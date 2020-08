Porodnice v Trutnově nejméně na měsíc zavřela, nedaří se jí sehnat lékaře

Nemocnice zavřela porodnici na konci července. Obnovení provozu se plánuje na začátek září. Jenže pouze za podmínky, že nemocnice sežene lékaře, kterých je v této specializaci zoufalý nedostatek. Celkem jich potřebuje minimálně sedm, nyní zde pracuje pět doktorů. Podle vedení nemocnice bude jasno do konce týdne.

Personálně napjatá je situace na oddělení několik posledních měsíců. Že jej bude nutné v srpnu nejspíš uzavřít, naznačil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka v rozhovoru pro regionální portál Trutnovinky už v červnu.

Jedna lékařka odešla na mateřskou dovolenou, další se odstěhovala za prací do Ostravy. Došlo to tak daleko, že už byl velký problém dát dohromady služby.

„Držíme, čekáme a doufáme“

Zaměstnanci si v srpnu museli vybrat dovolenou a náhradu za přesčasové hodiny. Doufají, že v září se budou mít kam vrátit.

„Atmosféra je hodně hustá, nikdo zatím nechce přiznat, že shání práci jinde. Všichni to zatím máme tak, že držíme, čekáme, co bude, a doufáme. Všichni máme strach a vztek zároveň, že veškeré naše úsilí přijde vniveč,“ popsala pro MF DNES atmosféru mezi zaměstnanci jedna z pracovnic porodnice, která si přála zůstat v anonymitě.

Podle ní od vedení nemocnice dostali příslib, že do konce roku se výpovědi dávat nebudou.

Gynekologicko-porodnické oddělení potřebuje k zajištění chodu ambulancí, ultrazvuku, operativy i porodnice minimálně sedm lékařů. V současnosti jich zde pracuje pět, z toho dvě lékařky na mírně zkrácený úvazek.

„Nemocnice proto poptává ideálně dva až tři lékaře. V současné době probíhají jednání s konkrétními lékaři, spolupracujeme i s personálními agenturami,“ uvedla mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Chytilová.

Že by trutnovské porodnici vypomohli odborníci z jiných krajských zařízení, podle ní není reálné. „Narušila by se tím personální stabilita v dalších porodnicích.“

Jestli se zdejší porodnice v září znovu otevře, není jasné. Všechno záleží na tom, zda se podaří do Trutnova přilákat nové lékaře a jestli budou moci nastoupit už v závěru léta.

„Zatím nemáme nic potvrzeného, hledáme, jednáme,“ sdělil v úterý šéf nemocnice Miroslav Procházka. Sehnat lékaře v této specializaci se téměř rovná zázraku. „Je to extrémně těžké, porodníci v současnosti na trhu nejsou. Do porodnictví se nikdo nežene, je to ve zdravotnictví náročná a riziková specializace,“ podotkl.

Ředitel nevylučuje, že porodnice zůstane zavřená i déle než měsíc. Rozhodne se do pátku. „Může nastat varianta, že se uzavření pracoviště prodlouží. Do konce tohoto týdne bychom měli vědět, v jakém režimu od září pojedeme,“ naznačil Procházka.

Jediná porodnice na Trutnovsku

Lůžková část gynekologie zůstala o letních prázdninách v provozu, od půlky července do konce srpna ale lékaři provádějí pouze akutní operativu. Celý červenec a srpen jsou zavřeny specializační poradny, ale gynekologická ambulance a ultrazvuk fungují bez omezení.

Zdejší porodnice je jedinou v trutnovském okrese a stala se do značné míry výkladní skříní celé nemocnice. Mezi rodičkami byla podle dostupných ohlasů velmi oblíbená.

„Vůbec si nedovedu představit, že by nemocnice, která má vybavenou, moderní porodnici, ji zavřela jenom proto, že není schopná sehnat personál. Je potřeba pro to udělat maximum,“ zdůraznil starosta města Ivan Adamec (ODS).

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, která je dnes také součástí krajského holdingu, zavřela porodnici už v roce 1999. Od roku 2013 je mimo provoz rovněž kdysi vyhledávaná porodnice v soukromé nemocnici ve Vrchlabí.

Z krajských nemocnic má gynekologickoporodnické oddělení Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou. Nastávající matky z Trutnovska jezdí rodit také do městské nemocnice v Jilemnici v Libereckém kraji.