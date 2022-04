Za první cenu smyčcového Smiling String Orchestra může i turné po Floridě

První místo a Zvláštní cenu Za mimořádné provedení, procítěný a dynamický výkon přikládají mladí muzikanti i viditelné soudržnosti a vzájemnému napojení. Toho by možná nebylo, kdyby předtím nestrávili pospolu čtrnáct dní na turné ve Spojených státech amerických.

„Možná nebyl takový čas na precizní a detailní pilování soutěžních skladeb, ale byly to intenzivní dva týdny, které jsme si do poslední chvíle užili. Hudebně i lidsky. A naučili jsme se společně prožívat jak čas, tak hudbu,“ míní dirigent a vedoucí orchestru Mikuláš Ježek.

Nebyla to první cesta orchestru do Ameriky, před třemi lety projel Kanadu a sever Spojených států. Březnovým cílem byla Florida. Dvacet hráčů s dirigentem Ježkem a klavíristou a akordeonistou Radkem Škeříkem odehrálo devět koncertů převážně v presbyteriánských kostelích na východním pobřeží.

Několik se jich odehrálo i v univerzitních kaplích nebo na školách. Desátý, neplánovaný, o to však spontánnější, zazněl na závěr šestihodinového čekání na let na pařížském letišti Charlese De Gaulla.

Stejně jako v roce 2018 byl hlavním organizátorem na americké straně Michael Šust, pastor, zpěvák a bratr ředitele hradecké Střeziny. Díky němu mladí čeští hudebníci jezdí do USA už více než čtvrt století.

Pobyt se od toho minulého lišil, neboť zázemí pro podobné akce se na Floridě teprve buduje. Michael Šust se tam přestěhoval s rodinou teprve loni.

„I proto jsme tak často nebyli ubytováni přímo v rodinách. Společný pobyt v kempu či v Miami však o to více stmelil náš obměněný orchestr. Starší pomáhali mladším, společně jsme jedli, museli jsme být ohleduplní k nemocným, každý za sebe i za ostatní musel kontrolovat, jestli někde něco nechybí. A dostalo se i na společné sportování. Třeba na fotbal nebo, když jsme byli v té Americe, se samozřejmě hrál i basketbal,“ poznamenal Mikuláš Ježek.

„Bylo hodně velké teplo. V oceánu jsme se koupali třikrát. A dokonce někteří z nás viděli i krokodýla, tedy aligátora, na jedné z pláží. Ale nejvíc vtipné bylo, že jsme z Prahy odjížděli v kabátech, přistáli a už se museli svlékat do triček,“ říká houslistka Lucie Prajslerová.

Víc než na nedělním kázání

Koncertní program se skládal z klasických děl, filmových a muzikálových melodií i křesťanských písní, které si mohli zazpívat i diváci.

„Jsem rád, že pokračujeme ve spolupráci. Naposledy The Šust Family, tedy já s manželkou Colleen a dcerou Christy, jsme zpívali se Smiling String Orchestra na koncertech k výročí sametové revoluce v Hradci Králové a Litomyšli. Pak ale přišel koronavirus a nebylo možné cestovat ani vystupovat. O to větší radost prožíváme, že se vše vrací do normálu,“ uvedl Michael Šust. A hned vysvětlil, proč se koncerty konají v kostelech.

„V každém našem kostele se klade velká pozornost na hudební službu. Protože hudba je součástí oslavy. Někde je skromnější, působí tam třeba jen varhaník nebo malá kapela. Jinde, kde mají dobré vedení, se rozroste. V jednom ze zdejších presbyteriánských kostelů působí celý pěvecký sbor. Společné vystoupení s orchestrem bylo díky tomu skutečně působivé. A odrazilo se to i na návštěvnosti. Na koncertě bylo víc lidí, než jim chodí v neděli na mši,“ prozradil zpěvák.

Orchestr hrál téměř denně, někdy i dvakrát, přesto se stihli muzikanti projít po břehu největšího floridského jezera Okeechobee.

„Často jsme šli na jídlo do bister. A ani nevěděli, jak to tam chodí. Sami jsme si vybírali, co chceme. Já chtěla být asi zdvořilá, a nedošlo mi, že můžu vynechat jeden regál, tak jsem si vždy dala z každé sekce něco a ty výsledné kombinace byly dost hrozné. Vlastně jsem si nikdy nedala, co by k sobě sedělo. A také jsem až na závěr zjistila, že tam dávají jednu rostlinu bez ptaní. Ta mi chuť vždy zkazila. Ale vše jsem napravila až při poslední návštěvy bistra,“ směje se houslistka Anna Magdalena Svobodová.

U jednoho z notových pultů sedí sekce druhých houslí, dva Matějové. Oba byli na turné s orchestrem poprvé.

„Nehráli jsme pořád. Měli jsme volný čas. Myslím, že jsme si to moc užili,“ řekl Matěj Tuhý. Sám, jak někde viděl klavír, k němu hned usedl a hrál. Stejně i ostatní kolegové, zpívalo se při snídani, při dlouhých jízdách z koncertu na koncert nebo jako přídavek v rancherské zahradní restauraci. Tam orchestr nejen hrál a zpíval, ale dokonce tančil.

„Nebyla to sice slovanská polka, ale macarena,“ podotkl Matěj. „Celé to bylo super. Orchestr se neuvěřitelně stmelil. Vlastně tu byla většina z nás nováčky. Moc to prospělo atmosféře uvnitř souboru,“ míní druhý Matěj, příjmením Čečka.

Stejně jako před třemi lety uspořádá Smiling String Orchestra pro své rodiče a přátele poamerický koncert.

„Nazvali jsme ho Floridská symfonie a uskuteční se 28. dubna ve Studijní a vědecké knihovně. Na něm se chceme se všemi podělit s našimi zážitky a vzpomínkami, a to nejen programem, ale například i videem a malou výstavou fotografií,“ pravil dirigent Mikuláš Ježek. Pak se orchestr vydá na festival Banskobystrické hudební jaro.