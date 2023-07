V Broumově někteří doplácí desítky tisíc za teplo, někde pomohl úřad práce

Nestačí se divit zejména ti, kteří si zřejmě málo zvýšili měsíční zálohy. Řeší nedoplatky ve výši třiceti i šedesáti tisíc. Radnice nájemníkům umožňuje splátkový kalendář.

„Už loni jsme při stejné spotřebě měli nedoplatek přes 4 tisíce, proto jsme šli na městský úřad, o kolik si máme zvednout zálohy. Radili nám o jedenapůlnásobek, my si raději zadali dvojnásobek. Nikdo nás ale neinformoval, že se cena zvedne o tolik, náš nedoplatek je teď 34 tisíc. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet,“ stěžuje si Martin Peschke, který žije s přítelkyní a dvěma dětmi v městském bytě v činžáku Na Příkopech pod klášterem.

Loni za teplo a studenou i teplou vodu platil měsíčně 4,5 tisíce, letos se rodina rozhodla zvýšit zálohy a platí kolem 10 tisíc. Protože oba pracují a na žádné dávky by nedosáhli, dohodli se s městem na půlročním splácení.

Nájemník kritizuje hlavně město, že spotřebitele pořádně neinformovalo. „Tepelné hospodářství má na webu poslední oznámení z loňského dubna, kdy zvedli cenu na 1 400 Kč/GJ, ale ta je v konečném vyúčtování téměř 1 700 korun. Z levného bydlení v Broumově se stává drahé, přitom tu není žádný luxus. Jsou tu plísně a stará okna, která snad město konečně nechá vyměnit. Nevím, za koho to platíme. Nevím, co s tím mám dělat, nejvýš doufat, že ceny půjdou dolů nebo že skončí válka. Mrzí mě, že doplácíme na situaci ve světě,“ zlobí se třicátník s narážkou, že k uprchlíkům se stát chová o dost vstřícněji.

Invalidní ženě z Dělnických domů, která žije sama, doplatil 13tisícový nedoplatek syn. Dávky od státu ani nezkoušela, nyní na ně prý nedosáhne. „Zálohy jsem si loni zvedla na osmnáct set, teď od června platím radši 2,5 tisíce,“ říká pod podmínkou anonymity.

Také v nedalekém domě s bezbariérovými městskými byty v těsném sousedství jedné z městských kotelen měli obyvatelé většinou nedoplatky.

Nárok na dávku už měli dříve

Měsíc velkého stresu mají za sebou i manželé Sokolovi z ulice Dělnické domy. Oba berou invalidní důchod, muži končí podpora v nezaměstnanosti a čeká na důchod. I jim přistálo ve schránce vyúčtování s nedoplatkem 34 tisíc, přesnou spotřebu z něj však nevyčetli. Zkoušeli žádat na úřadu práce o příspěvek na bydlení, ale o pouhé tři koruny nepochodili.

Mimořádnou okamžitou pomoc jim však úřad práce po několika týdnech zkoumání v polovině června přiznal.

„Nejdříve nám na úřadu říkali, že by nám přispěli pouze 27 tisíci na teplo. Nakonec pošlou 34 tisíc přímo městskému úřadu. Obrovsky se nám ulevilo, nikdo by se neměl stydět jít o takovou dávku požádat. Ukázalo se, že už dva roky jsme měli nárok na dávku na bydlení,“ podotýkají Miroslava a Jaromír Sokolovi. Na zálohách zaplatili 45 tisíc, na nedoplatek našetřeno neměli. Kdyby úřad nepomohl, čekalo by je půl roku vydávat měsíčně 19 tisíc za nájem a splátku. Byli přesvědčeni, že jim nic jiného nezbude.

Už od loňského jara Broumov odkazuje lidi s vysokými nedoplatky na místní pobočku úřadu práce. Část z nich tam pak požádala o mimořádnou okamžitou pomoc.

„Dosud jsme v regionu vyplatili celkem 20 dávek mimořádné okamžité pomoci, tím úřad práce pomohl pokrýt nečekané výdaje související s nedoplatkem za plyn. Tam, kde to bylo odůvodněné, pokryla výše poskytnuté dávky celou výši nedoplatku,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Splátkové kalendáře

Část nájemníků z městských bytů však skončila se splátkovým kalendářem, během června šlo celkem o dlužných 300 tisíc korun, nyní je to 246 tisíc.

„Uzavřeno máme 11 splátkových kalendářů a pravděpodobně již další neuzavřeme. Již přicházejí platby. Větší nedoplatky v městských bytech byly tam, kde je vytápění plynem. Nikdo nepředpokládal, že cena plynu půjde takto razantně nahoru. Všichni nájemníci v naších domech byli informováni o navyšování cen elektřiny i plynu, letáky byly umístěny v každém domě,“ odmítá vedoucí odboru správy majetku města Marie Mikulenková, že se o zdražování energií nájemníci nedozvěděli, když je řešila i média napříč republikou.

