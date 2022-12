Hradecké záchytce hrozilo uzavření, nikdo jí nechce šéfovat. Nakonec zůstane

Tisícovka nešťastníků, kteří nezvládnou míru alkoholu, končí rok co rok v nenápadné budově na Novém Hradci Králové. Tentokrát však potřeboval zachytit před pádem do deliria sám kraj. Až v posledních dnech se mu podařilo zažehnat hrozbu uzavření záchytky, jejíž ředitel od ledna odchází do důchodu.

„Musíme to vyřešit do konce roku, prostě musíme,“ hřímal ještě na konci října na zastupitelstvu kraje hejtman Martin Červíček (ODS) po dvou neúspěšných pokusech vybrat nového šéfa záchytky.

Pokud by krajská záchytka musela skončit, mohla by pacienty dočasně přijímat protialkoholní stanice v Pardubicích, která nyní hradeckou v době dovolených zastupuje. Dlouhodobě by však policisté nebo sanity museli vozit opilce do nemocnic, kde by nejspíš skončili na interně.

Podobně to bývalo před vznikem hradecké záchytky. „Na tu dobu si vzpomínám. Tehdy jsem prožil na interně týden a ty noci, kdy tam opilce vozili, byly děsivé. Pokud záchytka nebude fungovat, zaděláváme si na obrovské problémy,“ upozornil poslanec a bývalý starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Času bylo dost

Dlouholetý ředitel a zároveň vedoucí lékař Vlastimil Kyral odchod do důchodu oznámil kraji, který záchytku zřizuje, už na jaře. Obrovský předstih se ukázal jako výhoda. Kraj sice na jaře a v létě dvakrát vypsal na ředitele výběrové řízení, ale ani jednou úspěšně.

„Za celou tu dobu se přihlásily jen dvě osoby, ale ani jedna nebyla přijatelná. Jedna neměla potřebné vzdělání, druhé byla licence pro návykové látky odebrána,“ popsal hledání radní kraje pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Vlastimil Kyral, ředitel Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. (23. prosince 2010)

Úředníci proto začali sondovat, jak to řeší v ostatních krajích, a inspirovali se modelem, kdy záchytku pro kraj provozuje soukromé zdravotnické zařízení. Avšak do výběrového řízení na provozovatele, které hejtmanství vypsalo už v září, se za dva měsíce nikdo nepřihlásil, a to i přesto, že úřad aktivně oslovoval možné provozovatele.

„Překvapilo mě to, protože jsme o lidech, kteří by se mohli přihlásit, víceméně věděli. Problém byl ale v tom, že jsme to potřebovali vyřešit do pěti měsíců, a oni by zakrátko nebyli schopni přizpůsobit své provozy, prostory,“ vysvětlil Fink.

Královéhradecký kraj je v republice jediný, v němž záchytka slouží mimo zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice nebo kliniky. Kraj proto přemýšlel, zda ji nepřemístit do některého ze svých zařízení. Zvažoval se třeba Náchod, Dvůr Králové nad Labem nebo Nový Bydžov.

Ve fakultní nemocnici?

Přesun z Hradce Králové by však nebyl výhodný, protože kolem 45 procent pacientů je z krajského města a okolí. Navíc v Hradci není problém s lékaři, kteří by na záchytce sloužili. Kraj proto jednal i s fakultní nemocnicí, jenže se ukázalo, že ta nyní nemá vhodné prostory. Zdravotní výbor však doporučil, aby jednání i nadále šla právě touto cestou.

„Výbor souhlasil s případným zrušením příspěvkové organizace kraje, a to v případě, že místo ředitele nebude obsazeno. Doporučil umístit protialkoholní záchytnou stanici do fakultní nemocnice. Bylo by to vhodnější než někde na periferii,“ sdělila předsedkyně výboru Dana Kracíková (Východočeši).

Nemocnice nabídla, aby kraj zřídil v jejím areálu kontejnerovou záchytku, jakou mají například v Jihlavě. Její pořízení by podle Finka přišlo na 30 milionů korun a stavba by trvala rok. Kraj se proto rozhodl pro třetí kolo hledání šéfa záchytky. Tentokrát však slevil ze svých požadavků a místo šéfa záchytky rozdělil na pozice ředitele a vedoucího lékaře. Jako největší problém se ukázalo sehnat garanta lékařské péče.

„Myslel jsem, že by garanty mohli být lékaři, kteří budou sloužit. S tím nemáme problém. Ale to nejde, garant musí být jeden. Přitom není potřeba, aby to byl odborník na návykové látky, může být asi ze čtrnácti oborů, klidně i praktik,“ nastínil Zdeněk Fink.

Při hledání šéflékaře nakonec výrazně pomohl dosluhující ředitel Kyral. Kraj se s ním domluvil minulý týden, smlouvu podepsal teprve v úterý. Současně rada kraje v pondělí rozhodla o vypsání výběrového řízení na ředitele záchytky. S tím kraj spěchat nemusí. Dokud nebude jmenován nový ředitel, může hejtmanství řízením organizace někoho pověřit. Podle Finka by ředitel nemusel mít plný úvazek.