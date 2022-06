Po řetězech na Sněžku jen jednosměrně, vstup k polským vodopádům podraží

Polští ochranáři k omezení přistupují už několik let vždy v období letních prázdnin, kdy turismus na Sněžce vrcholí. Hora je největším magnetem Krkonoš. Loni na ni podle automatických sčítačů ve špičkách vystoupalo i přes 10 tisíc lidí za den.

O prázdninách není nic neobvyklého pozorovat na Sněžce jeden dlouhý takřka nekončící had turistů. Aby byla trasa po řetězové stezce od Slezského domu (z Obřího sedla) bezpečná, omezují polští ochranáři provoz pouze pro výstup.

„Častěji než v předchozích letech jsme se na vrcholu Sněžky, ale i v jejím okolí mohli setkat s projevy takzvaného overturismu (nadměrného turismu, pozn. red.),“ upozornil při hodnocení loňské sezony mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Na Sněžku se lze dostat ze tří směrů. Lanovka z Pece pod Sněžkou a žlutá stezka přes Růžovou horu vedou po českém území, červená cesta od Horní Malé Úpy vede po hranici a červená řetězovka s modrou asfaltovou cestou leží na polské straně hory.

Vstup do hor podraží

Zatímco v české části Krkonoš je vstup do hor bezplatný, na polské straně musejí turisté platit vstupné. Dospělý zaplatí osm zlotých, zlevněný vstup je za polovinu. Lístek lze koupit i přes internet na webu polského parku. Lístek zároveň slouží i pro vstup na vlek v Karpaczi.

Kromě toho se platí zvláštní vstupné také u vodopádu Kamienczyk, ležícího na červené trase mezi Svinskými kameny a Sklářskou Porubou. Od července tam vstupné stoupne na dvojnásobek. Dospělí zaplatí za jednorázový vstup 12 zlotých, mladí do 18 let a senioři polovinu. Děti do sedmi let mají vstup zdarma. Pro skupiny s průvodcem platí nižší sazby.

Stejně jako na české straně hor, i v Polsku se musejí turisté držet na značených cestách. Někde jsou instalované ochranné sítě nebo lana s vlaječkami, která brání poškození cenné přírody. Právě kvůli neukázněným turistům museli ochranáři před časem postavit sítě i na Sněžce. Poprvé se tam objevily před dvěma lety.

„Počet přestupkářů, kteří chodí do míst, kam nesmějí, se snížil, troufám si říct, o 90 až 95 procent,“ poznamenal k opatřením strážce parku Michal Prouza.