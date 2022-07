V Litomyšli s polickým orchestrem zazpívala Zaz, v Broumově bude benefice

Léto známe s kovbojem, Rozmarné i Babí, ale jaké bude léto početného proslulého tělesa, jež lze s nadsázkou nazvat Poličankou?

Šedesátičlenný amatérský Police Symphony Orchestra (PSO), s nímž zpívají a hrají i slovutní profesionálové, to ví přesně: před sebou má po úspěchu v Litomyšli Křižíkovu fontánu v Praze a v září velkorysou benefici Sen v Broumově.

Soubor muzikantů z Police nad Metují, kteří už vyprodali Lucernu či muzicírovali na nádražích i v O2 Areně, si hned začátek léta připravil pro fanoušky jedno velké překvapení. Při nedělním Velkém finále Smetanovy Litomyšle s nimi na zámeckém nádvoří vystoupila populární francouzská písničkářka Zaz.

Závěr 64. ročníku si tím získal nemalou pozornost. V pátek hostila Smetanova Litomyšl setkání české vlády a kolegia Evropské komise v čele s jeho předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. V neděli pak ve Velkém finále s Police Symphony Orchestra rozehrála show, kterou nikdo ani v nejmenším neočekával.

Program anoncoval mládežnické těleso Police Symphony Orchestra s Janem Cinou, Bárou Polákovou, Ivo Kahánkem, Vendulou Příhodovou, Janem Sklenářem a Karolínou Soukupovou. Běžný koncert se však během několika úvodních minut změnil na audiovizuální show, která rovnocenně využívala a videopřenosem propojovala hlavní a doprovodnou scénu festivalu.

Naprosté utajení

Obě scény pak díky přenosu nahlédly do obývacího pokoje francouzské zpěvačky Zaz. Že nejde o stovky kilometrů vzdálený prostor, diváci poznali s oddalující se kamerou, a to v okamžiku, kdy písničkářka chodbou prošla přímo na pódium a koncert korunovala několika svými písněmi.

Zaz, vlastním jménem Isabelle Geffroy, v jejíž hudbě se potkávají jazz, šanson, pop, swing i pouliční šraml a další žánry, představí 25. října 2022 v pražském O2 universu aktuální album ISA. Jako zpěvačka začínala v bluesové skupině Fifty Fingers, účinkovala také v baskickém šestnáctičlenném orchestru Izat Adatz. V České republice koncertovala několikrát, představila se i na festivalu Colours Of Ostrava.

O návštěvě popové divy v Litomyšli však věděl pouze úzký tým festivalu, orchestru a sponzor, který koncert zaplatil. „Věříme, že motýlí chvění si domů odnesli úplně všichni,“ poznamenala šéfka souboru Petra Soukupová

„PSO přiváží mládí, originální nápady, strhující, téměř nekonečnou energii, která musí uvést do varu každého posluchače. To vše ale není na úkor kvality, takže jde o nesmírně inspirativní příklad toho, jak pěstovat hudbu napříč generacemi,“ řekl ještě před nedělním večerem Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl.

Hrnce, kýble a další nástroje nejen z kuchyně

Křižíkova fontána je v plánu 17. července okolo 20. hodiny, na pražském Výstavišti zazní to nejlepší nejen z večírkového repertoáru a PSO se opře o Vendulu Příhodovou, Jana Sklenáře, Báru Polákovou či Jana Maxiána a také o dechový showband Brass Avenue a Noisy Pots, kteří svůj styl sami nazývají jako DIY kitchen electro.

Zvuk tvoří hrnce, kýble a další bicí nástroje z kuchyně či garáže v kombinaci s elektronikou. Šedesát hudebníků PSO navíc doplní – ve světové premiéře – padesátičlenný smíšený pěvecký sbor PSO i vodní trysky, speciální osvětlení a světelné efekty. „V jeden večer dojde ke spojení symfonického aranžmá a světa filmové, populární, rockové a swingové hudby,“ uvedla Soukupová.

Co však k PSO patří stejně jako klasika a pop, jsou dobré skutky. Však na dobročinnost už muzikou vybrali dva miliony. Dobročinná bude i šestá benefice nazvaná Sen na letišti v Broumově. Letos bude dvoudenní, a to 16. a 17. září.

Předchozí benefice vycházely z převzatého repertoáru a dramaturgie sloužila pro vyprávění příběhu či dokreslení tématu. Letos poprvé se orchestr pouští do zcela autorského projektu.

Benefice se stanem pro dva tisíce diváků

„Sen je nějaký náš motor, ale i odraz. Něco, co nás – nehledě na pohlaví, barvu pleti, orientaci nebo náboženství – spojuje. Možná i více, než si myslíme. To všechno, co ve společenství PSO zažíváme, je někdy sen. Příběh, který budeme vyprávět, řekne, že sny nejsou jen obrázky vyplňující náš noční život, je to taky projev našeho vnitřního já. Ne vždycky snům rozumíme, ale často bývají hnacím motorem našich životů,“ vysvětlil produkční David Ostružár.

Oslovil proto skladatele a aranžéra Jana Lstibůrka a smysl vdechla notám slova od Robina Krále. Zpívat budou Jan Sklenář, Vendula Příhodová, Karolína Soukupová, Karel Telecký i smíšený pěvecký sbor. Režie se ujala Hana Mikolášková, zkušená brněnská režisérka a pedagožka:

„Jestli existuje umělecký soubor, který si dokáže plnit i ty nejbláznivější a nejnáročnější sny, tak je to určitě Police Symphony Orchestra. To, co od svého vzniku dokázali, musí jako sen připadat všem, kdo je sledují. A proto jsem byla doslova poctěna, když si k režijní spolupráci na benefici Sen přizvali mě. Doufám, že se nám podaří snít společně a že se z téhle nádherné jízdy PSO jen tak nevzbudí.“

Velká benefice se odehraje na broumovském letišti, kde bude obří stan pro dva tisíce diváků. Snem PSO je vybrat alespoň 2 miliony korun pro pečovatelské služby na Policku a Broumovsku.

„Seniorů je v našich končinách spousta, stále přibývají a my nechceme jen stát stranou. Chceme ukázat, že i mlaďáci můžou pomoct. A to tím, co prostě milujeme – hudbou,“ přiblížila Petra Soukupová.