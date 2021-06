Hrochům jsou návštěvníci safari parku blíž díky nové cestě za 23 milionů

Stavaři odstranili 50 let starý betonový most a na jeho místě za osm měsíců vybudovali necelých 300 metrů dlouhou soustavu gabionových valů a pěti mostků v africkém stylu. Návštěvníci se nyní k hrochům dostanou mnohem blíž, o několik metrů klesla také úroveň cesty.

Důvodem investice byl havarijní stav původního mostu, jeho rekonstrukce by podle ředitele safari parku Přemysla Rabase stála čtyřikrát tolik než vybudování soustavy valů a ocelových lávek.

„Touto stavbou jsme ušetřili okolo 70 milionů. Původní most byl za hranicí životnosti a bylo potřeba to vyřešit. Rozhodli jsme se novou stavbu víc zasadit do přírody, aby ladila s okolní krajinou. Zároveň jsme chtěli, aby návštěvníkům umožnila různé pohledy na hrochy,“ uvedl ředitel.

Nejatraktivnější část zoo

Cesta je v průměru dva metry pod úrovní někdejšího mostu a v některých místech je i o pět metrů blíž k jezeru s monstrózními obojživelníky. Pohled z původní lávky si lidé budou moci připomenout z patrové zastřešené rozhledny, která by měla být v červenci hotová.

Safari park Safari park po koronavirové uzávěře částečně obnovil provoz 12. dubna. V půlce května zahájil hlavní sezonu otevření afrického a lvího safari. O týden později se ve zvláštním režimu otevřely také vnitřní pavilony. Nyní je zahrada přístupná bez kapacitních omezení. Plné vstupné na pokladně stojí 240 korun, v internetovém obchodě o 40 korun méně. V květnu uplynulo 75 let od založení zoo, která se nejvíce proslavila chovem nosorožců, antilop, žiraf či psů hyenovitých.

Konstrukce lávek je ze samopatinující oceli, mostovka z modřínových trámů a zábradlí z akátového dřeva. Na násep stavaři použili betonový recyklát z původního mostu.

„Myslím si, že díky této investici je teď údolí hrochů nejhezčí expozicí v safari parku a jednou z nejlepších expozic hrochů v Evropě,“ sdělil Přemysl Rabas. Velmi atraktivní je výběh zejména navečer, kdy hroši vylézají na louku.

Stavbu za 23 milionů korun zaplatil zřizovatel zoologické zahrady – Královéhradecký kraj.

„Přestože poslední rok a půl nebyl vůbec jednoduchý, safari park se díky podpoře veřejnosti a kraje s dopady koronavirových omezení dokázal velmi dobře vypořádat. Patří mezi nejnavštěvovanější místa v kraji a takovéto investice je potřeba podporovat,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Opravený je i most do safari

Zahrada zároveň zrekonstruovala sto metrů dlouhý most ze 70. let vedoucí do afrického safari, který v sobě skrývá ubikace buvolů pralesních a psů hyenovitých. Dělníci obnovili betonové římsy, opěrné zídky i hydroizolaci, položili na vozovku živičný kryt a namontovali nové ocelové zábradlí, které vizuálně navazuje na ostatní mosty v safari parku. Oprava stála devět milionů, zoo ji zaplatila z rezervního fondu.

V safari parku se nachází celkem čtyři masivní mosty vybudované na přelomu 70. a 80. let. V letech 2017 a 2019 organizace opravila dva mosty, nejnákladnější byla rekonstrukce lávky přes jezero s pelikány za více než 20 milionů korun. Na přelomu loňského a letošního roku došla řada na zbylé dva mosty.

„Nejde jen o to, že nevypadaly dobře, ale hlavně nebyly funkční. Pokud by nemohly být v provozu a statik je zavřel, zastaví se provoz safari parku,“ poznamenal Přemysl Rabas.

Hroši se do dvorské zoo vrátili v roce 2016 a zabydleli se ve velkém výběhu s vodní plochou v pěší části afrického safari, kde do té doby žili pelikáni. První úspěch obnoveného chovu se dostavil už v prosinci 2018, kdy se po téměř 30 letech narodilo první mládě. Loni v létě samice Mona porodila mládě přímo ve výběhu před zraky návštěvníků.

„Momentálně máme šest hrochů, z toho dvě samice, jednoho samce a tři mláďata,“ potvrdil zoolog Jiří Hrubý. Ve výběhu jsou hroši od jara do podzimu. Zimoviště, kam se na konci hlavní sezony přesouvají, se nachází zhruba 500 metrů od jezera. Kromě hrochů pobývají ve výběhu také pelikáni nebo antilopy.

Víc prostoru pro hrošíky

Safari park zároveň představil zrekonstruovaný pavilon hrošíků liberijských, kam se nastěhovala skupina šesti zvířat včetně dvou mláďat. Uplynulé týdny trávili v dočasném azylu nedaleko Neumannovy vily.

Stávající výběhy i venkovní bazény, které simulují pralesní mělké nádržky a bahenní jámy, jsou větší. Stavební firma také obnovila vnitřní vybavení a zázemí. Modernizace pavilonu celkem vyšla na necelých šest milionů korun.

Chovat hrošíky v lidské péči je kvůli jejich samotářské povaze náročné. Každé zvíře musí mít vlastní stáj, snesou se jen během pár dnů říje. Na jaře se ve Dvoře Králové narodilo druhé mládě v rozmezí pouhého půl roku. Jejich rozmnožování je přitom čím dál důležitější, počty hrošíků ve volné přírodě se kvůli lovu a úbytku přirozeného prostředí stále snižují.

S chovem zahrada začala v roce 1972, první mládě v tehdejším Československu se narodilo o šest let později. Celkem jich bylo už dvacet. Na to loňské však ošetřovatelé čekali dlouhých 15 let. Problémem byl nedostatek chovných samců. V zoo nyní žijí čtyři dospělí hrošíci a dvě mláďata, z toho tři samci. Jednačtyřicetiletá samice Tana patří mezi nejstarší zástupkyně tohoto druhu na světě.