Porodnice v Trutnově zůstane zavřená i v září, hledání lékařů pokračuje

„Začátkem září porodnici nebudeme schopni otevřít, v tom máme téměř jasno. Nedokážeme bezpečně poskládat služby. Jednáme se čtyřmi lékaři, dva z toho vypadají velmi nadějně, ale zatím není nic jistého,“ sdělil v pondělí MF DNES statutární ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Kvůli chybějícím lékařům oblastní nemocnice v Trutnově, která je součástí krajského zdravotnického holdingu, přerušila provoz pracoviště původně na měsíc.

Zkraje září se měla otevřít, nemocnice ale zatím nedokázala angažovat nové lékaře. Kdy by se porodnice mohla otevřít, zatím nedokáže nikdo říct.

Nemocnice uzavřela porodnici kvůli zoufalé personální situaci. Po odchodech několika lékařů jich na gynekologicko-porodnickém oddělení zůstalo jen pět, z toho dva na kratší úvazek. K zajištění chodu včetně ambulancí, ultrazvuku, operativy a porodnice je potřeba minimálně sedm lékařů v této specializaci.

Vedení si stanovilo konec minulého týdne jako poslední možnou lhůtu, kdy rozhodne, zda v září obnoví provoz.

Na otázku, kdy by se celé oddělení včetně porodnice mohlo vrátit do běžného režimu, Procházka nedokáže odpovědět. „Neumím říci, jestli to bude v polovině září nebo začátkem října. Každý týden se budeme snažit získat co nejdřívější možný nástup lékařů a pak jsem schopný určit termín. Teď mohu jen říci, kdy neotevřeme,“ dodal.

Podle ředitele udělala nemocnice k angažování nových lékařů maximum. Zástupci primáře nabízí nástupní mzdu až sto tisíc korun, lékaři se specializovanou způsobilostí pro toto oddělení 72 až sto tisíc. Pokud nováčci zůstanou na oddělení minimálně půldruhého roku, dostanou navíc odměnu 65 tisíc korun.



„Inzeráty máme rozhozené u nás, na Slovensku i na facebookových skupinách pro české lékaře pracující v Německu, spolupracujeme s personálními agenturami. Podmínky, které nabízíme, jsou podle mého názoru na velmi slušné úrovni. Na druhou stranu, pokud se rozhodne lékař z Prahy přijít do Trutnova, tak pro to musí mít velmi silný impulz,“ poznamenal Miroslav Procházka.

Mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Chytilová už dříve vyloučila variantu, že by Trutnovu dočasně vypomohli lékaři z jiných holdingových nemocnic. „Narušila by se tím personální stabilita v dalších porodnicích,“ uvedla.

Do konce roku se nebude propouštět

Na konci července si všichni zaměstnanci gynekologicko-porodnického oddělení museli vybrat dovolenou a přesčasové hodiny. Podle informací MF DNES jim vedení slíbilo, že do konce roku se nebude propouštět. To potvrdil i ředitel oblastní nemocnice.



„Nedebatujeme o tom, jestli budeme porodnici zavírat nebo ne, pouze o termínu otevření. Podařilo se nám vytvořit velmi dobrý tým porodních asistentek a zdravotních sester. Nechceme propouštět, snažíme se najít řešení o jejich dalším působení v nemocnici, aby pro ně bylo dostatečně výhodné a nepřišli jsme o ně,“ upozornil Miroslav Procházka.



Sestry a asistentky mohou dočasně přejít na jiná oddělení nebo absolvovat školení. V pondělí uskutečnila schůzka vedení se zaměstnanci.

Lůžková část gynekologie zůstala o prázdninách v provozu, lékaři ale provádějí pouze akutní operativu. Celé léto jsou zavřené specializační poradny, ale gynekologická ambulance a ultrazvuk fungují bez omezení.

Pozitivní zprávou je, že od září gynekologická péče najede do plnohodnotného režimu, nebude tedy omezená na naléhavé zákroky. Uzavření nemocnice využila k dovybavení a dílčím úpravám.

Holding: Kapacita porodnic v kraji je dostatečná

Personální situace na oddělení se zhoršila už v loňském roce, kdy odešli dva lékaři včetně bývalého primáře.

„Od zimy jsme byli téměř na hranici fungování, už tehdy jsme začali hledat lékaře, ale nikoho vhodného se nepovedlo najít,“ doplnil ředitel.

Oddělení dočasně vede zastupující primář Pavel Růžička. Po odchodech dalších lékařů nemocnice musela porodnici dočasně zavřít. Ta je přitom v současnosti jedinou v trutnovském okrese. Ve Dvoře Králové skončila už před 21 lety, ve Vrchlabí v roce 2013.

Z krajských nemocnic má gynekologickoporodnické oddělení Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou. Rodit lze také v hradecké fakultní nemocnici, ženy z Vrchlabska to mají nejblíže do městské nemocnice v sousední Jilemnici.

Podle mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilové je kapacita jičínské, náchodské a rychnovské porodnice dostatečná, aby vykryla výpadek trutnovského pracoviště.

„V Rychnově přibývá porodů už od jara, neboť rodičky kvůli koronaviru dávaly přednost spíše menším nemocnicím. Jinak jsme během srpna v porodnicích holdingu nezaznamenali, že by kvůli uzavření trutnovského oddělení byly přetížené,“ uvedla.