Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

Porota soutěže EY Podnikatel roku ocenila Šulcovu schopnost vybudovat v Jičíně světově uznávané výzkumné centrum, které určuje standardy v oblasti bezdrátové komunikace. Jeho společnost Microrisc vyvinula unikátní bezdrátovou technologii IQRF pro mesh sítě, která se stala otevřeným globálním standardem. Používá se v chytrých městech i průmyslu po celém světě, integrovaná je například do svítidel firmy Robe lighting.
„Mozkem těchto světel, který jsme plně vyvinuli a vyrábíme, je naše zařízení. Je jedno, jestli jste v Americe, nebo Asii, ale když vidíte vlastní výrobky všude po světě, máte obrovskou radost,“ řekl při slavnostním vyhlášení Vladimír Šulc.
Podnikatel začal s vývojem chytrých technologií již v roce 1992, kdy jako dvacetiletý se spolužáky z ČVUT založil svou první firmu a získal svůj první patent na autoalarmy s plovoucím kódem. Podnik později prodal a v roce 1999 založil společnost Microrisc. V roce 2015 získal nejprestižnější cenu za vědu a výzkum Česká hlava.
„Vladimír Šulc je průkopníkem, který vyvíjel chytrá řešení dávno předtím, než se tento pojem stal běžnou součástí našich životů. Na porotu zapůsobilo nejen jeho technologické vizionářství a procesní preciznost, ale především lidský přístup k vedení týmu,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.
Microrisc používá k precizní výrobě čipů plně robotizovanou linku. Veškerý vývoj zůstává v Jičíně. Do firmy se vloni přijel při své oficiální cestě po regionu podívat i prezident Petr Pavel. Šulc při předávání ceny zmínil, že za úspěchem firmy stojí celý tým kolegů, na které se může plně spolehnout.
„Je to cena pro celou naši firmu. Bez mých kolegů bych tady před vámi nestál. Chápu to jako obrovský závazek, byť už mi není dvacet let a ty vlasy na hlavě už taky nemám,“ zažertoval Vladimír Šulc.
V Královéhradeckém kraji je teprve šestým oceněným podnikatelem roku. V roce 2012 krajské kolo vyhrál ředitel a spolumajitel textilky Veba Broumov Josef Novák, o rok později uspěl majitel královédvorské textilky Jiří Hlavatý, který se poté stal i celostátním vítězem. V roce 2019 ocenění získal majitel firmy na autodíly Josef Hronovský z Nového Města nad Metují, v roce 2023 Serafin Campestrini z dřevařské firmy SECA Borohrádek a o rok později zakladatel holdingu Matrix Libor Burian z Rychnova nad Kněžnou.
„Statisticky by náš kraj měl mít sedmiprocentní šanci, že uspěje v celorepublikovém kole soutěže. Věřím, že ta šance je vyšší a že zase po letech toto (celostátní) ocenění získáme,“ poznamenal první náměstek hradeckého hejtmana Jan Jarolím (ANO).
Celostátní kolo soutěže se uskuteční 3. března při slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Hlavní ceny mají šest kategorií, absolutní vítěz pak bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.