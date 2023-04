Zdrojem nákazy v restauraci byla patrně arašídová omáčka, onemocněl i personál

Problém se týká asijské restaurace na Velkém náměstí a strávníků, kteří tam jedli nebo si nechali jídlo dovézt od 28. března do 1. dubna. Pacienti se střevními potížemi se od předešlého víkendu začali obracet na fakultní nemocnici či praktické lékaře.

Majitelka restaurace před týdnem upozornila, že střevní obtíže měli ti, kdo jedli arašídovou omáčku. Také hygienici říkají, že právě tato omáčka byla patrně zdrojem nákazy.

„Na základě našeho šetření a informací od postižených osob můžeme označit jako vysoce pravděpodobný zdroj nákazy arašídovou omáčku, z ní se nakazila i část personálu. Bohužel vzorek arašídové omáčky z daného období nebylo možné odebrat, po zjištění celé kauzy již nebyla k dispozici,“ sdělila dnes mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Hygienici odebrali celkem pětadvacet vzorků. V osmi případech šlo o suroviny, v sedmnácti případech o stěry z povrchů, náčiní a z rukou zaměstnanců. Výsledky by měly být známy v tomto týdnu. Zaměstnanci byli zároveň odesláni na vyšetření, zda nejsou nosiči nákazy.

„Abychom mohli označit příčinu kontaminace arašídové omáčky, potřebujeme znát veškeré výsledky odebraných vzorků potravin a surovin. Na vyjádření hypotézy proto potřebujeme ještě čas. Zdá se ale, že se jednalo o jednorázovou chybu, která poškodila zdraví více než stovce lidí,“ uvedla mluvčí.

Hygienici v tomto týdnu očekávají také výsledky dourčení několika vzorků od pacientů, což provádí Národní referenční laboratoř.

Šest pacientů hospitalizovali

Případem se hygienici zabývají od neděle 2. dubna, kdy se na ně obrátili lékaři hradecké kliniky infekčních nemocí, že ošetřovali tři pacienty, kteří jedli jídlo ze stejné restaurace. Hygienici poté zahájili epidemiologické šetření, nařídili uzavření provozovny a její sanitaci.

V předešlém týdnu fakultní nemocnice ošetřila 46 lidí, několik opakovaně. Šest pacientů bylo hospitalizováno na několik dní, jedna žena dosud v nemocnici zůstává ve stabilizovaném stavu.

„Jednalo se převážně o dehydratované pacienty všech věkových kategorií od dětí až po seniory, nejvíce však bylo lidí ve věku 25 až 35 let,“ uvedla vedoucí oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice v Hradci Králové Lenka Hobzová.

Po nárůstu pacientů během prvního dubnového víkendu nemocnice otevřela interní stacionář v nepřetržitém provozu, aby příliv nemocných zvládla.

„Hospitalizováni byli lidé ve vysokém stupni dehydratace způsobené průjmovým onemocněním a bylo nutné jim infuzemi doplnit tekutiny, většina však mohla být po několika dnech v nemocnici propuštěna do domácí péče,“ uvedla Hobzová.

Majitelka restaurace Chich food’s se už v noci na pondělí 3. dubna omluvila všem, které postihly zdravotní potíže. Připustila, že chyba mohla pramenit z toho, že podnik se rozšířil na čtyři pobočky a neudržel kvalitu. Na vině podle ní mohla být arašídová omáčka. Také upozornila, že restauraci na náměstí už znovu vůbec neotevře, tří poboček se však problém netýká.

Část diskutujících na sociálních sítích konce restaurace lituje, byla ve velké oblibě. Pokud by si to provozovatelka rozmyslela, musela by splnit opatření, která určí hygienici.