Stát opraví koleje z Jaroměře do Staré Paky, vlaky to výrazně zrychlí

Dojde k výměně železničního svršku, lokálním opravám spodních vrstev, opravě odvodnění a k vylepšení geometrie trati, která umožní zvýšení rychlosti.



„Součástí stavby je také oprava čtyř mostních objektů, deseti propustků a šesti přejezdů. Po provedení prací a úpravě souvisejících prvků zabezpečovacího zařízení dojde ke zvýšení hodinové rychlosti na 100 kilometrů, v části úseku na 80 kilometrů,“ popisuje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Železničáři nyní vybírají dodavatele stavby. Předpokládaná hodnota zakázky po odečtení vlastního materiálu je 215,6 milionu korun. Rekonstrukce má být hotová v červenci příštího roku a umožní zásadní zrychlení dopravy mezi Dvorem Králové nad Labem a Starou Pakou.

Jenže pouze za předpokladu, že na ní dopravce nasadí moderní jednotky s lepšími trakčními vlastnostmi. Právě za to už dva roky lobbují Královéhradecký i Liberecký kraj. Snaží se přesvědčit ministerstvo dopravy, které rychlíky z Pardubic přes Hradec Králové a Jaroměř do Liberce objednává, aby před nízkou cenou preferovalo komfortnější a rychlejší vlaky.

„Jsme v roli partnera, který vyjednává o tom, aby tam jezdily odpovídající vlakové soupravy, aby spojů bylo co nejvíce a byly co nejrychlejší. Základ je ale v dopravní infrastruktuře. Potřebujeme tuto trať zrychlit technickými úpravami, rychlejšími vjezdy na nádraží a podobně. Stát nám přislíbil nějaké úpravy, které by ke zrychlení trati vedly,“ říká první náměstek hradeckého hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Úspora 30 až 50 minut

Na ministerstvo tlačí hlavně Liberecký kraj, který v rámci dohody obou regionů objednává na trati z Liberce do Jaroměře osobní vlaky. Podle náměstka hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Jana Svitáka (STAN) by rychlíky díky moderním soupravám mohly jet ze Dvora Králové do Liberce místo současných dvou hodin pouze hodinu a půl. Osobní vlaky by mohly zrychlit dokonce o 50 minut.

„Rozumně rychlé spojení osobním vlakem nebo rychlíkem bude každou hodinu. V osobních vlacích odpadne přestup ve Staré Pace. Mezi Starou Pakou a Jaroměří se také zvýší komfort. Nyní zde mají cestující k dispozici již morálně zastaralé vysokopodlažní motoráky, zatímco na lince L3 z Liberce jezdí nízkopodlažní jednotky moderní konstrukce,“ popisuje Sviták záměr hejtmanství prodloužit stávající linku L3 z Liberce do Staré Paky až do Jaroměře.

Pro Liberecký kraj linku od prosince obsluhuje společnost Arriva vlaky, která vozí cestující v jednotkách Siemens Desiro. Ty má nyní zapůjčené, ale od prosince na trať nasadí vlastní se silnější motorizací. Jednotky nyní jezdí pouze do Staré Paky, pak pokračují na trať do Lomnice nad Popelkou, zatímco cestující na Jaroměř musejí přesedat.

To chce kraj po úpravě trati změnit. Požaduje však, aby i ministerstvo dopravy objednalo na rychlíkové spoje modernější vlaky. Rychlíky a osobáky by se pak každou celou hodinu měly střídat ve Dvoře Králové nad Labem. Výzva je právě nyní velmi aktuální. Ministerstvo totiž nyní vybírá nového dopravce pro rychlíky z Pardubic do Liberce a kromě Českých drah se o ně uchází také Arriva. Sedmiletá smlouva má platit od letošního prosince.

„Můžeme potvrdit, že jsme alternativní nabídku společnosti Arriva vlaky obdrželi. V tuto chvíli je však předčasné předjímat, jak bude v procesu sjednávání smlouvy o veřejných službách dále postupováno,“ říká mluvčí ministerstva František Jemelka.

Moderní vlaky i v Hradci

Modernější nízkopodlažní jednotky preferuje ve výběru dopravce na desetiletý provoz regionálních vlaků také Královéhradecký kraj. Současná smlouva s Českými drahami vyprší v prosinci 2021.

Hejtmanství rozdělilo region do pěti oblastí, zájem projevilo šest firem, v každém okruhu jde zhruba o tři dopravce. Finální nabídky by měli kraji poslat do konce července. Pak začne vyjednávání o konkrétních podmínkách.

„Budeme jednat o poměru cena/výkon a o zajištění služeb. Dali jsme dopravcům najevo, jakou úroveň pro cestující bychom si představovali. Záleží na tom, co budou nabízet. Samozřejmě bychom chtěli, aby se stáří, komfort a pohodlí vlaků jednoznačně zlepšily. Klasický faktor, který je rozhodující, jsou nízkopodlažní vozidla,“ míní Martin Červíček.

Správa železnic zrychlí trať do Staré Paky mezi Mostkem a Horkou (modré značky) a mezi Jaroměří a Dvorem Králové (červené značky).

Další výrazné zrychlení cesty mezi Hradcem Králové a Libercem by měla umožnit plánovaná rekonstrukce trati z Jaroměře do Dvora Králové. Práce na úseku dlouhém 12,8 kilometru jsou v plánu od ledna 2022 do května 2023.

„Náplní stavby je kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně vybraných mostních objektů a souvisejících úprav zabezpečovacího zařízení,“ vysvětluje Friebová.

Zhruba na osmi kilometrech trati díky tomu vlaky pojedou až stokilometrovou rychlostí. Součástí prací bude také úprava výjezdu ze stanice Mostek směrem na Starou Paku. V roce 2023 by měla začít komplexní rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové, která umožní rychlejší výjezdy vlaků ze stanice.