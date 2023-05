Sdílené elektrokoloběžky se nevrátí, zájem nemá Hradec ani firmy

10:12

Letos ani v několika následujících letech se zřejmě do Hradce Králové sdílené elektrokoloběžky nevrátí. Platí to o strojích firem Bolt a Lime, které nechtějí mít s městem za současných podmínek nic společného. Společnost Bolt letos do Hradce nenasadí ani elektrokola. Zůstává tu pouze 250 kol Nextbike dotovaných radnicí.