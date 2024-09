Říčka se jen letos rozvodnila čtyřikrát, v obci u Hradce už pytle ani neuklízejí

I po celodenním dešti je zatím v korytě Melounky dostatečná rezerva.

„Když přišla voda v červenci, ve zprávách o povodních nebylo nic. Z toho, jak jsem teď poslouchal v televizi pány ministry, mám trochu obavu, že tentokrát to bude apokalypsa,“ přiznává poblíž říčky Jiří Macháček z Plotišť. Se sousedem se ukryti pod deštníky vydali obhlédnout situaci.

„Po srpnových záplavách tady povodí prořezalo náletové dřeviny a vybralo nejhorší naplaveniny. Ale že by to pořádně probagrovali, to se nestalo,“ krčí rameny druhý muž.

Podle Povodí Labe i radnice se však v posledních týdnech v Plotištích pracovalo. Technické služby pročistily Cimlerovu svodnici, čistily vpustě a žlaby kanálů a opravovaly dešťovou kanalizaci, která ústí do vodního toku ve správě Povodí.

„Opravou byl odstraněn hlavně problém na konečné šachtě, která byla prorostlá kořeny stromů a již neplnila dostatečně funkci odvodnění. Na vyústění byla nainstalována zpětná klapka proti vzdutí vody,“ vyjmenovává opatření primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Údržbáři také posekali příkop v ulici Petra Jilemnického, avšak plánované prohloubení je zatím jen objednané.

Zatím provizorium

„Teď jde o privozorní řešení kvůli očekávaným srážkám. Hloubkové pročištění těžkou technikou má proběhnout do konce měsíce,“ říká předseda komise místní samosprávy v Plotištích Zdeněk Cvejn, který je spojovacím článkem mezi lidmi a radnicí.

Že se na údržbě Melounky, která lidi vyplavila dvakrát v červenci a dvakrát v srpnu, pracovalo nedostatečně, odmítá i Povodí Labe. Při čistění nánosů se ukázalo, že poslední proud vody většinu naplavenin sám spláchl.

„Ještě před první povodní v červenci jsme čistili úsek Melounky od soutoku s Malým labským náhonem asi 600 metrů, to je ještě pod zástavbou. Pak jsme na konci července čistili Melounku pod obcí Všestary,“ připomíná preventivní zásahy mluvčí povodí Hana Bendová.

I nyní se správci toků na povodně v krajském městě připravují. Zkontrolované jsou uzávěry na Orlici i na Labi, hráze či nátok do poldru ve Věkoších. „Naši pracovníci jsou v pohotovosti,“ ujišťuje mluvčí.

Pytle s pískem připravené

Radnice nechala ve čtvrtek dopoledne do Plotišť dovézt 140 dalších pytlů s pískem. Polovinu měly technické služby složit do ulice U Dřevony, druhou do Předměřické ulice. Právě ty v létě voda zasáhla nejvíce.

„Hodně lidí má pytle připravené ještě z první vlny. Teď by si je měli rozebrat obyvatelé z dalších domů, kam se voda může dostat. Očekává se, že množství srážek bude výrazně vyšší,“ obává se Jiří Macháček.

„Lidé se už sami připravují, sami si sháněli pytle, snaží se ohradit si své nemovitosti. Z minulých povodní vědí, kudy voda teče a snaží se na to připravit, jak můžou,“ míní Cvejn.

Dvojice mužů s deštníky poblíž Melounky ukazuje na díru ve vysokém břehu naproti rodinným domům. Při poslední povodni ji tu vytvořili, aby se voda mohla rozlévat pryč od zástavby.

„Povodí Labe má prý připravený bagr, který by průleh přijel rozšířit, kdyby toto nestačilo,“ doplňuje Macháček.

Na padesátiletou vodu opatření nestačí

Na vydatné deště se Hradec Králové připravuje i v dalších lokalitách. Zatímco v létě Plotiště doplatily na to, že okolní pole nedokázala pojmout extrémní srážky v několika hodinách, aktuální hrozba může mít následky odlišné.

„Rozdíl je v tom, že teď nás čekají dlouhodobé srážky, takže charakter té povodně bude jiný a může se to chovat jinak. Ale jsme připraveni ty věci řešit. Povodňová komise zasedala už ve středu, znovu se sejde v pátek ráno. Máme sadu preventivních opatření i seznam dostupné techniky k řešení následků. Samozřejmě, pokud spadne 50letá nebo 100letá voda, opatření to zcela nevyřeší,“ uvědomuje si primátorka.

Na povodně se připravují i další obce v okolí. Ve Stěžerách na Hradecku, které voda zasáhla v srpnu, lidé raději ani neuklízeli z ulic pytle s pískem. Vypuštěný zůstal po povodních i rybník v centru obce.

15. července 2024

„Pokud by se vylil Plačický potok a voda tekla přes zahrady, mohl by část zachytit, aby se nedostala dál do vesnice,“ říká starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (nestr.).

Chystá se Jaroměř i Dvůr

Na instalaci protipovodňových opatření se připravuje také Jaroměř, která má historické zkušenosti s povodněmi na Labi. Zatím se tam však zábrany ani pytle s pískem neinstalují.

„Koordinujeme všechny složky, které jsou potřeba k zajištění bezpečnosti. Kontrolují se všechny stroje, aby byly připravené, všichni vědí, co mají dělat. Máme zmapováno, kam přijdou pytle s pískem, ale zatím se jen chystáme,“ popisuje starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

Po srpnových zkušenostech s povodněmi na místních potocích se na velkou vodu připravuje také Dvůr Králové nad Labem. V srpnu tam přetekla hráz rybníka a zaplavila továrnu textilky Juta.

„Po nedávných přívalových deštích jsme hodně poučení. Rybáři upustili hladinu Žirečského rybníka na nejnižší možný stav, na všech ostatních rybnících si také utvořili rezervu. Přípravy koordinují technické služby, které lidem vydávají pytle s pískem. Ale když se na nábřeží vylije Labe, tak ani pytle s pískem nepomůžou,“ varuje dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).