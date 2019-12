Víme, kam jdete. Hradec Králové bude sledovat turisty přes data z mobilů

Když se v červnu na pražské Letné konala největší demonstrace od roku 1989, organizátoři mohli účast spočítat pouze srovnáním fotografií pořízených z výšky. Tak jen velmi neurčitě odhadli, že dav byl o něco menší než před 30 lety. Policie později sdělila, že na protestním shromáždění bylo 200 tisíc lidí. Patrně s nejpřesnějšími čísly přišla společnost T-Mobile, podle které bylo na Letné 258 tisíc lidí. Jak napovídá název firmy, ta při počítání pracovala s daty z mobilní sítě. Podobně chce nyní data operátorů znát i Hradec Králové.



Město si pro tento sběr najme agenturu, zaplatí jí kolem 150 tisíc korun a za to údajně dostane poměrně rozsáhlý balík informací. Hradec však nechce a ani nemůže chtít jména, konkrétní telefonní čísla anebo výpisy hovorů.

Pozornost se zaměří hlavně na turisty: město bude chtít vědět, z které země přijíždějí, kolikrát ve městě přespí nebo jaké atrakce je ve městě lákají nejčastěji. Operátoři prý umí spočítat ty návštěvníky, kteří v Hradci Králové nežijí, a při tom vynechat lidi dojíždějící za prací či studiem nebo turisty pouze projíždějící.

S daty mobilních operátorů již s úspěchem pracoval Jihočeský kraj, s novinkou se seznámila Plzeň, letos ji testoval i Liberecký kraj a přestože se to moc neví, s podobným výzkumem už má zkušenost i Hradec Králové. Loni s daty od mobilních operátorů poprvé pracoval i Krkonošský národní park.

„V takových průzkumech chceme jen pokračovat, abychom měli statistické srovnání v různých letech a časových obdobích. Děje se to formou sledování přítomnosti mobilních telefonů, protože ten má každý. Zjistíme například, ze které země a kdy tu někdo byl, jestli byl na festivalu a zda se odtamtud přemístil i do města. Jsme schopni získat poměrně velké množství dat, tabulek a údajů, se kterými můžeme dál pracovat, mohou nám dát spoustu odpovědí. Avšak pochopitelně je to velmi anonymizované,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Údaje by měly sloužit hlavně městskému odboru kultury a cestovního ruchu, který se z dodaných údajů může dopředu připravit na očekávaný příjezd turistů, data se údajně mohou promítnout i do výše místního poplatku z ubytování.

Koalice však není zcela jednotná. S výhradami se netají náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO): „Byla jsem proti. Já za tím sběrem dat totiž nevidím konkrétní využití, proto jsem se ptala, co nám to přinese. Může z toho mít město nějaký příjem? Kde se to promítne? Nikdo mi na to nedokázal odpovědět.“

Data z různých zdrojů se mohou lišit

Jihočeskému kraji se analýza dat osvědčila, když byl na Lipně Olympijský park. Liberecký kraj však nechce data pouze sbírat.

„Neznáme detailnější data o struktuře návštěvníků, ani o tom, kde jich je nejvíc. Je to ale pro nás důležité. Když víme, že máme přetížený Český ráj, můžeme se víc zaměřit na propagaci míst, kde turisté tolik nejsou, a návštěvnost rozmělnit. Jestliže budeme vědět, kdo nás navštěvuje, můžeme uzpůsobit nabídku,“ říká liberecká krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (SLK).

Zajímavý nesoulad mezi daty Českého statistického úřadu (ČSÚ) a mobilními ukázal plzeňský výzkum. Zatímco počty zahraničních turistů souhlasily, českých podle mobilních dat bylo několikanásobně víc, než uváděla data ČSÚ. Důvodem údajně bylo, že většina domácích návštěvníků přespávala při návštěvě města u příbuzných a známých. Díky signálu telefonů se daří spočítat také jednodenní návštěvníky, kteří volí jinou formu ubytování, než jsou hotely a penziony. Zodpovědnost za přísně anonymní data bude mít dodavatelská agentura.

„Je zajímavé, že se obchoduje i s takovým artiklem, jako jsou data od mobilních operátorů, pochopitelně to však musí být anonymizované. Za této podmínky to pro město vidím jako přínos. Bude zajímavé vidět, kdy a kde se návštěvníci Hradce pohybují,“ říká náměstek primátora pro školství a životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Že sběr mobilních dat je efektivnější a přesnější než brigádníci v ulicích, připouští i opozice. Pirátský zastupitel Aleš Dohnal však připomíná: „Města na západ od naší republiky to dělají úplně běžně. Jediná otázka je, v jaké formě a od koho ta data sbíráte, protože údaje nemohou být zneužitelné. Tomu musí město jednoznačně zabránit. Když jsou data pouhým statistickým údajem, je to v pořádku.“