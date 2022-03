Osm mužů napadlo a zranilo dva jiné, policie hledá svědky i útočníky

Incident se stal už v neděli 20. února okolo jedné hodiny v noci, ale policisté o něm informovali až nyní.

U budovy hradeckého infocentra na Eliščině nábřeží napadla skupina dva muže, jejich důvod zatím policisté neznají. Oba zraněné převezli zdravotničtí záchranáři do nemocnice na ošetření.

Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Pachatelům hrozí až tříleté vězení.

„Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost útočníků, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Žádáme, aby se na linku 158 ozvali buď přímo útočníci, nebo svědci, kteří muže na videozáznamu poznali nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění incidentu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lucie Konečná.