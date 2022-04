Hladová seniorka bez peněz kradla v obchodě, strážníci jí večeři koupili

„Operační důstojník přijal ve večerních hodinách oznámení z prodejny, kde zjistili osobu, která prošla pokladní zónou bez uhrazení zboží. Strážníky na místě kontaktoval pracovník provozovny a označil ženu, podezřelou z krádeže,“ popsala incident mluvčí Městské policie v Hradci Králové Simona Pacltová.

Při vysvětlování se seniorka přiznala a sdělila, že zboží opravdu odcizit chtěla, protože má hlad. Uvedla, že je ve finanční tísni, protože půjčila peníze známé a ta jí ještě půjčku nevrátila. Zároveň finančně podporuje invalidního syna a momentálně jí nezbývají prostředky na nákup potravin.

„Celou dobu jednání plakala a činu litovala, ale jinou možnost prý neměla. Vzhledem k okolnostem a čistému trestnímu rejstříku, byla paní propuštěna s domluvou i ‚večeří‘, jelikož jí hlídka věci z košíku uhradila,“ uvedla mluvčí městské policie.

O ženu se postarají sociální pracovníci

Případ strážníci nahlásili na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města. Seniorka je nyní zaopatřená ze strany sociálních pracovníků a bude jí nabídnuta i další pomoc.

K incidentu došlo už 14. dubna, zprávu strážníci zveřejnili tento týden a dnes má případ pokračování. Zpráva totiž zarezonovala na Facebooku hradecké městské policie, zvedla se vlna solidarity a mnoho lidí by seniorce v těžké situaci chtělo pomoci.

„Děkuji, pánové. Ze srdce. Jakmile bude možné jakkoli pomoci, ráda to udělám,“ komentovala příspěvek například Kateřina Daněčková. „Také ráda alespoň trochu pomohu. Třeba kartou do obchodu na nákupy, to by bylo rozumné,“ reagovala Jana Vrbická.