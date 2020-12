Policie odložila případ útoku na kadeřnici, po Nečesaném nemá podezřelého

„Opětovné prověřování případu jsme zahájili s ohledem na pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z března roku 2019, respektive na základě celé řady soudních rozhodnutí mu předcházejících,“ uvedla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Právě Vrchní soud definitivně zprostil Lukáše Nečesaného viny.



„V průběhu prověřování podle policie nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,“ řekla mluvčí.



Kriminalisté jsou přesvědčeni, že v dané trestní kauze lze do budoucna postupovat pouze cestou institutu obnovy řízení. „To znamená, že by vyvstaly takové skutečnosti nebo důkazy, které by umožnily podání tohoto návrhu,“ konstatovala Vlčková.

Když Vrchní soud v Praze loni v březnu potvrdil zprošťující verdikt Krajského soudu v Hradci Králové, byl to už třetí pravomocný verdikt v kauze. Ty předchozí vždy zrušil Nejvyšší soud po dovolání obžalovaného.

„Budu se věnovat rodině, škole a práci. Odškodnění zatím neřeším. Jsem rád, že to skončilo,“ řekl Nečesaný novinářům po rozsudku.

Nejvyšší žalobce Pavel Zeman loni v květnu řekl, že dovolání proti zprošťujícímu rozsudku už nepodá.



Policie loni na jaře také uvedla, že musí ve vyšetřování tohoto zvlášť závažného zločinu s cílem zjistit jiného pachatele pokračovat. „Našim jediným cílem je případ uzavřít. Nezbývá nám, než navázat tam, kde jsme skončili,“ uvedla tehdejší mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

Mladík vinu od začátku popíral

Obžaloba tvrdila, že tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil 21. února 2013 kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes deset tisíc korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej však označila za útočníka. Mladík vinu od začátku komplikovaného procesu popíral.

Krajský soud Nečesaného nejprve potrestal 16 lety vězení, vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi 1,5 roku, poté se dostal na svobodu po zásahu Nejvyššího soudu.



Po nových verdiktech se do vězení na půl roku vrátil, po dalších rozhodnutích soudů se ale znovu dočkal propuštění. Nejvyšší soud v Brně opakovaně poukázal na chyby v dřívějším průběhu kauzy, kdy soudy vždy uznaly vinu obžalovaného.