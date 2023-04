Restaurace, jejíž hosté mají salmonelózu, už neotevře. Onemocnělo 90 lidí

Problém se týká asijské restaurace na Velkém náměstí. Pacientů přibývá od víkendu, kdy s potížemi vyhledalo hradeckou fakultní nemocnici asi dvacet lidí. Další pak přibývali.

„Nemocnicí prošlo v souvislosti s touto restaurací kolem padesáti lidí, z toho pět se znovu vrátilo. Hospitalizovali jsme celkem pět pacientů, z toho tři děti přibyly v úterý,“ sdělil údaje ze středečního rána lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Zdeněk Tušl.

Podle něj se pacientům s průjmy a následnou dehydratací podávala infuze, další část lidí s mírnějšími obtížemi se však obracela přímo na své praktické lékaře či hygieniky.

Krajská hygienická stanice se nákazou zabývá od neděle, kdy na tři pacienty, kteří měli průjem, zvraceli a měli zvýšenou teplotu, upozornila nemocniční klinika infekčních nemocí.

Hygienici zahájili epidemiologické šetření, nařídili uzavření provozovny a její sanitaci, odebrali vzorky a poslali zaměstnance na vyšetření, aby se vyloučilo možné nosičství nákazy.

„Aktuálně máme nahlášeno celkem 89 osob se zdravotními obtížemi, které uvádějí jako společný znak konzumaci pokrmů ve stejné provozovně stravovacích služeb od úterý 28. března do soboty 1. dubna. Doposud u 38 z nich byla potvrzena salmonelóza. Několik vzorků bylo odesláno do Národní referenční laboratoře k dalšímu dourčení, výsledky bychom měli znát v příštím týdnu,“ řekla mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Restaurace už neotevře, poboček se to netýká

Majitelka restaurace Chich food’s se už v noci na pondělí omluvila všem, které postihly zdravotní potíže. Připustila, že chyba mohla pramenit z toho, že podnik se rozšířil na čtyři pobočky a neudržel kvalitu. Na vině podle ní mohla být arašídová omáčka. Restaurace na náměstí v Hradci už podle majitelky znovu neotevře.

„V pobočce v Jaroměři a v Kostelci jsou jiní kuchaři a provozovatelé, proto prosím nemějte strach do těchto dvou poboček zajít, tam jsou hygienická opatření v pořádku. To, co se stalo v Hradci, se týká jen Hradce. Pobočka na Velkém náměstí už nebude nikdy znovu otevřena, nerada bych, aby to zasáhlo i jiné pobočky, kterých se to netýká,“ sdělila majitelka na facebookovém profilu restaurace.

Tam také řada nemocných lidí rozebírala, že mají zimnici, horečky, zažívací potíže i bolesti kloubů.

„U nás to postihlo celé oddělení. Kolegyně skončila na pohotovosti. Stále se z toho nemůže dostat... Ostatní měli křeče a bolesti,“ konzultovala na Facebooku jedna ze zákaznic restaurace, jak by se dalo pomoci.

Server iSport.cz upozornil, že zdravotní potíže postihly také hokejového útočníka hradeckého Mountfieldu Kevina Klímu, který kvůli tomu nenastoupil do úterního zápasu semifinálové série extraligového play off proti Vítkovicím. Klub doufá, že salmonelóza se u něj neprokáže.

Část diskutujících na sociálních sítích konce restaurace lituje, byla ve velké oblibě. Pokud by si to provozovatelka rozmyslela, musela by splnit opatření, která určí hygienici.