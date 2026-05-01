Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Mezi návštěvníky zámku sklidila výstava řezbářů pozitivní ohlasy a majitelé se proto s autory domluvili na další spolupráci. Sochy by měly stát na nádvořích zámku od poloviny července do září.
„Loňská výstava měla u návštěvníků velký úspěch. Lidé se ptali, jestli by se sochy daly koupit. Proto jsme se dohodli na změně koncepce, aby byla výstava prodejní. Tím podpoříme i řezbáře,“ řekla hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.
I když se sochy v průběhu sezony prodají, měly by v areálu zůstat do zářijového ukončení výstavy. Od loňské sezony jsou v areálu natrvalo k vidění také vyřezávané šachy, lavičky nebo sepjaté ruce řezbáře Oldřicha Plisky.
Další novinkou budou velkoplošné obrazovky v průchodu mezi prvním a druhým nádvořím rychnovského zámku. Návštěvníci se na nich seznámí s dřívějším stavem i historií památky. Z obrazovky promluví například otec současného majitele Kryštof Kolowrat Krakowský Libštejnský, který zámek v 90. letech získal zpět do rodového majetku. Video přiblíží tehdejší stav zámku i kolowratských lesů, které byly v minulém století citelně zasažené imisemi.
Hlavní kulturní událostí letošní sezony bude koncert britského gospelového sboru The Kingdom Choir a Filharmonie Hradec Králové, který se koná 13. června. Sbor vystupoval třeba na korunovaci britského krále Karla III. nebo na svatbě prince Harryho s Megan Markle.
V programu nechybí ani další pravidelné akce. Už 7. a 13. května na zámku vystoupí absolventi rychnovské ZUŠ, 29. května se zámecký kostel Nejsvětější Trojice zapojí do Noci kostelů a o den později se v parku koná Rodinný festival. V závěru června bude zámek hostit tradiční přehlídku Poláčkovo léto.
Krajka na zámku
Také letos se budou konat prohlídky s hraběnkou. Chystá se otevření Café Kolowrat na druhém zámeckém nádvoří a také spuštění nových webových stránek zámku.
Od 2. června do konce září se v konírně na druhém zámeckém nádvoří koná výstava Krajka na historickém portrétu, na které zámek představí obrazy z 16. až 18. století. Nabídne jedinečný pohled na historii krajky a její vývoj v průběhu raného novověku.
„Podle každého z obrazů vznikl malý vzorek ukazující, jak původní krajka vypadala. Návštěvníci ji tak uvidí nejen na obraze, ale i v reálu,“ přibližuje kastelánka Zdeňka Dokoupilová. Výstava vznikla v rámci projektu Vlákna paměti, který mapuje minulost a současnost vambereckého krajkářství. K projektu vyjde i obsáhlý barevný katalog.
Ceremoniální meč půjčili do Brna
V zámeckém kostele letos lidé neuvidí loretánskou madonu a kříž, které zámek na celou sezonu zapůjčil do Prahy na výstavu k 400. výročí založení Pražské lorety. Madonu nahradí alespoň obrázek.
Do poloviny července nebude k vidění ani ceremoniální meč, který Kolowrati zapůjčili do Technického muzea v Brně na výstavu Evropský meč. Ta mapuje symboliku a vývoj mečířského řemesla napříč stoletími. Ceremoniální meč Kolowratů vystaví muzeum na několik týdnů společně s mečem Jana z Rottalu a podle autorů výstavy jde o zcela unikátní příležitost vidět oba artefakty vedle sebe.
„Jde o dva nejstarší dochované hejtmanské meče, symboly identity a kontinuity moravské správy. Ceremoniální meč Jana z Rottalu je z roku 1650, o něco mladší je Kolowratský meč, který původně patřil Františkovi Karlovi Libštejnskému z Kolowrat,“ vyzdvihuje spoluautorka brněnské výstavy Alena Selucká.
Nákladná oprava plotu pokračuje
I v letošním roce pokračují v Rychnově nad Kněžnou práce na obnově historického plotu u zámeckého kostela, která započala v roce 2024. Dosud majitelé opravili 13 plotových polí, zejména v levé části od brány. Letos mají pokračovat práce v pravé části.
„Čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Pokud budeme úspěšní, dojde k obnově celé pravé části. V opačném případě obnovu rozdělíme na další etapy,“ dodala Dokoupilová.
29. dubna 2025
Obnova historického plotu je finančně velmi nákladná, protože se jedná o lité prvky, které se dnes již touto metodou nevyrábějí. Rekonstrukce dosud stála 6 milionů korun, dokončení pravé části má stát čtyři miliony a další jeden až dva miliony se odhadují na obnovu vstupní brány s portálem. Ty jsou v plánu na příští sezonu.
Zámek v Rychnově nad Kněžnou loni navštívilo 13 tisíc lidí. Patří k největším barokním komplexům v Česku. Současnou podobu mu vdechl architekt Jan Blažej Santini-Aichel.
Jan Kolowrat Krakowský památku v posledních letech nákladně rekonstruuje. V roce 2023 dokončil pětileté opravy zámeckého komplexu za více než 100 milionů korun, při kterých stavbaři opravili omítky, střechy a také zámecký kostel Nejsvětější Trojice.
Předloni se otevřela opravená zvonice se čtvrtým největším funkčním zvonem v Čechách – Kryštofem. Přibyl také výtah, který umožnil bezbariérový přístup do zámecké expozice, kostela Nejsvětější Trojice i do Muzea a galerie Orlických hor, které má na zámku výstavní prostory.