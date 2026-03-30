Hlasuje se ve třech okrscích od 10:00 do 20:00 hodin. Poslední týdny jsou ve znamení rozepří. Místní referendum se tu koná prvně, vyvolal ho přípravný výbor. Zastupitelé referendum původně v lednu odmítli. Nakonec svolili až pod tlakem sesbíraných téměř pěti set podpisů, jinak se výbor chtěl obrátit na soud.
Vyhlášení referenda provázely i zmatky s termínem. Radniční koalice vyšla vstříc požadavku na dvoudenní hlasování, ale podle ministerstva vnitra to bez souběhu s volbami není možné. Nakonec většina v zastupitelstvu prosadila plebiscit neobvykle na pondělí, což však podle výboru nemusí vyhovovat studentům či dojíždějícím.
Koalice usilovala o co nejčasnější termín konání, protože návštěvnické centrum už má před podpisem smlouvy se stavební firmou. Město však zatím nemůže výběrové řízení dokončit. Odhad ceny byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům.
Pokud občané řeknou „ne“ infocentru, připravenou stavbu tím stopnou a město přijde o dvanáctimilionovu dotaci. Návštěvnické centrum by mělo nahradit zastaralé zázemí ve Střmenském podhradí, kde je pokladna v dřeveném domku a záchody v provizorním kontejneru.
Projekt bytového domu podle vedení města není aktuální. Dům s 18 byty odhadem za sto milionů by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou. Smlouvu na projektování však město před pár dny vypovědělo, nemá pro stavbu povolení, dotaci ani úvěr. Projekt chtělo mít připravený, pokud by stát obnovil dotace na byty.
Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé včetně bývalého starosty Milana Brandejse (STAN). Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město totiž sjednalo úvěr na 55 milionů.
Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu
Problematické podle výboru je, pokud by město muselo financovat souběžně infocentrum i bytový dům. Přípravný výbor proto radí zaškrtnout dvakrát „ne“.
„Přínos turistického ruchu je zde opravdu ohromný, to však neznamená, že bychom měli zapomínat na naše obyvatele. Jsem pro stavbu úspornější varianty vstupu a WC. Zároveň jsem proti stavbě „bytů ve Dvoře“, které jsou absolutně mimo strategii i urbanistickou studii města,“ uvádí na webu opoziční zastupitel a člen přípravného výboru David Duda (Pro lepší Teplice).
Někteří debatéři se nyní na sociálních sítích vymezují proti architektonické podobě infocentra navrženého Karlem Mrázkem, někteří tvrdí, že pro místní nemá přínos.
Příznivci referenda si také stěžují, že město s veřejností málo o stavbě komunikovalo. Nová podoba infocentra se přitom – narozdíl od předešlého návrhu příliš výrazné budovy z éry starosty Brandejse, který po volbách 2018 byl zrušen – projednávala nejen mezi zastupiteli, ale město k ní uspořádalo besedu s architektem či výstavu. Zadání projektové dokumentace odhlasovalo na podzim 2022 dokonce všech 11 nynějších zastupitelů. Přípravy už vyšly téměř na 2,5 milionu korun.
Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut
Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů. Podle přípravného výboru však peníze ze skal putují na běžné výdaje města, Teplice také vyčerpaly část svých finančních rezerv.
Starostka Věra Prokopová (Změna pro město) se před několika dny pro iDNES.cz k referendu odmítla vyjádřit, protože to nyní nesmí činit. V únoru však před zastupiteli prohlásila, že je ráda, že se uskuteční už v březnu.
„Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře. V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ řekla starostka.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných na seznamech. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a současně alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech oprávněných. V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů.