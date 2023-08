Polští borůvkáři jeli až pod Sněžku a sbírali v zakázané zóně. Dostali pokuty

10:46

Sběr borůvek v Krkonoších se v sobotu prodražil čtveřici Poláků. Autem si zajeli Lvím dolem až pod Sněžku, čímž porušili zákaz vjezdu do Krkonošského národního parku. Na borůvky pak vyrazili do přilehlého klidového území, kde není povolen vstup do volného terénu. Za přestupky dostali pokuty.