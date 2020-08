Trháme rekordy, půjčujeme si zaměstnance, říká výrobce nemocničních lůžek

Zatímco průmysl či cestovní ruch v prvním pololetí kvůli koronaviru skomíraly, výrobce nemocničních lůžek Proma Reha zaznamenal nejvíce objednávek v historii firmy. Dvojka na trhu s nemocničním vybavením musela omezit sortiment, aby poptávku co nejvíce naplnila.

Její šéf Radek Jakubský si dokonce půjčil zaměstnance z jiných fabrik. „Jsou k nám dočasně přiděleni na práci, protože jejich firmy si je chtějí udržet a nám se zase hodí, že máme více lidí,“ popisuje. Podporuje ho i Hospodářská komora ČR, jejímž viceprezidentem se před několika dny stal.

Vede také hospodářskou komoru v kraji. Jakubský zažívá rok změn. Na začátku prázdnin převzal od svého otce a zakladatele vedení společnosti.

Ve firmě působíte už dvacet let, byla toto pro vás velká změna?

Samozřejmě značná, ale myslím, že jsem na to dobře připraven. Když jste však na to najednou sám místo dvou, je potřeba lépe plánovat čas a více věcí delegovat. Dopadá to tedy také na moje podřízené, protože musí nést větší díl odpovědnosti. Musí vyrůst se mnou.

Jakou oblast jste měl ve firmě dosud na starosti?

Měli jsme to rozdělené tak, že otec měl na starosti výrobu, vývoj a nákup a já zbytek, tedy marketing, český a zahraniční obchod, finance, servis a dopravu. Teď jsem si k tomu tedy přibral ještě výrobu, vývoj a nákup.

Jakými pozicemi jste si ve firmě prošel?

Ve skutečnosti jsem tu ještě déle než dvacet let, protože všechny brigády na škole jsem měl tady. Byl jsem na dílně, prošel jsem to od pily, vrtačky, přes montáž, instalaci u zákazníka, servis, zásobování. Vyzkoušel jsem si toho opravdu spoustu, dá se říci od píky. Prvopočátek byl, že mě vždy bavily počítače a grafika, takže už ve čtrnácti letech jsem dělal katalogy či webové stránky.

Je to pro manažery důležitá zkušenost, projít si celou firmou?

Je to strašně důležité a já jsem opravdu vděčný, že jsem si to mohl projít. Máte výrazně lepší představu o práci a potom, když přemýšlíte o vývoji, optimalizaci či rozšíření firmy, můžete lépe plánovat. Dokážete přesněji odhadnout, kolik má co trvat času, kde potřebujete jednoho člověka, kde mají být tři, jestli je ta pozice natolik klíčová, že musí mít vždy zastupitelnost nebo si můžete v době dovolených dovolit nechat místo prázdné. Podle mě by si to měl vyzkoušet každý.

Firmu jste přebíral v době, která je pro podnikatele turbulentní, zvažovali jste posun termínu?

Náš obor nyní zažívá spíše boom, než že by měl propad. Musíme se však lépe připravit na budoucí období, protože naše výrobky jsou placené z veřejných peněz, většinou z daní. Pokud daně výrazně poklesnou a byl by krácen rozpočet, lze očekávat, že to výrazně dopadne na náš obor. To může nastat v příštím roce nebo také za dva roky. Nebyl tedy nyní důvod cokoliv odsouvat.

Jak to teď vypadá ve vašem oboru?

Musím říci, že pro nás byl druhý kvartál tím nejsilnějším v historii firmy. Zároveň bylo nejsilnější i první pololetí. Cítíme výrazně vyšší poptávku. Problém je spíše v subdodavatelích, kteří nebyli schopni zvýšit své kapacity, takže jsme byli nuceni část objednávek odmítat nebo posunout v čase.

Museli jste omezit modelovou řadu, abyste stíhali výrobu?

Ano, vybrali jsme čtyři modely, které jsme vyráběli. V podstatě pokrývaly celou šíři našeho sortimentu od jednoduchých základních postelí, které jsme byli schopni dělat ve velkém množství, až po intenzivní lůžka, kterých samozřejmě nevyrobíte tolik, jsou sofistikovanější, mají více dílů, tedy více práce. Ale neumožňovali jsme zákazníkům, aby si nakonfigurovali, jak má lůžko vypadat. Zkrátka jsme po konzultaci s odborníky zvolili ty nejvhodnější varianty.

Proma Reha Rodinná firma z České Skalice vznikla v roce 1990 a vyrábí zdravotnické vybavení a nábytek .

a vyrábí . Hlavní skupinu výrobků tvoří lůžka intenzivní péče, nemocniční lůžka, speciální lůžka, pečovatelská lůžka, dětská a novorozenecká lůžka , noční stolky, transportní a víceúčelové vozíky, křesla pro kardiaky, vyšetřovací lehátka, výškově nastavitelné stolky a laboratorní stoly.



, noční stolky, transportní a víceúčelové vozíky, křesla pro kardiaky, vyšetřovací lehátka, výškově nastavitelné stolky a laboratorní stoly. Díky stavebnicovému konstrukčnímu řešení umožňuje 30 základních typů lůžek tisíce modifikací. Firma zaměstnává 165 lidí, z toho 15 v oddělení výzkumu a vývoje.



z toho 15 v oddělení výzkumu a vývoje. Působí ve více než 50 zemích světa a její roční obrat se pohybuje kolem 200 milionů korun.

Souvisí nárůst objednávek přímo s bojem proti novému koronaviru?

Řekl bych, že se projevily dva efekty. První vlna koronaviru světem prošla postupně, takže některé země se na ni připravovaly a zvýšily objednávky. V některých zemích stouply objednávky až poté, co vlna opadávala. Jde o zadrženou poptávku. Několik měsíců se všichni soustředili na spotřební materiál a neřešili nic jiného, ale výrobky dožívají a je potřeba jejich obměna. Proto to potřebovaly dohnat.

Neobáváte se, že když si teď státy zvýšily kapacity, budou v příštích letech nakupovat o to méně?

Toho se příliš neobávám. Obměna se děje nepřetržitě. Výrobky pro ARO nebo JIP mají životnost kolem pěti až osmi let, na standardním oddělení je to kolem patnácti, maximálně dvaceti let. Takže jestli to o pár měsíců zrychlí nebo zpomalí, nemá na celý trh zásadní vliv.

Když zažíváte rekordy, stačí vám zaměstnanci, nebo byste potřebovali jejich počet zvýšit?

Nám se podařilo výrazně zoptimalizovat výrobu tím, že jsme zúžili sortiment. Zvýšili jsme tak kapacitu v desítkách procent. Dobří zaměstnanci nám ale chybí vždy. Rádi bychom nabídli pracovní místa pro svářeče, těch je stále nedostatek, a pro kvalifikované dělníky.

Děláte si naděje, že se noví lidé najdou díky propadu v automobilovém průmyslu?

Je otázka, jestli automotive bude mít propad, nebo jestli se jejich trh jen změní. Ale dá se předpokládat, že nějaký propad bude. Někde už propouštění bylo. My máme z některých automotive firem vypůjčené zaměstnance, jsou k nám dočasně přiděleni na práci, protože jejich firmy si je chtějí udržet a nám se zase hodí, že máme více lidí. Zaměstnanci z automotive však mají své výhody a nevýhody. Jsou zvyklí jet vše ve velkých sériích, ne jako u nás, že vyrábíme zakázkově a každá objednávka vypadá v běžném období malinko jinak. Na druhou stranu mají velké pracovní tempo. Bohužel jsou zvyklí na jinou strukturu odměňování.

Půjčování zaměstnanců mezi firmami nezní úplně běžně, z jakého to je okruhu?

Řekněme do 20 kilometrů. Nevím, jestli je to běžné, ale možné to je. Dokonce i Hospodářská komora ČR pro to připravila server, kde je možné si nabídky a poptávky vzájemně měnit a hledat si partnery, s nimiž můžete vykrývat špičky, případně propady.

Lidé zůstávají zaměstnaní u původní firmy?

Ano, výhodou je, že oni si ty zaměstnance podrží a přenesou mzdové náklady na toho, kdo si je dočasně vypůjčí.

Pohled do továrny na výrobu žádaných nemocničních lůžek z České Skalice Proma Reha.

Nevadí jim riziko, že lidé v nové firmě zůstanou?

Riziko je vždy, ale řekl bych, že platí vzájemná slušnost. Nesnažíme se nikomu zaměstnance přetahovat. Když už nám vyjde vstříc a můžeme si je takto zapůjčit, neděláme nic proti původnímu zaměstnavateli.

Jste předsedou krajské hospodářské komory a stal jste se i viceprezidentem Hospodářské komory ČR, je to pro vás výzva?

Pro mě je obrovsky obohacující, že se stýkám se spoustou lidí, jezdím na návštěvy do různých firem a mohu se podívat, jak to dělají jinde, co dělají lépe, nebo jak jim mohu pomoci já. Třeba se zkušenostmi na zahraničních trzích.

Po zvolení viceprezidentem komory jste prohlásil, že chcete jednat s vládou o podpoře po skončení koronavirových balíčků. Co by se podle vás mělo dál dít?

Zastávám názor, že dotovat jen mzdy, aby nebylo potřeba propouštět lidi, není správná cesta. Správná cesta je investovat. Už Karel IV. nechal postavit hladovou zeď. Stát by měl hodně investovat a dávat českým lidem práci. Tím pádem budou moci platit daně a utrácet. Tuto cestu je potřeba podporovat a stimulovat investiční apetit firem. Například dotováním úroků, snižováním sazeb nebo zárukami či dotačními programy pro investice. Je to o hodně lepší cesta než platit lidem za to, aby zůstávali doma. To nikam nevede. Když lidé pracují, mají také lepší pocit, že něco vytvářejí.