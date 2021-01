Skiareál ve Špindlu má stomilionovou ztrátu tržeb a propouští zaměstnance

Špindlerovské lanovky a vleky byly v provozu pouhých osm prosincových dní. Po dalším zpřísnění opatření nemohou lanové dráhy v Krkonoších od pátku vozit už ani turisty. Současná situace vlekaře nutí drasticky snižovat náklady.

„Výpadek tržeb je enormní, přesahuje již 100 milionů korun. Podstata našeho byznysu přitom spočívá v tom, že právě během zhruba třech zimních měsíců musíme vydělat na náklady firmy na celý rok, včetně mezd celoročních zaměstnanců,“ řekl MF DNES ředitel skiareálu René Hroneš.

Špindlerův Mlýn proto podle něj propustil většinu sezonních zaměstnanců. „K redukci jsme již bohužel museli přistoupit i u kádru kmenových celoročních pracovníků,“ dodal.

O hromadném propuštění před několika dny informovala slovenská společnost Tatry mountain resorts (TMR), do jejíhož portfolia kromě Špindlerova Mlýna patří střediska v Rakousku, Polsku a na Slovensku. Dohromady propustila 260 pracovníků, z toho 180 na Slovensku.

„Další skupinu představuje 80 zaměstnanců, kteří ve společnosti končí svoje působení z důvodu ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou, ukončení zkušební doby nebo odchodu do důchodu,“ sdělil ředitel lidských zdrojů TMR Marek Schwarz.

Před koronavirovou krizí jeden z největších hráčů v zimním turistickém ruchu ve střední a východní Evropě zaměstnával téměř 3 500 lidí. Po vynuceném zeštíhlování, které se dotklo všech středisek a pozic, to je

1 100 zaměstnanců, z toho 785 ve slovenských provozech.

Špindlerův Mlýn je s 27 kilometry největším lyžařským střediskem v České republice. Má přepravní kapacitu 21 tisíc osob za hodinu, v zimě tu je v provozu šest lanovek a jedenáct lyžařských vleků.

V současnosti připravuje propojení areálů Medvědín a Svatý Petr za stovky milionů korun. Vybudování systému nových lanovek a sjezdovek a parkovacího terminálu nedaleko Labské přehrady je největší lyžařskou investicí.

Lanovky na horách se zastaví

Ve čtvrtek vláda rozhodla, že od soboty se lyžařské areály v České republice kompletně uzavřou. Lanovky nebudou moci dopravovat ani pěší turisty a běžkaře. V Janských Lázních nevyjede kabinková lanovka na Černou horu a otevřené nebude ani výdejní okénku baru na vrcholu.

„Sáňkařská cesta je od soboty zavřená a upravovány nebudou ani běžkařské tratě na Černé hoře,“ uvedla mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec Zina Plchová.

Jediné, co zůstane v provozu, bude výdejní okénko půjčovny v Janských Lázních, kde si lidé mohou vyzvednout předem rezervované skialpinistické sety a běžkařské vybavení.

Nepojede ani lanová dráha na Sněžku. Výjimku z rozhodnutí vlády mají pouze lanovky, které slouží k dopravní obslužnosti.

„Vlakem, autobusem nebo metrem jet můžete a lanovkou, což je úplně to samé, ne. Nerozumím tomu,“ řekl náčelník lanovky na Sněžku Jiří Martinec. V lednu přitom byla vytíženost kabinek podobná jako ve stejném období loňského roku.

„Přes týden jsme měli sto až dvě stě pasažérů denně, o víkendech to bylo i tisíc lidí. Stačilo to na to, aby si lanovka vydělala na provoz,“ dodal Martinec. Leden bývá tradičně slabší, výrazně větší návštěvnost je v únoru, kdy na hory míří rodiny s dětmi.

Podle Asociace horských středisek je otevření skiareálů jediným způsobem, jak v době jarních prázdnin zabránit chaosu na horách.

„Se zahájením jarních prázdnin dojde k nekontrolovanému zahlcení českých hor, naopak provozovatelé skiareálů mohou pomoci nastavit bezpečný a plynulý provoz. Ve spolupráci s obcemi a dalšími složkami je to jediný způsob, jak eliminovat chaos, který v horských střediscích nastane a jenž je možno označit i za hazard s lidským zdravím,“ stojí v otevřeném dopise vládě, který kromě asociace podepsala Česká unie cestovního ruchu nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Jejich výzva zůstala nevyslyšena. Kabinet ve čtvrtek namísto rozvolnění naopak opatření ještě zpřísnil.