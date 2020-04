Bez davů a front, turisty odradilo od návštěvy Adršpachu chladné počasí

Jenže návaly lidí se tentokrát neopakovaly. Turisty zřejmě odradilo chladné počasí. V sobotu těsně po poledni teploměr ukazoval sedm stupňů Celsia a na parkovišti u oblíbeného skalního města stálo jen asi třicet aut.

Oproti hlavní sezoně vypadají obří parkovací plochy osiřele, ani u vstupu do skal se neshlukují davy lidí, jak to bývá obvyklé.

Přitom právě teď je pro návštěvu skal ideální doba. Vláda zrušila karanténu a pokladny u skalního města jsou stále zavřené. Oficiálně se okruh otevře po víkendu, jenže brána se nezamyká, a tak mají lidé nyní šanci se do skal podívat bez vstupného.

„Na tento víkend ještě skály otevřít nemůžeme. Předpokládáme, že otevřeno bude od pondělí 27. dubna. Zařídíme se podle bližších pokynů, na které teprve čekáme. Určitě vyznačíme například dvoumetrové odstupy u pokladen. Pokud to nebude zrušeno, budou návštěvníci ve skalách nosit roušky, chování turistů uvnitř skal už pak bude na nich, i když naši strážci se tam budou pohybovat,“ představuje plány Zdeněk Zatloukal, vedoucí Technických služeb Adršpach, které okruh skalním městem provozují.

Minulý týden Adršpach zažil nápor. I přes vládní omezení volného pohybu vyrazily do skal stovky lidí. Jenže tehdy byla ještě zdejší parkoviště zavřená, a tak auta stála po celé obci i na zákazech zastavení a blokovala provoz.

„Parkoviště, kde se platí poplatek, jsme už otevřeli. Nechceme se dožít toho, co se tu dělo o minulém víkendu. Řidiči tady odstavovali auta do zákazů v obci, což policie zcela ignorovala. Parkovné je nyní stanoveno na 150 korun za celodenní stání od 6 do 18 hodin, dále v době od 18 do 6 hodin se přičítá 100 korun za hodinu,“ doplňuje Zatloukal.



Stejně jako na parkovišti, ani při procházce skalním městem se turisté mačkat nemusejí. Fotograf MF DNES napočítal sotva padesát lidí. Ani po příjezdu vlaků, kdy návštěvnost skokově stoupá o desítky osob, se tentokrát žádná apokalypsa nekoná.

„Když jsme přišli do skal, potkali jsme možná čtyři lidi. Teď při cestě zpátky už jich bylo asi dvacet. Ale to je pořád nic,“ říká Karolína Flídrová z Pardubic, která do skal vyrazila na výlet.

„Vybrali jsme si ideální dobu, asi kvůli zimě tady dnes skoro nikdo není,“ míní Michal z Horního Maršova.



Okénko neplánovaně otevřelo

Je pod mrakem, občas vysvitne slunce. Pocitovou teplotu místy sráží studený vítr. Pár návštěvníků se proto uchýlilo k občerstvení u parkoviště. Dnes zde je výdejní okénko poprvé otevřené. Lidem tu nabízejí hlavně čaj a kávu.



„My jsme tu dnes poprvé, chtěli jsme tu trochu poklidit a připravit se na sezonu. Ale když už tady jsme, tak alespoň lidem uděláme něco na zahřátí, aby nemrzli,“ přiznává pracovnice u výdejního okénka, že prodej původně nebyl v plánu.



Jak odpolední teplota mírně stoupá, přijíždějí k areálu další auta s turisty. Nejde však o kolony vozidel, jak to bývá obvyklé v sezoně, ale jen o několik vozů za hodinu. Když přijedou k zavřenému domku pro obsluhu a vidí červený semafor u závory, chvíli váhají, zda je placené parkoviště v provozu. Některá auta nejprve projíždí kolem, a teprve když si všimnou vozů na parkovišti, otáčejí se a zkouší, zda automat u závory funguje.

Podobný režim je v Teplicích nad Metují

Podobný režim jako v Adršpachu je nyní také ve skalách v sousedních Teplicích nad Metují, také tam se nyní lidé dostanou bez placení, zdarma je i parkoviště.

„Tento víkend se Teplické skály ještě neotevřou. Plánujeme, že od pátku 1. května už budou přístupné veškeré služby, bude otevřená pokladna a bude už normální provoz, avšak s tím, že vzhledem k hnízdění sokolů je částečně zavřený turistický okruh,“ vysvětluje starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar.