vody během roku. Ani plováky nic neřeší. Na vodní hladině jsem instaloval jiná sousoší, ale sochy modrých koní mají úplnou premiéru právě zde v Hradci. Skvělá hladina s krásným okolím.

Modrou barvu volíte u takové plastiky jako nečekanost pro diváka?
Modrou barvu jsem několikrát vysvětloval. Rozhodně jsem ji nenašel pomocí rozumové úvahy. Nikdy bych na takovou barvu sochy nepřistoupil. Nikdy jsem takovou barvu neměl rád. Jenže to se týkalo interiéru. Jednou jsem odlil větší sochu ze zbytku modře probarvené pryskyřice a převážel ji na jiné místo, kde měla dostat nástřik myslím černé barvy. Projížděl jsem přes hřeben Jizerských hor. Bylo nádherné počasí, a tak jsem zastavil, vyfotil panorama a vyndal i modrou sochu, postavil ji do krajiny a nemohl uvěřit, jak v exteriéru ta mnou dosud odmítaná barva září. Nebyla agresivní jako červená, ale intenzitou se jí vyrovnala. Začal jsem odlévat do této modré postavy s prodlouženýma rukama a nohama. Teprve po několika instalacích jsem začal chápat, proč ta barva v krajině tak funguje. V plné sytosti a síle se objevuje ve velkorysé ploše jen na nebi. Na koních a jiných sochách pak působí, jako by na ně tato modř sestoupila.

Emotivní postoje vítáte, nebo na ně nijak nehledíte?
Emoce je významnou silou uměleckého díla. Pokud ji socha nedokáže vyvolat, je něco špatně.

