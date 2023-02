Parkovací dům na sídlišti sousedé nechtějí, Trutnov ho dál připravuje

Hlavní trutnovské sídliště vzniklo před padesáti lety, a tak počet parkovacích míst dávno neodpovídá současným potřebám. Podle propočtů jich chybí 400. Místní se i v nedávném průzkumu shodli, že největším problémem sídliště je parkování.

Město proto chce na parkovišti vedle obchodního centra CityMarket a blízko zastávek hromadné dopravy vybudovat parkovací dům pro 155 vozidel. Stávající kapacitu parkovacích ploch zvýší ze 120 na 275 míst.

„Místo má dvě velké výhody. Je v centru sídliště, takže pro dlouhodobé parkování poslouží větší části Zelené Louky. Navíc je to zastavěný pozemek. Lokalit, kde by se dal parkovací dům postavit, je relativně hodně, ale ve všech jsou plochy zeleně. Byl bych rád, kdyby Zelená Louka zůstala zelená,“ vysvětlil starosta Michal Rosa (ODS).

Bytová družstva z Pampeliškové ulice se postavila proti. Majitelé bytů při hlasování na domovních schůzích parkovací dům jednoznačně odmítli. Přibližně 13 metrů vysoká budova podle nich zastíní část panelákových bytů a na už tak nepřehledné křižovatce ulic Pampeliškové a Horské dojde k zahuštění dopravy.

„Samosprávy odmítají navrhované umístění parkovacího domu v sousedství nákupního centra, které by vedlo k výraznému zhoršení kvality bydlení pro řadu okolních bytových domů,“ uvádějí zástupci tří bytových družstev v prohlášení, které má MF DNES k dispozici.

Družstva v Pampeliškové ulici zastupují 152 bytů, tedy na 400 obyvatel Zelené Louky. Najala si advokátní kancelář a coby účastníci stavebního řízení představitelé bytových samospráv mají řadu nástrojů, jak parkovací dům zkomplikovat.

Pojďme hledat jinou cestu, píší

V prohlášení uvádějí, že je město o přípravách tak zásadní stavby neinformovalo. I přes opakovaná ujištění ze strany radnice nevěří, že budou mít parkování zadarmo.

„Tvrzení, že užívání parkovacího domu bude bezplatné, je v naprostém rozporu s oficiálním požadavkem města, který v zadání studie parkovacího domu uvádí zcela jednoznačný požadavek, aby parkovací dům byl zpoplatněn,“ píše se v prohlášení.

Starosta potvrzuje, že v zadání to skutečně bylo a že dům bude připraven na výběr parkovného, ale parkovat se tam bude zadarmo. „Od první chvíle říkáme, že v tomto parkovacím domě se platit nebude. Pokud by byl zpoplatněný, nikdo by tam neparkoval,“ potvrdil Michal Rosa.

Představitelé bytových družstev namísto parkovacího domu navrhují zpracovat plán organizace dopravy v celé lokalitě. Mají připraven návrh na dostavbu parkovacích míst na sídlišti, o kterém chtějí s městem jednat. „Přes parkovací dům cesta k lepší Zelené Louce nevede. Pojďme společně hledat jinou cestu,“ uvádějí v prohlášení.

Podle vedení města zkapacitněním stávajících parkovišť se dá získat dalších 150 míst. Velká rezerva je třeba v Úpské ulici, která je však závislá na rekonstrukci horkovodu. K té dojde až za několik let. Přiblížit se k vybudování kýžených 400 míst bez parkovacího domu nepůjde. Starosta přiznává, že je to odhad.

„Vychází z toho, kolik aut nesprávně parkuje, stojí na chodníku nebo v křižovatce. Pokud by se nám podařilo získat 150 míst díky parkovacímu domu, byl by to velký skok,“ řekl Michal Rosa.

Počítá se i s místy, která zaniknou při řešení nástupních ploch požární techniky nebo při opravách komunikací.

Město před lety nechalo zpracovat studii dopravy v klidu na Kryblici, kde žijí tři tisíce lidí, o polovinu méně než na Zelené Louce. Dopravní inženýři spočítali, že v městské části, kde jsou školy a oblastní nemocnice, chybí dva tisíce parkovacích míst.

Potřeba jsou i nástupní místa hasičů

Stejná bytová družstva, která odmítají parkovací dům, přitom podle radnice nedávno požádala o zřízení nástupních ploch pro požární techniku. To však zásadně sníží počet parkovacích míst. Při zásahu v ulicích, ve kterých parkují auta po obou stranách, hasiči nemají kde zastavit. V Pampeliškové ulici by to znamenalo ztrátu až 50 míst.

„S hasičským záchranným sborem pracujeme na alternativním řešení, kterým je zřízení nástupních ploch z vnitrobloku bytových domů,“ uvedla vedoucí odboru majetku na trutnovské radnici Klára Bednářová.

I proto město pokračuje v přípravách parkovacího domu. Na jeho stavbu chce získat dotaci. Bez ní projekt s předpokládaným rozpočtem 165 milionů korun realizovat nebude.

„V této situaci nemůžeme přípravy na stavbu parkovacího domu zastavit, bylo by to nezodpovědné. Nechci však říkat, že parkovací dům postavíme za každou cenu. Pokud nezískáme dotaci, tak se do toho určitě pouštět nebudeme. Ve chvíli, kdy dotaci dostaneme a ukáže se, že v Pampeliškové ulici přijdeme o 50 míst, tak se o stavbu parkovacího domu musíme pokusit,“ upozornil trutnovský starosta.

Parkovací dům je navržen jako třípodlažní, parkovat se bude také na střeše. Hotová je architektonická studie a dokumentace pro zadání stavebního povolení. Pokud všechno dobře půjde, mohlo by se podle starosty začít stavět do dvou let.

Na začátku byl velký průzkum

Revitalizace Zelené Louky, která je se šesti tisíci obyvateli nejhustěji osídlenou částí Trutnova, patří mezi investiční priority radnice. Město ji připravuje od loňského roku, od března do června uspořádalo velký dotazníkový průzkum.

Nedostatečné parkování a stav komunikací a chodníků označili rezidenti jako nejpalčivější problémy. Ve špendlíkové mapě lidé vyznačili 331 oblíbených i problémových míst, na radnici zaslali přes 800 vyplněných formulářů.

Přeměna Zelené Louky, která vznikla v 70. a 80. letech, na moderní rezidenční oblast bude stát stovky milionů korun. V části Horní Staré Město, jehož částí největší sídliště je, žije třetina obyvatel třicetitisícového města.

Na podzim začala revitalizace parku vedle kostela sv. Václava v Horním Starém Městě za téměř pět milionů korun. Zahrnuje opravu cest, nový mobiliář a úpravu zeleně. Skončí letos v létě.

V dohledné době by měl parkovací dům pro 300 aut vzniknout také v areálu trutnovské nemocnice. S jeho výstavbou do roku 2025 počítá Královéhradecký kraj. Sloužit bude zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům nemocnice. V současnosti je v areálu pouhých 80 parkovacích míst. Po dokončení investice by se měly výrazněji uvolnit parkovací plochy v přilehlých ulicích.