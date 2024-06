Družčinu dceru si natáčel skrytými kamerami, viní muže z dětské pornografie

„Této trestné činnosti se měl obviněný muž dopouštět bezmála pět let, když jako druh matky poškozené nainstaloval do jejího dětského pokoje a společné koupelny videokamery, které nahrávaly záznamy, jež si následně uchovával. Zároveň si z nich měl vytvářet koláže, přestože věděl, že se jedná o osobu mladší osmnácti let,“ uvedla mluvčí náchodské policie Lucie Konečná.

Policisté u muže našli několik terabytů dat záznamů, které čítaly stovky hodin a desetitisíce fotografií.

Policie muže stíhá pro přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody a zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

„Policisté doporučují všem rodičům, aby se pokusili zabránit podobnému jednání, ke kterému může dojít v kterékoli rodině ze strany jakéhokoli člena, i přes to, že je to mnohdy velmi obtížné rozeznat. Jedná se o velmi citlivou věc, kterou nelze často předvídat, je dobré být co nejvíce obezřetní,“ vybídla mluvčí.