„Všem nájemníkům vycházíme maximálně vstříc. K vyúčtování obdrželi dopis, jak mohou postupovat, kam se obrátit pro pomoc a tak dále,“ říká úřednice.

Problém byl v domech, kde topí plynem

Broumov se loni potýkal s vážnou situací ve svém Tepelném hospodářství. Zatímco dříve místní platili 595 korun za gigajoule a případné zdražení o pětikorunu bylo každý rok velké téma, na přelomu loňského roku poté, co firma draze nakoupila plyn, oznámila zdražení skoro na trojnásobek. Město pak tehdejšího jednatele odvolalo, že změnu neprojednal předem, a cenu srazilo pod tisíc korun.

Avšak když zjara došly finanční rezervy, znovu muselo zdražit. Konečná cena za loňský rok činí 1694 Kč/GJ. Oproti teplárenským dodávkám ve městech na Náchodsku, která patrně měla plyn nakoupen dopředu, je to suverénně nejvíc.

Teplárenské služby využívá 40 procent broumovských obyvatel, k tomu i průmyslové podniky, školy, nemocnice, poliklinika, pošta, sportovní hala a další. Ročně městská firma dodá 22 tisíc gigajoulů tepla z několika menších kotelen.

Město navíc zvlášť nakupuje zemní plyn pro některé domy, kde se topí menšími zdroji. Pro roky 2020 až 2022 mělo zafixovanou cenu na 551 Kč za MWh, letos už však také muselo nakupovat ze spotového trhu. Nynější ceny už jsou příznivější.

Podle starosty Arnolda Vodochodského (Broumovská vlna) se nedoplatky týkají spíše nájemníků z těchto domů. Coby nynější jednatel Tepelného hospodářství totiž neeviduje nějaké enormní nedoplatky vůči této městské firmě.

„Se správci domů, které berou teplo od Tepelného hospodářství, jsem hodně komunikoval od svého nástupu a oni se snažili, aby si lidé zvedli zálohy. Obecně se to dotklo všech, já také doma topím plynem a měl jsem dvojnásobnou platbu než obvykle, protože cenu jsem měl zafixovanou jen do loňského května,“ poznamenává starosta.

Sedmdesát procent plynu na konec roku

Před koncem roku Broumov předpokládal cenu za teplo na letošek 1 720 korun, ale už ji snížil na 1 460 Kč/GJ. Možná bude ještě o něco nižší.

„Teď už máme nakoupeno asi sedmdesát procent plynu na konec roku. I když cena ještě může jít dolů, nedovolím si s tím čekat, může být najednou i mnohem vyšší. Například loni v říjnu byla cena nakupovaného plynu téměř 4 300 korun, na letošní říjen už jsme nakoupili 70 procent objemu za 1 254 korun. Jsou však také stálé náklady za mzdy a další položky. Pokud budou vyšší odběry, mohou se rozprostřít do ceny a ta se sníží,“ vysvětluje starosta, proč není žádoucí, aby ubyli odběratelé nebo aby se hodně snižovaly odběry. Na Křinickém sídlišti se totiž jeden bytový dům od teplárny odpojil, další bude nejspíš následovat.

Nemocnice jako velký odběratel však zůstává. Loni na zálohách v Broumově zaplatila 3,6 milionu korun a v únoru doplácela 1,4 milionu. Meziročně se jí náklady na páru a plyn zvýšily o 150 procent. Naštěstí až do konce roku má fixované ceny u elektřiny, takže její vedení mělo čas se připravit.

„Takřka za pět minut dvanáct se podařilo Královéhradeckému kraji kompletně zateplit nemocnici v Broumově, což mělo velmi pozitivní dopad na celkovou spotřebu tepla. K tomu jsme snížili teplotu otopné vody, případně instalovali termohlavice. Spotřebu se nám meziročně podařilo snížit o 27,5 procenta. Také v náchodské nemocnici jsme přijali opatření snižující spotřebu tepla, která vedla k desetiprocentní úspoře,“ popisuje předseda správní rady a ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Špitálu vzrostly náklady za teplo a teplou vodu výrazně i v Novém Městě nad Metují a Rychnově nad Kněžnou, letos v Broumově očekávají snížení záloh.

Broumovský starosta podobně jako jeho předchůdce Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov) zvažuje, že by do teplárenské soustavy mohl vstoupit silný investor. Investice do teplárenství v Broumově dál pokračují, neplatí je ale město. Už v roce 2015 ČEZ Energo modernizoval kotelnu Křinická s kogenerační jednotkou, k tomu přibude modernizovaná kotelna v Olivětíně i v Dělnických domech.