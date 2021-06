Sádky na Náchodsku přišly o pět tun pstruhů, chov zasáhla virová nemoc

Nemoc se projevila před dvěma týdny v sádkách, které si rybáři vybudovali z bývalého koupaliště. Na úhyn ryb upozornil Český rozhlas.



„Úhyny začaly po pár kusech. Náš hospodář Miroslav Kulich, který pracuje jako veterinář, některé ryby poté pitval a velmi rychle jsme volali veterinární správu. Ta poslala ryby na rozbor a předběžným opatřením nařídila likvidaci,“ uvedl předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Polici nad Metují Jiří Kašík.

Do zasažených sádek přijeli pracovníci z kafilerie, kteří ryby odvezli. Celkem šlo bezmála o pět tun ryb, jež byly v sádkách od loňského října. Jednotlivé kusy nyní vážily kolem 25 až 28 dekagramů.

„Z jaké příčiny se to stalo, to zatím nikdo neví, veterináři to šetří. Žádnou rybu jsme odtud neprodali, žádnou nekoupili. Ryby tam žily od října, nic se tam nedělo, jen jsme chodili ryby krmit, nebyl tam nikdo cizí,“ popsal předseda rybářů.



Rybáři už bazény jednou vydezinfikovali a pak i mechanicky vyčistili, čeká je druhé dezinfikování.

„Vše se řídí pokyny veterinářů. Ještě dva týdny budeme dezinfikovat, pak napustíme vodu a ta musí šest týdnů stát. Nejdříve v půlce srpna můžeme nasadit nové maličké ryby, které tam pak tři čtvrtě roku porostou,“ plánuje Jiří Kašík.

Státní veterinární správa se tímto úhynem dosud zabývá, jde o letošní druhé ohnisko nákazy v republice.

„Příčina přenosu nákazy nebyla dosud zjištěna a stále probíhá epizootologické šetření. Obecně svou roli může sehrát lidský faktor, nemocné ryby, voda, náčiní používané při chovu a další,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

První letošní ohnisko hemoragické septikémie zaznamenali veterináři v Tylově v Moravskoslezském kraji, potvrzeno bylo 14. ledna. Chovatel ohlásil zvýšený úhyn pstruha duhového v rybochovných nádržích, ryby měly typické příznaky choroby, celkem přišel o 14 tun ryb, pstruhů duhových, síhů a sivenů. Utratit je musel začátkem března. V loňském roce bylo potvrzeno jedno ohnisko v chovu pstruhů v kraji Vysočina.

„Tak jako v jiných případech může chovatel požádat ministerstvo zemědělství o kompenzaci vzniklých škod,“ řekl mluvčí.

Stejná nákaza se už objevila v roce 2014 v pstruží líhni v nedalekých Hynčicích na Broumovsku, kterou veterinář Kulich provozuje.