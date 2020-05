V hořící hale na Náchodsku se hroutí stropy, zásah hasičů potrvá dlouho

Hoří v bývalé textilce Veba, v části přiléhající k ulici 17. listopadu. Hlášení o požáru hasiči dostali kolem 02:30. Při jejich příjezdu na místo už továrna naplno hořela. Areál nedávno zakoupila firma Hauk, která vyrábí autodíly a sídlí nedaleko v sousedství.



Ráno hasiči upozornili, že požár se ještě může dále šířit, mluvčí však neměla informace o nikom zraněném.



„Hasební zásah dále probíhá, jeho velitel dosud ani neoznámil lokalizaci požáru. Vypadá to, že zásah bude dlouhodobější. Nyní nám nejvíc pomáhá zejména výšková technika, díky které se snažíme dostat co nejvíc vody do haly. Tím, že se v hale začaly propadat stropy, zásah hasičů zevnitř je složitější,“ popsala mluvčí hasičů Martina Götzová kolem 10. hodiny.



„Podle posledních informací je předpoklad, že část haly se bude muset nechat kontrolovaně dohořet,“ uvedla mluvčí.



Hasiči hasí směrem z ulice z žebříku z náchodské stanice a z automobilové plošiny z hradecké stanice, zezadu v areálu hasiči využívají žebřík z broumovské stanice. Na místo dorazilo asi pětadvacet vozidel zásahové techniky.

Příčinu vzniku ohně určí až vyšetřovatel. Zatím si objekt obešel, ale nejspíš se ani během dne ještě nedostane dovnitř.



„Vůbec nevíme, od čeho začalo hořet, to zjistí až vyšetřovatel hasičů. Hoří ve staré hale, provoz tam žádný nebyl. Vedle se staví nová hala,“ poznamenal jeden ze zaměstnanců firmy. Podle pracovníků je vedení firmy na místě, ředitel obcházel střechy budov v areálu.



V ulici je i několik policejních aut, protože policie v místě odklání dopravu. Z haly se valí hustý kouř, který je vidět z mnoha míst ve městě. Občas jsou vidět i plameny. Radnice opakuje hlášení, aby lidé nevětrali.

Na místě je 12 hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř. Dorazila také mobilní chemická laboratoř z Lázní Bohdaneč, která měří koncentraci zplodin v ovzduší v okolí místa požáru. Na místě je i protiplynový kontejner, protože hasiči zasahují v dýchací technice a musí si vyměňovat lahve.



Rodinná firma Hauk vyrábí díly pro automobilový průmysl. Kovové lisované díly například dělá pro automobilku Škoda Auto a další značky koncernu Volkswagen. Výrobní areál v ulici 17. listopadu má rozlohu pět hektarů, uvádí firma na svém webu. Firma Hauk se naposledy objevila v médiích v souvislosti s případem vážně zraněné zaměstnankyně.