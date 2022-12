Hora pneumatik u Veliše roste, naději na likvidaci dává soukromý projekt

Stovky starých gum leží západně od vesnice na okraji starých silážních žlabů, které tu kdysi zřídili místní zemědělci. Když firma zanikla, získala stavbu brněnská společnost Setra, která tu plánovala kompostárnu. S tím však místní nesouhlasili. V opuštěném areálu se začaly hromadit pneumatiky.

„My jsme se o jejich odstranění snažili už před více než deseti lety, ale majitel areálu s námi nekomunikoval. Jsme malá obec a nemůžeme likvidaci platit ze svého. Podle nás by měla skládka zmizet na náklady majitele sila, které tam je,“ míní starostka Veliše Naďa Bíšková (nez.).

Případ vygradoval před třemi lety, kdy se jím zabývala i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspektoři konstatovali, že dochází k porušování zákona o odpadech, a navrhli firmě řešení.

Přestože Setra tehdy tvrdila, že areál alespoň oplotí a staré gumy přemístí dál od silnice, za tři sezony se věc nijak nepohnula.

„S obcí jsme se dohodli na dalším postupu. Pneumatiky se přemístí do zadního silážního žlabu a skládka se oplotí tak, aby nedocházelo k dalšímu hromadění pneumatik,“ sdělil MF DNES v září 2019 zástupce Setry Oto Dubina.

„Nic z toho se nestalo. Skládka je tam dál a dál ohrožuje naši obec,“ říká Bíšková.

Nejvíc se děsí požáru

Veliš se bojí, aby gumy někdo nezapálil, což se stalo před jedenácti lety v Boru u Skutče na Chrudimsku nebo předloni poblíž chvaletické elektrárny. Vesnici by pak mohl zasáhnout toxický dým a voda z hašení by kontaminovala nedaleké studny. Na takové riziko upozornila i zpráva ČIŽP.

„Požár pneumatik patří k nejnáročnějším zásahům, a to jak svou délkou, tak nebezpečnými zplodinami z hoření pryže. Tyto toxické látky se pak dostávají nejen do ovzduší, ale také do hasební vody, která může kontaminovat podloží,“ potvrzuje Zuzana Strouhalová z oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

14. dubna 2019

„My jsme to šetřili, ale pod nás spadají jen skládky, které založí právnické osoby. Pokud jde o černou skládku bez známého původce, je to věc místního odboru životního prostředí,“ vysvětluje ředitel krajské pobočky ČIŽP Lukáš Trávníček.

Úředníci ohrožení vod neshledali

Černou skládku proto prověřovali také úředníci z Městského úřadu v Jičíně. Ti mohou podle nového odpadového zákona nařídit vlastníkovi pozemku, aby ji zabezpečil, případně na své náklady odstranil. Jejich šetření však skončilo bez výsledku.

„Odbor životního prostředí kauzu skládky již před delší dobou uzavřel bez jakýchkoliv zjištění,“ říká mluvčí úřadu Jan Jireš.

„Řešili jsme tam ochranu vod a nezjistili žádné porušení, které by ohrožovalo podzemní vody,“ doplňuje podrobnosti vedoucí odboru Marcela Svobodová.

13. září 2019

Situaci komplikují složité vlastnické vztahy v lokalitě. Areál betonových žlabů sice patří brněnské Setře, ale pozemky pod nimi už ne. Setra vlastní jen pětinový pruh, další pětina patří obci Veliš a tři pětiny manželům Jenčkovým z nedalekého Holína, kteří vlastní firmu Fabio produkt vyrábějící rostlinné oleje. Pozemek koupili v jednom balíku s okolními polnostmi.

„My na ten pozemek ani nemůžeme, protože stavba je Setry. Kdybychom tam vstoupili s obcí a chtěli to sanovat, dopouštíme se trestného činu,“ upozorňuje jednatel firmy Fabio produkt František Jenček.

Podle něj betonové plato sloužilo zemědělcům z okolí, kteří tam odkládali sklizené plodiny. Když však obec zatrhla Setře plánovaný byznys s kompostárnou, firma o Veliš i o řešení problému s pneumatikami ztratila zájem. Alespoň tak si to vykládá obec, která je po letech podobně apatická.

Nadějí je společný projekt

Do problému se vložil Jenček, který chtěl původně od Setry areál odkoupit pro zemědělské hospodářství. Firma však na nabídku nepřistoupila, a tak s ní začal jednat o společném projektu.

„Dokud Setra neuvidí, že jí z areálu potečou nějaké peníze, nemá důvod to řešit. Absolvovali jsme řadu jednání a řešení, které by bylo akceptovatelné i pro obec, jsme našli. Chtěli jsme ho projednat s vedením Veliše, ale před volbami to nemělo cenu,“ vysvětluje.

Že se věc posouvá, potvrzují i lidé ze Setry. „Jednali jsme na stavebním úřadě v Jičíně, na obecním úřadě u paní starostky a se zástupci ČIŽP. O konzultaci jsem požádal náměstka ministra životního prostředí,“ popisuje Miroslav Veselý, který ve společnosti vede východočeskou pobočku střediska na komposty. Další jednání o budoucnosti areálu se konají v tomto týdnu.