Opilecká hádka přerostla v útok, napadený nepřežil. Cizinci hrozí až 16 let

K potyčce a napadení došlo podle kriminalistů během minulého víkendu.

„Čtyřicetiletý muž měl v sobotních odpoledních hodinách navštívit svého o dvanáct let staršího kamaráda a jeho partnerku v bytě, kde společně rekonstruovali koupelnu,“ uvedla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

Popíjeli tvrdý alkohol a následně se pohádali. Zprvu podle všeho došlo k rozepři mezi partnery, poté se do sebe pustili také kamarádi. Hádka přerostla až ve fyzické napadení.

„Obviněný měl muže nejdříve udeřit pěstí do obličeje, srazit ho na zem, kdy se při pádu měl starší z mužů udeřit hlavou o zeď. Poté měl poškozeného silou vytlačit do jiné místnosti a opakovaně ho na pohovce dosud nezjištěným způsobem napadat do obličejové části,“ popsala útok mluvčí policie.

Poté agresor z bytu i s partnerkou poškozeného odešel. Následující den, kdy se do bytu vrátil pro své nářadí, našli napadeného muže ležet v kuchyni bez známek života.

Vyšetřovatel podal Okresnímu státnímu zastupitelství v Náchodě podnět k návrhu na vzetí obviněného cizince do vazby, který soudce dnes akceptoval. V případě odsouzení mu hrozí osm až šestnáct let.