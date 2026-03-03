Chemický pokus se nezdařil, kvůli vážnému popálení školaček obvinili vedoucí kroužku

Vyšetřování směřovalo k možnému spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti už od počátku kvůli rozsahu zranění dívek.
Kriminalisté provedli řadu výslechů a nechali zpracovat odborné vyjádření, aby zjistili příčinu, průběh a následky události, včetně vyšetřovacího pokusu. V místnosti bylo podle policie při odpoledním kroužku 14 dětí a dva dospělí.
„Zjistili jsme, že během zájmového kroužku vedla 58letá žena připravený chemický pokus, tzv. „Faraonovi hadi“, který probíhal na více stanovištích. V jednom z pokusů k očekávané chemické reakci nedošlo, ale žena se pokus snažila opakovat. Nedodržela však podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny a při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření. Látka vystříkla z hrdla lahve a potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky, kterým byly způsobeny těžké popáleniny,“ uvedl krajský policejní mluvčí Martin Stránský.
Hasiči uvedli, že nešlo o výbuch, požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.
Rozsah zranění zdravotníci s odkazem na věk dětí nekomentovali. Podle CNN Prima News však obě dívky kvůli nim prodělaly řadu transplantací.
V případě odsouzení hrozí učitelce až čtyřleté vězení. „Kriminalisté se případem i nadále zabývají,“ poznamenal mluvčí.