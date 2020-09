Tři kamarádi, Shylock i Hana. Klicperovo divadlo chystá osm premiér

Druhou půlku minulé 135. sezony hradeckého Klicperova divadla takřka zrušil covid-19 a vládní opatření, proto nová 136. sezona zdejší činohry začne inscenací, na niž už nedošlo.

Erich Maria Remarque TŘI KAMARÁDI

Režie: Petr Štindl. Premiéra 5. září na hlavní scéně.

„Sezonu odstartujeme s předstihem první premiérou netradičně už v úvodu září, a to titulem Tři kamarádi. Adaptace nesmrtelného románu Ericha Marii Remarqua z roku 1936 o Robbym, Ottovi a Gottfriedovi, kamarádech na život a na smrt, měla být poslední premiérou před prázdninami, jenže kvůli koronavirovému uzavření divadel ji režisér Petr Štindl pouze rozezkoušel. Premiéra bude první zářijovou sobotu na hlavní scéně,“ říká mluvčí divadla Martin Sedláček.

Duncan Macmillan LIDÉ, MÍSTA, VĚCI

Režie: Pavel Khek. Premiéra 3. října ve Studiu Beseda.

Hra současného britského autora a režiséra mladé generace má za sebou uvedení v londýnském Národním divadle, odkud se pro velký úspěch dostala na West End. Hlavním tématem je závislost všech možných druhů. Koncentruje se však i na rozpad osobnosti pod tlakem dnešní chaotické doby. Herečku Emmu sledujeme od jejího pádu na dno přes pobyt v léčebně až po návrat domů.

„Když do šejkru nalijete Přelet nad kukaččím hnízdem, život Jima Morrisona, Trainspotting, přidáte trochu koření černého humoru a to celé řádně protřepete – vznikne vám drink jménem Lidé, místa, věci. Drink, který mi zachutnal kvůli zběsilému tempu, ve kterém se příběh odehrává a kvůli neustálé schopnosti diváka překvapovat – až do poslední pointy,“ říká režisér Pavel Khek.



Friedrich Schiller ÚKLADY A LÁSKA

Režie: Ivan Krejčí. Premiéra 17. října na hlavní scéně.

Slavná hra německého romantického dramatika a básníka byla ve své době vnímána jako revoluční čin. Stala se symbolem vzpoury proti zkostnatělému světu konvencí, revoltou mladých a svobodomyslných proti světu dospělých, plnému intrik a cynických zákulisních her.

„Schiller napsal svou měšťanskou truchlohru - bürgerliches Trauerspiel - v roce 1784, my jsme k naší úpravě dostali odvahu až o dvě a půl století později. Schiller chtěl dobu, ve které žil, usvědčit z přetvářky, my se jí chceme pouze vysmát. Ne, masky nosíme pořád, v tom jsme se skutečně nikam neposunuli, a milujeme stejně marně a zoufale, jenom smát se umíme o něco cyničtěji. Divadlo, které se dokáže brechtovsky odcizovat, aby se dokázalo o to úlisněji přitulit, je výzvou, které nelze odolat. Je to jízda na plný plyn a snad až do pekla. Nasedněte,“ říká režisér Ivan Krejčí, který se v Hradci postaral o jeden ze tří vrcholů minulé sezony, o Čechovova Strýčka Váňu.



Nikolaj Vasiljevič Gogol ŽENITBA

Režie: SKUTR. Premiéra 12. prosince na hlavní scéně.

Slavná komedie ruského dramatika Nikolaje Vasililjeviče Gogola o touze prolomit samotu a o neschopnosti být s někým. A o lidech, kteří nevidí dál než za hranice vlastního městečka a jejichž zabedněnost je tak důkladná, že k nim nepronikne ani paprsek normálního lidského citu.



Hra tak třeskutě komická, až z ní chvílemi mrazí. Vrací se Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tedy režijní duo SKUTR, které v Hradci už připravilo znamenité inscenace Labutí jezero, Oněgin, Pěna dní či Karamazovi.

