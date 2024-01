Muž najel na pěší zóně autem do prchajícího soka, předtím ho napadl tyčí

„Ve středu krajští kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu a z přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví 34letého muže z Hradce Králové,“ upřesnila mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

K hádce a napadení došlo v pondělí krátce po 11. hodině v centru Hradce Králové.

„Kriminalisté zjistili, že čtyřiatřicetiletý muž po předchozím vzájemném slovním a fyzickém konfliktu napadl v okolí Masarykova náměstí v Hradci Králové o rok mladšího muže dřevěnou násadou, který se po několika úderech dal na útěk,“ popsala začátek incidentu mluvčí policie.

Napadený muž se vydal po pěší zóně pryč, zatímco recidivista nasedl do auta a pronásledoval ho až na nedaleké Baťkovo náměstí a zezadu do něj schválně narazil. S mužem na kapotě ujel několik metrů, než zraněný spadl na zem. Zraněného chodce převezla záchranná služba do nemocnice na ošetření.

„Řidiče policisté podrobili dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Oba výsledky byly negativní,“ uvedla mluvčí policie. Obviněnému muži, který skončil ve vazbě, hrozí trest odnětí svobody na 10 až 18 let. V minulosti již byl několikrát souzen za výtržnictví.