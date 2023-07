Hradec vybere na pokutách díky chytrým kamerám jen drobné

I v Náchodě pracují na silnicích kamery. Měřicí a sankční systém město vyšel na pět milionů korun, radnice kvůli pokutové jistotě přijala dvě nové pracovní síly, přesto předpokládá, že se všechny investice vrátí do jednoho roku.

Inteligentní dopravní systém (IDS), o kterém si někteří řidiči včetně politiků myslí, že je šikanózní, vydělává od konce května i Hradci Králové. Podle dat za necelý jeden měsíc musel odbor přestupků řešit skoro čtyři tisíce provinění, za které vyměřil 2,1 milionu korun. Téměř polovinu od neukázněných šoférů skutečně získal.

Je vysoce pravděpodobné, že nejen Hradečtí si na systém v ulicích zvyknou a pokut ubude. Kdyby každý měsíc radnice díky sankcím zbohatla o dva miliony, za rok by IDS vydělal 24 milionů. Za tohoto předpokladu by si na sebe investice začala vydělávat po sedmi letech. Vybudování IDS a jeho šestiletý provoz vyjde na 330,6 milionu, ale město si může odečíst dotaci ve výši 158 milionů korun.

60 milionů díky radarům

MF DNES zjistila, že ve srovnání s jinými městy však Hradec bude prostřednictvím kamer bohatnout jen pomalu. Jinde to umí podstatně rychleji. K nejvýdělečnějším patří tři radary ve Varnsdorfu. Podle tři roky starých údajů dokázaly za pouhých deset měsíců zachytit 107 tisíc příliš rychlých řidičů, od nichž si radnice přilepšila 34 miliony.

O mimořádný přínos do rozpočtu se staral i radar v Břeclavi. Na hlavním tahu z města za jeden rok vyfotografoval 34 737 řidičů, kteří zaplatili přes 23 milionů korun. Hned 20 radarů přímo ve městě visí v Říčanech. S pomocí deseti dalších kamer v okolních obcích za jeden rok vyfotily 40 tisíc řidičů a radnice si přišla na 29 milionů.

Rekord drží Velké Meziříčí a jeho kamery na nedávno opravovaném úseku dálnice D1. Za rok přistihly 60 tisíc šoférů, kteří překročili osmdesátku. Většina tisícikorunovou pokutu zaplatila, jen 15 procent odmítlo a šlo do správního řízení. Kdyby zaplatili všichni, Meziříčí mající rozpočet okolo 200 milionů by zbohatlo o 60 milionů.

Je Koutníkova past na řidiče?

Ale zpět do Hradce Králové, který za necelý měsíc rozdal pokuty ve výši 2,1 milionu. Téměř všechny byly za rychlost, nejčastěji v ulicích Antonína Dvořáka a Koutníkově v úsekovém měření na výpadovce.

„V ulici Antonína Dvořáka jsme také naměřili rekordmana, který na maximální povolené rychlosti 50 kilometrů za hodinu uháněl rychlostí 110 kilometrů,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS). Podle něj zatím nebyl v přestupkovém řízení řešen průjezd křižovatkami na červenou.

S nastaveným padesátikilometrovým limitem v Koutníkově ulici má kromě mnoha stovek pokutovaných řidičů problém například opoziční zastupitel Denis Doksanský (ANO).

„V místě, kde jsou dokonce dva pruhy v jednom směru, snížení rychlosti i její měření nic neřeší. Neslouží větší bezpečnosti chodců či dopravy, ba naopak. Působí to pouze jako past na řidiče a snaha vybrat co nejvíce na pokutách. O to více v místě, kde by mělo logiku autům mířícím z města naopak umožnit průjezd rychlejší,“ zdůraznil Doksanský. Podle něj je řidičských pastí více než přínosů pro bezpečnější a plynulejší dopravu.

Pokuty poslouží cyklistům

Rada města se již na startu IDS shodla, že vybrané pokuty vloží zpět do dopravní infrastruktury, největší prospěch by z nich mohli mít cyklisté. „Výnosy z pokut po odečtení nákladů budou z velké části vkládány do rozvoje dopravy, zejména do rozvoje cyklostezek,“ upozornil náměstek.

I přes výhrady některých řidičů, kteří si stěžují třeba na nelogické zelené vlny anebo na ucpané křižovatky Mileta, u vysokoškolských kolejí na Moravském Předměstí, kruhový objezd Koruna nebo u vily Anička, IDS nedávno dostal cenu Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) v celostátní soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022.

„Jsou to pro nás první signály, že zavedení inteligentního dopravního systému dává smysl. Díky jeho funkcím máme kvalitní data o dopravě, kterou pak můžeme postupně rozvíjet a zlepšovat,“ konstatoval Miroslav Hloušek.

Také podle týmu z Fakulty dopravní ČVUT jde o unikátní dopravně technické dílo: „Jeho jedinečnost spočívá jak v komplexnosti územního rozsahu, tak v integraci několika různých, ale vzájemně souvisejících telematických systémů. Není nám známo, že by se na území České republiky takto komplexní projekt podařilo vysoutěžit a realizovat v rámci jedné veřejné zakázky. Hradec Králové prokazuje, že i na území České republiky a s pomocí českých dodavatelů je možno vybudovat systém, který lze bez kompromisů srovnávat s moderními dopravně-telematickými systémy světové třídy.“