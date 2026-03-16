Sochy, jež kráčejí nad hladinou rybníčku, vzbudily za pouhý týden značnou pozornost.
Záštitu sochám dal senátor a městský zastupitel Jan Holásek. Advokát vysvětlil, že umístění soch řešil jeho tým od ledna a spolehl se na postup, který mu navrhli na magistrátu a Technických službách. Domníval se, že vše splnil, avšak po instalaci se ukázalo, že chybí souhlas města jako majitele pozemku. Majetkový odbor proto dotyčné vyzval, ať o něj požádají dodatečně.
„Souhlas se záborem veřejného prostranství jsme vydali, sochy tedy mohou v parku zůstat,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí města Kateřina Rohlíčková.
„Jsem rád, že byla vydána všechna potřebná vyjádření pro instalaci soch, a děkuji všem, kteří se na jejich umístění podíleli. Nedorozumění, které vzniklo kolem načasování některých vyjádření magistrátu, bylo způsobeno nejasnostmi v požadavcích v administrativním procesu,“ napsal na Facebooku senátor Holásek.
Chce se sejít se zástupci Technických služeb a úředníky z magistrátu, aby postup napříště zpřehlednili. Zapůjčení díla se podle jeho slov hradí ze soukromých zdrojů, vyjde na víc než 100 tisíc korun. Sochy v parku budou do konce roku.
Poplatek za zábor veřejného prostranství iniciativa platit nemusí, jelikož jde o kulturní počin. Nepadla ani sankce.
Politikovo počínání však kritizovala třeba vedoucí odboru hlavního architekta na hradeckém magistrátu Šárka Dlouhá. Instalace výtvarného díla ve veřejném prostoru totiž nešla standardním schvalovacím procesem.
„Právě to pro mě představuje precedent: pokud by město takové jednání tolerovalo, vznikl by nebezpečný dojem, že v městském prostoru – a v parcích obzvlášť – může probíhat prakticky cokoli bez ohledu na pravidla, vhodnost, bezpečnost nebo kontext místa,“ uvedla Šárka Dlouhá pro iDNES.cz.
Ředitel Galerie moderního umění František Zachoval pro Novinky.cz řekl, že není dobře, když si soukromá osoba začne významně zabírat veřejný prostor.
„Michal Gabriel představuje špičku českého sochařství v 80. a 90. letech minulého století. Bohužel dnes tvoří spíš korporátní umění. Estetické, líbivé, ale bez silné myšlenky,“ řekl Zachoval a připomněl, že zde umění může být „rukojmím předvolební kampaně“.
Senátorovi totiž letos končí šestiletý mandát. Holásek už oznámil, že spojí síly s hnutím jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Senátor stál již před dvěma lety za umístěním soch Gabrielových Průzkumníků v rámci Sculpture Line v centru Hradce na Labi.
Sochy na hladině mají premiéru, říká Michal Gabriel
Michal Gabriel, vysokoškolský profesor a bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, se do Hradce vrátil se svými díly po dvou letech. Tehdy v vystavil na Labi tři Průzkumníky. Zakládající člen Tvrdohlavých u nynější instalace Tří modrých koní scházel kvůli zdravotním důvodům. „Instalaci jsem svěřil kolegovi sochaři Tomáši Pavlackému. Zná moji práci a ví, jak bych řešil detaily spojené s umisťováním soch. Před rokem jsem ale jezírko viděl a místo pro sochy našel,“ říká autor.
