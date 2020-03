Zachraňme antilopu. Češi platí a zajišťují vzdělávání dětí v Senegalu

Více než 1 200 dětí v Senegalu absolvuje letos vzdělávací programy, které v nevelké západoafrické zemi zajišťuje safari park ze Dvora Králové nad Labem. Pokud je tedy nezhatí protikoronavirová opatření.

Cílem je změnit postoje místních k ochraně přírody. Symbolem a maskotem těchto snah se stala kriticky ohrožená antilopa Derbyho. Dvorská zoo je od roku 2015 členem spolku Derbianus Conservation, jenž se ochranou západního poddruhu největší africké antilopy zabývá. V Senegalu žije jen 300 jedinců.

Lektoři se snaží dětem vysvětlit, že antilopy mají pro jejich zemi větší význam živé než mrtvé. V zemi chybí koncepce environmentální výchovy, jak ji známe z Evropy.

„Učíme děti o propojenosti životního prostředí, aby pochopily, jak jejich každodenní jednání ovlivňuje životní prostředí. Antilopa Derbyho je takovým ambasadorem, cestou k ochraně přírody. Děti mají velice kusé informace a my se je snažíme sjednocovat. V jedné větě vám dokážou říci, že je potřeba chránit přírodu, ale ve druhé větě dodají, že člověk je pánem tvorstva a může si s přírodou dělat, co chce,“ vysvětluje Markéta Grúňová z královédvorského safari parku, která vzdělávací programy v Senegalu zaštiťuje.

Záchrana antilop Derbyho Záchranný program na obnovu populace antilop běží v rezervacích od roku 2000. S pomocí českých odborníků se zde povedlo odchovat už víc jak stovku mláďat. Antilopy Derbyho jsou největšími antilopami na světě. Kromě mohutné postavy je charakterizuje lalok na krku a šroubovitě zakroucené rohy. Ještě v 19. století žily ve velké části západní a střední Afriky. Drastické snížení populace sudokopytníků způsobilo kácení lesů, pytláctví a především nelegální pastevectví.

Lektorskou činnost v Africe zahájila v roce 2015 jako součást dizertační práce na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Od té doby do Senegalu každoročně na několik týdnů jezdí, naposledy tam na přelomu roku strávila měsíc. Třídenní kurzy ve francouzštině, jejichž součástí je exkurze do přírodní rezervace Bandia na západě země, absolvují děti z bohatších rodin. Především z metropole Dakaru a přilehlého regionu Thies.

„Tyto děti jednou budou mít rozhodovací pravomoc, a proto jim vštěpujeme důležitost existence chráněných území,“ poznamenává. Přestože náklady jsou v přepočtu kolem sta českých korun, chudé rodiny si zaplatit dopravu do rezervace a jídlo na jeden den pro děti nemohou dovolit. „Pro bohaté rodiny je to zanedbatelná částka, pro chudé naprosto nedosažitelná,“ upozorňuje Grúňová.

Dříve vzdělávala děti, nyní tamní spolupracovníky, učitele a průvodce v rezervacích.

„Přestala jsem učit děti, protože mně jako bělošce odsouhlasí úplně všechno, a dál nad tím nepřemýšlejí. Mám tam kolegu Senegalce, který je pedagogem a zároveň ředitelem školy. Dnes už vede programy sám. Navíc mu pomáhá senegalský student z České zemědělské univerzity. S místním učitelem se děti dokážou více uvolnit a otevřít,“ říká pracovnice dvorské zoo, která sedm měsíců pracovala na české ambasádě v Senegalu jako stážistka.

Chcete něco dělat? Tak si to zaplaťte

Roční rozpočet programů je sto tisíc korun, více než dvě třetiny platí české ministerstvo životního prostředí, zbytek dvorský safari park. Senegalská vláda nepřispívá vůbec.

„Je to bohužel standardní africká realita. Vnímají to tak, že když tam my z Evropy chceme něco dělat, ať si to zaplatíme. Je to určitá kombinace patriotismu a nepochopení,“ uvádí Markéta Grúňová. Skutečný efekt vzdělávacích programů se projeví až za několik let. Za obrovský úspěch však považuje, že se díky intervenci Čechů podařilo antilopu Derbyho zviditelnit a stala se v Senegalu skloňovaným pojmem.

Od začátku roku školení absolvovalo už 500 dětí. Také Senegal ale přijal tvrdá opatření proti novému typu koronaviru, přestože v Africe nákaza podle dostupných zpráv zatím nepředstavuje na rozdíl od Evropy velký problém. Vláda od poloviny března uzavřela školy, a došlo tak i k pozastavení vzdělávacích programů.

Zástupců východního poddruhu antilopy Derbyho žije kolem 10 tisíc kusů a je povolen jejich trofejový lov. Západní poddruh je však na pokraji vyhynutí.

„V rezervacích Bandia a Fathala žije více než sto těchto kriticky ohrožených antilop, v národním parku Niokolo Koba ve východní části země přežívá poslední divoká populace s přibližně 200 jedinci,“ říká předsedkyně spolku Derbianus Conservation Karolína Brandlová.

Spatřit antilopy v Niokolo Koba s rozlohou více než devět tisíc kilometrů čtverečních je téměř nemožné, důkazy o jejich existenci z posledních let pocházejí hlavně z fotopastí.

Návrat domů se zatím nekoná

Čeští odborníci plánovali do oplocené oblasti v parku Niokolo Koba přesunout část antilop odchovaných v rezervacích, aby je i zde mohli pozorovat turisté a místní. Královédvorský safari park sem také chtěl rozšířit vzdělávací programy. Z operace „Back home“ (Návrat domů) ale prozatím sešlo.

„Ředitel národního parku a část tehdejšího vedení, se kterým jsme o tom jednali, jsou nyní ve vězení, stíháni, nebo sesazeni ze svých pozic, protože umožnili prodej koncese na těžbu zlata v parku Číňanům. Nová politická garnitura se zatím rozkoukává a zpracovává novou strategii pro národní park, do které by měla být zahrnuta i ochrana antilopy Derbyho,“ objasňuje Karolína Brandlová.