Hosty restaurace postihly střevní potíže, nemocnice ošetřila dvacet lidí

Na problém dnes upozornila Česká televize, podle níž hosté restaurace vyhledávali ošetření už od středy do neděle.

„Fakultní nemocnice v Hradci Králové evidovala během víkendu zhruba dvě desítky pacientů s průjmovými onemocněními po návštěvě jedné z restaurací v centru Hradce Králové. Většina z nich byla po ošetření propuštěna do domácí péče. V nemocnici zůstává pouze jedna pacientka, která je ve stabilizovaném stavu,“ sdělil mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Za restauraci Chich Foods se k problému v noci na dnešek vyjádřila provozovatelka zařízení.

„Nikdy jsem nečekala, že se tato situace někdy stane nám... chich foods 1 je moje srdcovka, tolik úsilí a práce... stala se fatální chyba, která se stát neměla. A není to omluvitelné..., omlouvám se všem, kdo má nebo měl střevní potíže. Podnik je uzavřen. Hledám příčinu a co jsem se dozvěděla od lidí, tak se to stalo všem, kdo měl jídlo s arašídovou omáčkou. Velmi mě to mrzí..., je to neakceptovatelné. Teď v této situaci nemůžu udělat nic jiného než restauraci zavřít a veřejně se všem omluvit. Kvantita nad kvalitou. Upřímně jsme tentokrát selhali. Nedali jsme to. Měli jsme zůstat jen u jedné pobočky a věnovat se jí. Omlouvám se a doufám, že mi to odpustíte. Děkuju,“ napsala na Facebooku.

Několik lidí na sociálních sítích se již svěřilo, že mají potvrzenou salmonelózu, další se teprve k lékaři chystají. Popisují bolesti kloubů, horečky, zažívací obtíže.

„My jsme od soboty s manželem na černém uhlí a piškotech, ale stále se nemůžeme zbavit křečí a střídají se nám zimnice,“ napsala jedna z postižených.