William Shakespeare BENÁTSKÝ KUPEC

Režie: Petr Svojtka. Premiéra 27. února na hlavní scéně.

Skvostná hra Williama Shakespeara je mrazivě aktuální i po více než 400 letech. Pod blyštivou maskou pompézního karnevalu se skrývá svět, ve kterém lidé na peníze a vlastní prospěch myslí až na prvním místě, kde každá lichotka i slůvko lásky má pevný směnný kurz ve zlatě a kde vás libra masa může stát doslova všechno, co máte.

Absurdně komická a groteskně tragická lekce o závazcích, úrocích a exekucích pro laiky ukáže každému, že každý špás něco stojí.

Alena Mornštajnová HANA

Režie: Diana Šoltýsová. Premiéra 13. března 2021 ve Studiu Beseda.

Nová dramatizace bestselleru Aleny Mornštajnové psaná přímo pro Klicperovo divadlo. Mornštajnová debutovala v roce 2013 románem Slepá mapa, druhý román Hotýlek vyšel v roce 2015. Především díky svému románu Hana z roku 2017 se Alena Mornštajnová stala jednou z nejoblíbenějších současných českých autorek.

Román se v současnosti překládá do jedenácti jazyků a získal několik ocenění – jen v Česku se ho doposud prodalo přes 130 tisíc výtisků. Při jeho psaní autorka vycházela ze skutečných reálií poválečného života ve Valašském Meziříčí, které v roce 1954 napadla tyfová epidemie.

Režisérka Diana Šoltýsová ve svých inscenacích nekompromisním způsobem odkrývá zákoutí ženské duše. Režírovala vlastní adaptaci Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové. Mezi její režie patří čistě ženské tituly Máma říkala, že bych neměla a Bernarda.

Lucy Kirkwood POZOR, CITLIVÝ OBSAH!

Režie: Petr Štindl. Premiéra 15. května 2021 na hlavní scéně.

Anglická dramatička Lucy Kirkwoodová se zamýšlí, kde končí svět médií a sociálních sítí a začíná náš skutečný život. A jestli lidé kolem nás jsou skutečně takoví, jaké je vidíme, nebo se daleko víc jedná o iluzi, kterou vidět máme. A jsme my vůbec ještě my? Nebo už jen hrajeme role, které jsme si přidělili? Klima se mění a přežít je pro každého den ode dne těžší.

Josef Škvorecký ZBABĚLCI

Režie: Pavel Khek. Premiéra 29. května 2021 na hlavní scéně.

Pocta Josefu Škvoreckému, pocta hrdinům, pocta Zbabělcům, pocta jazzu – s živou kapelou na jevišti Klicperova divadla. Autorská adaptace slavného románu Josefa Škvoreckého, který se odehrává od 4. do 11. května 1945 ve východočeském Kostelci, jehož předobraz Škvorecký našel v rodném Náchodě.

Do literární historie tak vstoupila postava Dannyho Smiřického. Danny se o politiku nezajímá. Zajímá se o Irenu. Irena miluje horolezce Zdeňka. Danny troubí smutná sóla v jazzové kapele. Konec války. Osvobození. Likvidace všeho německého. Vítání Rudé armády. Hrdinové, nebo zbabělci?

Zbabělci jsou autorovou prvotinou, kterou napsal už v roce 1948, ale z politických důvodů vyšla až o deset lez později. A přestože téměř přes noc učinila ze Škvoreckého literární hvězdu, komunistická strana mu ten román nikdy neodpustila, nakonec dovedla tohoto „inženýra lidských duší“ až do emigrace.

„Jako puberťáka mě na tom románu zajímaly holky a muzika. Jako dospělého mě zajímaly Škvoreckého postřehy o lidské povaze, o češství či možná ještě lépe čecháčkovství… A jako režiséra mě zajímá, zda se to dá spojit. Spojit do jedné inscenace, okořenit pořádnou dávkou humoru a podlít šťávou živého jazzu, kterou ze sebe vymačkají členové skupiny Mastix a soubor Klicperova divadla,“ říká umělecký šéf.